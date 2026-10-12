Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, οι αρχές λένε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθι
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Σαουδική Αραβία Χούθι Εκρήξεις Υεμένη

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, οι αρχές λένε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθι

Οι αρχές ήραν τον συναγερμό έπειτα από μερικά λεπτά, ανακοινώνοντας ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι προς το Ριάντ

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, οι αρχές λένε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθι
Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ, λίγη ώρα αφού οι σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση, με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει πολλές φορές στόχος επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης.

«Η ζώνη είναι υπό απειλή εχθρικής αεροπορικής επίθεσης. Κρατείστε την ψυχραιμία σας, παραμείνετε στο εσωτερικό ή σε ασφαλή περιοχή, μακριά από πόρτες και παράθυρα», έγραφε το μήνυμα.

Μάρτυρες τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters έκαναν λόγο για τρεις εκρήξεις στην πόλη.


Οι αρχές ήραν τον συναγερμό έπειτα από μερικά λεπτά, ανακοινώνοντας ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι προς το Ριάντ, ενώ φέρεται να αναβλήθηκε ο αγώνας της Αλ Νασρ για το Τσάμπιονς Λίγκ Ασίας.

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