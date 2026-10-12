Νέο φονικό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, 14 νεκροί μέσα σε δύο ημέρες από τα πλήγματα των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

Πακιστανός ο νεκρός της τελευταίας επίθεσης, άλλοι 11 τραυματίες – Προειδοποιήσεις των Χούθι και σκέψεις Τραμπ για στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στην Υεμένη





Οι διαδοχικές επιθέσεις, που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές, εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής συμμετοχής στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών της Υεμένης. Παράλληλα, Σαουδική Αραβία και Ιράν άνοιξαν δίαυλο επικοινωνίας, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης της έντασης.



Νέο πλήγμα στον τερματικό σταθμό 4 – Πακιστανός ο νεκρός Σύμφωνα με τη σαουδαραβική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ένα βλήμα αγνώστου προέλευσης έπληξε την Κυριακή τον τερματικό σταθμό 4 του διεθνούς αεροδρομίου «Βασιλιάς Χαλίντ», προκαλώντας πυρκαγιά.



Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας Πακιστανός υπήκοος και τραυματίστηκαν ακόμη 11 άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας.







Οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν πύραυλο κρουζ στην περιοχή του αεροδρομίου, αποτρέποντας ένα ακόμη πλήγμα.



Η αποτίμηση των υλικών ζημιών συνεχίζεται, ενώ πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς επιθέσεων που έχουν σημειωθεί εναντίον του αεροδρομίου μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας.



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Στους 13 οι νεκροί από την επίθεση του Σαββάτου – Πάνω από 300 τραυματίες Το νέο χτύπημα σημειώθηκε λιγότερο από 24 ώρες μετά την επίθεση του Σαββάτου (10/10), όταν πύραυλος έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.



Η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο 12 ανθρώπων, ενώ ακόμη 309 τραυματίστηκαν, αρκετοί από τους οποίους σοβαρά.



Νέο αιματηρό πλήγμα δέχθηκε την Κυριακή (11/10) το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, με έναν νεκρό και 11 τραυματίες, μόλις μία ημέρα μετά την πολύνεκρη πυραυλική επίθεση των Χούθι που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό περισσότερων από 300.Οι διαδοχικές επιθέσεις, που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές, εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής συμμετοχής στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών της Υεμένης. Παράλληλα, Σαουδική Αραβία και Ιράν άνοιξαν δίαυλο επικοινωνίας, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης της έντασης.Σύμφωνα με τη σαουδαραβική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ένα βλήμα αγνώστου προέλευσης έπληξε την Κυριακή τον τερματικό σταθμό 4 του διεθνούς αεροδρομίου «Βασιλιάς Χαλίντ», προκαλώντας πυρκαγιά.Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας Πακιστανός υπήκοος και τραυματίστηκαν ακόμη 11 άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας.Οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν πύραυλο κρουζ στην περιοχή του αεροδρομίου, αποτρέποντας ένα ακόμη πλήγμα.Η αποτίμηση των υλικών ζημιών συνεχίζεται, ενώ πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς επιθέσεων που έχουν σημειωθεί εναντίον του αεροδρομίου μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας.Το νέο χτύπημα σημειώθηκε λιγότερο από 24 ώρες μετά την επίθεση του Σαββάτου (10/10), όταν πύραυλος έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.Η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο 12 ανθρώπων, ενώ ακόμη 309 τραυματίστηκαν, αρκετοί από τους οποίους σοβαρά.

Ο απολογισμός αυξήθηκε την Κυριακή στους 13 νεκρούς, όταν η πρεσβεία της Ινδίας ανακοίνωσε ότι ένας Ινδός υπήκοος, ο οποίος είχε τραυματιστεί το Σάββατο, υπέκυψε στα τραύματά του.







Ανάμεσα στους αρχικά ανακοινωθέντες νεκρούς βρίσκονταν τέσσερις Σαουδάραβες, δύο υπήκοοι Μπανγκλαντές και από ένας πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, της Συρίας, της Παλαιστίνης και του Σουδάν.



Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ταξιδιώτες να κινούνται ανάμεσα σε συντρίμμια και κατεστραμμένες εγκαταστάσεις, ενώ ηχούσαν σειρήνες συναγερμού.



Η επίθεση του Σαββάτου χαρακτηρίζεται η πλέον πολύνεκρη εναντίον χώρας του Κόλπου από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, επιτείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια πολιτικών υποδομών στην περιοχή.



Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη και απειλούν με νέες επιθέσεις Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ, καθώς και για πλήγματα στο αεροδρόμιο του Νταμάμ και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Saudi Aramco.



