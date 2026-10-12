Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, οι αρχές λένε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθι
Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, οι αρχές λένε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθι
Οι αρχές ήραν τον συναγερμό έπειτα από μερικά λεπτά, ανακοινώνοντας ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι προς το Ριάντ
Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ, λίγη ώρα αφού οι σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση, με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει πολλές φορές στόχος επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης.
«Η ζώνη είναι υπό απειλή εχθρικής αεροπορικής επίθεσης. Κρατείστε την ψυχραιμία σας, παραμείνετε στο εσωτερικό ή σε ασφαλή περιοχή, μακριά από πόρτες και παράθυρα», έγραφε το μήνυμα.
Μάρτυρες τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters έκαναν λόγο για τρεις εκρήξεις στην πόλη.
Οι αρχές ήραν τον συναγερμό έπειτα από μερικά λεπτά, ανακοινώνοντας ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι προς το Ριάντ, ενώ φέρεται να αναβλήθηκε ο αγώνας της Αλ Νασρ για το Τσάμπιονς Λίγκ Ασίας.
«Η ζώνη είναι υπό απειλή εχθρικής αεροπορικής επίθεσης. Κρατείστε την ψυχραιμία σας, παραμείνετε στο εσωτερικό ή σε ασφαλή περιοχή, μακριά από πόρτες και παράθυρα», έγραφε το μήνυμα.
Μάρτυρες τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters έκαναν λόγο για τρεις εκρήξεις στην πόλη.
🇸🇦🇾🇪 BREAKING: LARGE FIRES are reportedly burning in RIYADH, Saudi Arabia, following an alleged ballistic missile attack by Yemen's ANSARALLAH movement. Residents previously reported missiles overhead and at least three explosions across the capital. The locations of the fires, extent of the damage, and possible casualties remain unconfirmed. Source: NAYA, Alibk3 on TG / Writer: Oliver— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 12, 2026
Οι αρχές ήραν τον συναγερμό έπειτα από μερικά λεπτά, ανακοινώνοντας ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι προς το Ριάντ, ενώ φέρεται να αναβλήθηκε ο αγώνας της Αλ Νασρ για το Τσάμπιονς Λίγκ Ασίας.
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