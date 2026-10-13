Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Σε δίκη στη Νέα Υόρκη Αμερικανίδα που είχε ενταχθεί στο Ισλαμικό Κράτος
Σε δίκη στη Νέα Υόρκη Αμερικανίδα που είχε ενταχθεί στο Ισλαμικό Κράτος
Η 27χρονη σήμερα Χαλίμα Σαλμάν είχε φτάσει στη Συρία το 2016 με τους γονείς και τα αδέλφια της όπου εντάχθηκε σε τάγμα του Ισλαμικού Κράτους
Η δίκη μιας Αμερικανίδας, η οποία κατηγορείται ότι εκπαιδεύτηκε για να πολεμήσει στις τάξεις της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Συρία, ξεκίνησε σήμερα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα με δικαστική πηγή, είναι η πρώτη φορά που μια Αμερικανίδα πρέπει να δώσει απαντήσεις για αυτού του είδους τα γεγονότα κατά τη διάρκεια δίκης στην αμερικανική επικράτεια.
Άλλη μία σημαντική Αμερικανίδα τζιχαντίστρια, η οποία ήταν επικεφαλής τάγματος του Ισλαμικού Κράτους, είχε καταδικαστεί το 2022 χωρίς να διεξαχθεί δίκη έπειτα από δήλωση ενοχής.
Η Χαλίμα Σαλμάν, η γυναίκα που δικάζεται, ήταν 17 ετών όταν έφθασε το 2016 σε μια ελεγχόμενη από το Ισλαμικό Κράτος ζώνη στη συριακή επικράτεια μαζί με τον πατέρα της, τη μητέρα της και οκτώ αδελφούς και αδελφές.
Εκεί, παντρεύτηκε έναν μαχητή της οργάνωσης, κατόπιν, από την ηλικία των 18 ετών, εκπαιδεύτηκε και εξοπλίστηκε προτού ενταχθεί σε τάγμα του Ισλαμικού Κράτους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
Δεν διώκεται επειδή συμμετείχε σε μάχες, αλλά επειδή «έλαβε στρατιωτικού τύπου εκπαίδευση από ξένη τρομοκρατική οργάνωση», που τιμωρείται με ποινή κάθειρξης 10 ετών.
Το 2019, εκείνη και άλλα μέλη της οικογένειάς της αιχμαλωτίστηκαν από Σύρους μαχητές που αντιτίθεντο στην τζιχαντιστική οργάνωση και κρατήθηκαν για χρόνια σε ένα στρατόπεδο.
Μετά την απέλασή της στις ΗΠΑ το 2024, συνελήφθη αμέσως κατά την άφιξή της σε αμερικανικό έδαφος. Σήμερα, εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου αφού είχε αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση.
Ο δικηγόρος της είπε ότι η Σαλμάν ήταν πάνω απ’ όλα «θύμα της απόφασης του πατέρα της να την οδηγήσει, όταν ήταν ανήλικη, στις περιοχές του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία». Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε κανονιστεί να παντρευτεί έναν μαχητή.
Τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η εισαγγελία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων φωτογραφίες που υπήρχαν στο τηλέφωνο του συζύγου της, στις οποίες εμφανιζόταν μπροστά από σημαία του Ισλαμικού Κράτους ή κρατώντας ένα τυφέκιο.
Ενώ εκατοντάδες Αμερικανοί επιχείρησαν να ενταχθούν στο Ισλαμικό Κράτος, μόνο 83 κατάφεραν στην πραγματικότητα να μεταβούν στο Ιράκ ή τη Συρία και να ενταχθούν στην οργάνωση, σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου George Washington του 2022. Συνοδεύονταν από περίπου 12 έως 30 ανήλικους κατά τη στιγμή της αναχώρησης.
Σύμφωνα με δικαστική πηγή, είναι η πρώτη φορά που μια Αμερικανίδα πρέπει να δώσει απαντήσεις για αυτού του είδους τα γεγονότα κατά τη διάρκεια δίκης στην αμερικανική επικράτεια.
Άλλη μία σημαντική Αμερικανίδα τζιχαντίστρια, η οποία ήταν επικεφαλής τάγματος του Ισλαμικού Κράτους, είχε καταδικαστεί το 2022 χωρίς να διεξαχθεί δίκη έπειτα από δήλωση ενοχής.
Η Χαλίμα Σαλμάν, η γυναίκα που δικάζεται, ήταν 17 ετών όταν έφθασε το 2016 σε μια ελεγχόμενη από το Ισλαμικό Κράτος ζώνη στη συριακή επικράτεια μαζί με τον πατέρα της, τη μητέρα της και οκτώ αδελφούς και αδελφές.
Εκεί, παντρεύτηκε έναν μαχητή της οργάνωσης, κατόπιν, από την ηλικία των 18 ετών, εκπαιδεύτηκε και εξοπλίστηκε προτού ενταχθεί σε τάγμα του Ισλαμικού Κράτους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
Δεν διώκεται επειδή συμμετείχε σε μάχες, αλλά επειδή «έλαβε στρατιωτικού τύπου εκπαίδευση από ξένη τρομοκρατική οργάνωση», που τιμωρείται με ποινή κάθειρξης 10 ετών.
Το 2019, εκείνη και άλλα μέλη της οικογένειάς της αιχμαλωτίστηκαν από Σύρους μαχητές που αντιτίθεντο στην τζιχαντιστική οργάνωση και κρατήθηκαν για χρόνια σε ένα στρατόπεδο.
Μετά την απέλασή της στις ΗΠΑ το 2024, συνελήφθη αμέσως κατά την άφιξή της σε αμερικανικό έδαφος. Σήμερα, εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου αφού είχε αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση.
Ο δικηγόρος της είπε ότι η Σαλμάν ήταν πάνω απ’ όλα «θύμα της απόφασης του πατέρα της να την οδηγήσει, όταν ήταν ανήλικη, στις περιοχές του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία». Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε κανονιστεί να παντρευτεί έναν μαχητή.
Τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η εισαγγελία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων φωτογραφίες που υπήρχαν στο τηλέφωνο του συζύγου της, στις οποίες εμφανιζόταν μπροστά από σημαία του Ισλαμικού Κράτους ή κρατώντας ένα τυφέκιο.
Ενώ εκατοντάδες Αμερικανοί επιχείρησαν να ενταχθούν στο Ισλαμικό Κράτος, μόνο 83 κατάφεραν στην πραγματικότητα να μεταβούν στο Ιράκ ή τη Συρία και να ενταχθούν στην οργάνωση, σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου George Washington του 2022. Συνοδεύονταν από περίπου 12 έως 30 ανήλικους κατά τη στιγμή της αναχώρησης.
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