Ο εκπρόσωπός τους, Γιαχία Σάρι, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις των ανταρτών πραγματοποίησαν επιχειρήσεις σε τρεις φάσεις, στοχοποιώντας τα δύο αεροδρόμια, μία μονάδα φυσικού αερίου και ένα διυλιστήριο πετρελαίου.



Η σαουδαραβική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε ότι και το αεροδρόμιο του Νταμάμ, στην Ανατολική Επαρχία, δέχθηκε νέα επίθεση την Κυριακή.



Παράλληλα, οι Χούθι απηύθυναν προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζομένους και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας.



Όπως υποστήριξαν, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είναι ευάλωτες σε επιθέσεις και έχουν μετατραπεί σε πεδίο στρατιωτικών επιχειρήσεων.



Από την προειδοποίηση εξαιρούνται τα αεροδρόμια των ιερών πόλεων της Μέκκας και της Μεδίνας.



Οι συνεχείς επιθέσεις συνιστούν μία από τις σοβαρότερες κλιμακώσεις από το 2014, όταν γενικεύθηκε ο πόλεμος στην Υεμένη ανάμεσα στους Χούθι και τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.



Τον Μάρτιο του 2015, στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας επενέβη στη σύγκρουση, στηρίζοντας την κυβέρνηση της Υεμένης.



Τραμπ: «Θα το εξετάσουμε» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής Οι επιθέσεις των Χούθι προκαλούν ανησυχία και στην Ουάσινγκτον, καθώς ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο της Υεμένης.



Μετά την πολύνεκρη επίθεση του Σαββάτου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής των ΗΠΑ στη στρατιωτική εκστρατεία της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των ανταρτών.



«Θα το εξετάσουμε», απάντησε χαρακτηριστικά σε ερώτηση δημοσιογράφων.



Η ενδεχόμενη αμερικανική εμπλοκή θα μπορούσε να διευρύνει περαιτέρω τη σύγκρουση που ξεκίνησε με τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν και έχει ήδη επεκταθεί στον Λίβανο και το Ιράκ.



Οι πρόσφατες επιθέσεις απειλούν να εμπλέξουν περισσότερες χώρες στην αναζωπυρωμένη σύγκρουση στην Υεμένη, την ώρα που συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.



Ταξιδιωτική προειδοποίηση της Βρετανίας – Κλειστό το αεροδρόμιο του Ριάντ

Οι διαδοχικές επιθέσεις οδήγησαν τις σαουδαραβικές αρχές να παρατείνουν το κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, ενώ ανακοινώθηκε ότι τα σχολεία θα λειτουργούν με τηλεκπαίδευση έως την Πέμπτη (15/10).



Παράλληλα, η βρετανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία εξέδωσε ταξιδιωτική προειδοποίηση, καλώντας τους Βρετανούς πολίτες να αποφεύγουν τις μη απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις προς την Τζέντα και το Νταμάμ.



Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών συνιστά επίσης την αποφυγή μη αναγκαίων ταξιδιών προς τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση το διεθνές αεροδρόμιο της Μεδίνας.



Οι βρετανικές αρχές προειδοποιούν για ενδεχόμενες ακυρώσεις πτήσεων, προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου και πρόσθετους περιορισμούς στις μετακινήσεις.



Ανταλλαγή πληγμάτων με την Υεμένη – Οι Χούθι καταγγέλλουν επίθεση στη Σαναά Την ίδια ώρα, οι Χούθι κατήγγειλαν ότι η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε την Κυριακή αεροπορικό πλήγμα εναντίον του αεροδρομίου της Σαναά, πρωτεύουσας της Υεμένης που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών.



Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή για τυχόν θύματα.



Οι αμοιβαίες επιθέσεις εντείνουν τις ανησυχίες για νέα γενικευμένη στρατιωτική αντιπαράθεση, σε μια χώρα που βρίσκεται σε παρατεταμένο πόλεμο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.





Επικοινωνία Σαουδικής Αραβίας - Ιράν για αποκλιμάκωση Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, συζητώντας την πρόσφατη κλιμάκωση και τις δυνατότητες αποκλιμάκωσης της έντασης.



Όπως μετέδωσε το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων, πρόκειται για την πρώτη δημόσια γνωστή επικοινωνία των δύο υπουργών μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων και την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι.



Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να βοηθήσει στη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.



Η διπλωματική πρωτοβουλία πραγματοποιείται ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, με τις επιθέσεις σε πολιτικά αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις να εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.