Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία: «Μείνετε μακριά από το αεροδρόμιο και από παράθυρα, μην βιντεοσκοπείτε τις επιθέσεις», λέει η ελληνική πρεσβεία στο Ριάντ

Τι λένε Έλληνες στο protothema.gr





Η νέα ανακοίνωση έρχεται μετά τις μαρτυρίες Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στη σαουδαραβική πρωτεύουσα και περιέγραψαν στο







«Το θέμα είναι ότι δεν μας έχουν δώσει κάποιες οδηγίες (από την πρεσβεία), έστω κάποιο τηλέφωνο για επαφή, κάποιες οδηγίες, ενημέρωση αν γίνει κάτι κτλ. Τι να πω. Δεν χρειαζόμαστε και πολλά, απλώς να ξέρουμε ότι αν συμβεί κάτι θα έχουμε πού και με ποιον να μιλήσουμε», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.



🔴 Exclusive footage obtained by Al Arabiya English shows Umrah pilgrims preparing to board their flights as the Houthi attack struck Riyadh’s King Khalid International Airport. https://t.co/Ws92NujHKd — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 11, 2026 Πλέον, με τη νέα ανακοίνωσή της, η ελληνική διπλωματική αρχή παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες αυτοπροστασίας, ενώ γνωστοποιεί και τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης, διαθέσιμο σε 24ωρη βάση.







Σε περίπτωση επίθεσης ή άλλης έκτακτης ανάγκης, συνιστάται να αναζητούν αμέσως καταφύγιο σε ασφαλείς εσωτερικούς χώρους, μακριά από παράθυρα, αποφεύγοντας παράλληλα στρατιωτικές εγκαταστάσεις και περιοχές αυξημένης ασφάλειας.



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Η πρεσβεία συνιστά την αποφυγή μετάβασης στο αεροδρόμιο προς το παρόν, καθώς και τον περιορισμό των μη απολύτως απαραίτητων ταξιδιών. Αντίστοιχη προειδοποίηση απευθύνεται για τις περιοχές κοντά στα σύνορα με την Υεμένη.



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🔴 Exclusive footage obtained by Al Arabiya English shows Umrah pilgrims preparing to board their flights as the Houthi attack struck Riyadh’s King Khalid International Airport. https://t.co/Ws92NujHKd — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 11, 2026 Όπως επισημαίνεται, οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας έχουν προειδοποιήσει ότι η καταγραφή και η δημοσιοποίηση εικόνων από επιθέσεις, θραύσματα πυραύλων ή άλλες σχετικές σκηνές ενδέχεται να επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.



Έλληνας που διαμένει μαζί με την οικογένειά του κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ είχε αναφέρει στο



Σε αυξημένη επιφυλακή καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία η ελληνική πρεσβεία στο Ριάντ, μετά τις διαδοχικές επιθέσεις σε αεροδρόμια και άλλες περιοχές της χώρας, οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους.Η νέα ανακοίνωση έρχεται μετά τις μαρτυρίες Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στη σαουδαραβική πρωτεύουσα και περιέγραψαν στο protothema.gr τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν, αλλά και την αγωνία τους για την προσωπική τους ασφάλεια.Μάλιστα, ένας από τους Έλληνες κατοίκους είχε εκφράσει την ανησυχία του για την έλλειψη συγκεκριμένων οδηγιών από την ελληνική πρεσβεία, ζητώντας να υπάρχει τουλάχιστον ένας σαφής δίαυλος επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.«Το θέμα είναι ότι δεν μας έχουν δώσει κάποιες οδηγίες (από την πρεσβεία), έστω κάποιο τηλέφωνο για επαφή, κάποιες οδηγίες, ενημέρωση αν γίνει κάτι κτλ. Τι να πω. Δεν χρειαζόμαστε και πολλά, απλώς να ξέρουμε ότι αν συμβεί κάτι θα έχουμε πού και με ποιον να μιλήσουμε», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.Πλέον,, η ελληνική διπλωματική αρχή παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες αυτοπροστασίας, ενώ γνωστοποιεί και τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης, διαθέσιμο σε 24ωρη βάση.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Έλληνες πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους, να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τοπικών αρχών.Σε περίπτωση επίθεσης ή άλλης έκτακτης ανάγκης, συνιστάται να αναζητούν αμέσως καταφύγιο σε ασφαλείς εσωτερικούς χώρους, μακριά από παράθυρα, αποφεύγοντας παράλληλα στρατιωτικές εγκαταστάσεις και περιοχές αυξημένης ασφάλειας.Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Η πρεσβεία συνιστά την αποφυγή μετάβασης στο αεροδρόμιο προς το παρόν, καθώς και τον περιορισμό των μη απολύτως απαραίτητων ταξιδιών. Αντίστοιχη προειδοποίηση απευθύνεται για τις περιοχές κοντά στα σύνορα με την Υεμένη.Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η προειδοποίηση σχετικά με τη φωτογράφιση και τη βιντεοσκόπηση των επιθέσεων.Όπως επισημαίνεται, οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας έχουν προειδοποιήσει ότι η καταγραφή και η δημοσιοποίηση εικόνων από επιθέσεις, θραύσματα πυραύλων ή άλλες σχετικές σκηνές ενδέχεται να επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.Έλληνας που διαμένει μαζί με την οικογένειά του κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ είχε αναφέρει στο protothema.gr ότι επιθυμούσε να διατηρήσει την ανωνυμία του, επικαλούμενος πληροφορίες για συλλήψεις ατόμων που είχαν αναρτήσει σχετικά βίντεο. Ο ίδιος είχε περιγράψει τις δραματικές στιγμές που έζησε κατά τη διάρκεια προηγούμενης μεγάλης επίθεσης, όταν, όπως ανέφερε, έβλεπε τους πυραύλους αναχαίτισης να περνούν πάνω από το σπίτι του.Αντίστοιχη ήταν η εικόνα που μετέφερε ένα ζευγάρι Ελλήνων από το Ριάντ.

Ο σύζυγος είχε αναφέρει ότι η εταιρεία στην οποία εργάζεται, στην οικονομική συνοικία King Abdullah Financial District (KAFD), είχε αποφασίσει την εξ αποστάσεως εργασία μέχρι νεωτέρας, καθώς η περιοχή θεωρείται πιθανός στόχος επιθέσεων.Όπως είχε περιγράψει, οι νυχτερινοί συναγερμοί και οι ήχοι των αναχαιτίσεων είχαν μεταβάλει την καθημερινότητα της οικογένειάς του, ενώ αντίστοιχες αλλαγές είχαν σημειωθεί και στη λειτουργία των σχολείων.



Για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη, οι Έλληνες πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την πρεσβεία στο +966 50 609 0207, αριθμό που λειτουργεί όλο το 24ωρο.



Παράλληλα, η πρεσβεία καλεί τους πολίτες να παρακολουθούν τον επίσημο λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ, καθώς και την ιστοσελίδα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, όπου θα αναρτώνται νεότερες ανακοινώσεις και οδηγίες.