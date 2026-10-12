Σαουδική Αραβία και Ιράν σε επικοινωνία για αποκλιμάκωση μετά τις πολύνεκρες επιθέσεις των Χούθι
Σαουδική Αραβία και Ιράν σε επικοινωνία για αποκλιμάκωση μετά τις πολύνεκρες επιθέσεις των Χούθι
Πρώτη δημοσίως γνωστή επαφή των δύο υπουργών Εξωτερικών μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων – Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να διευκολύνει τον διάλογο
Διπλωματική κινητικότητα με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή καταγράφεται μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον στρατηγικών υποδομών του σαουδαραβικού βασιλείου.
Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, την πρώτη που γίνεται δημοσίως γνωστή μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων, με την Τεχεράνη να δηλώνει πρόθυμη να συμβάλει στη διευκόλυνση του διαλόγου. Η επαφή πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των επιθέσεων σε αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, με απολογισμό 13 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες από το πλήγμα στο Ριάντ.
Από την πλευρά του, ο Αραγτσί γνωστοποίησε μέσω Telegram ότι το Ιράν είναι έτοιμο να προσφέρει τη βοήθειά του για τη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.
Η τηλεφωνική επικοινωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πραγματοποιείται ενώ οι φιλοϊρανοί Χούθι της Υεμένης συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, στοχοποιώντας τόσο αεροδρόμια όσο και εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας ενέργειας.
Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης ή για ενδεχόμενα επόμενα διπλωματικά βήματα.
Ο εκπρόσωπος των ανταρτών, Γιαχία Σάρι, ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε τρεις φάσεις και είχαν ως στόχους, εκτός από τα δύο αεροδρόμια, μια μονάδα φυσικού αερίου και ένα διυλιστήριο πετρελαίου της σαουδαραβικής εταιρείας.
Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε ότι το διεθνές αεροδρόμιο του Νταμάμ, στην Ανατολική Επαρχία, δέχθηκε νέα επίθεση την Κυριακή (11/10).
Νέο πλήγμα καταγράφηκε και στο αεροδρόμιο του Ριάντ, όπου, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, υπήρξαν τραυματίες και εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Η αποτίμηση των ζημιών βρισκόταν σε εξέλιξη.
Η νέα επίθεση ακολούθησε εκείνη του Σαββάτου (10/10), κατά την οποία σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 300.
Ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε στους 13 όταν η πρεσβεία της Ινδίας ανακοίνωσε ότι ένας Ινδός υπήκοος, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο προηγούμενο πλήγμα, υπέκυψε στα τραύματά του την Κυριακή.
Παράλληλα, απηύθυναν προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες, το προσωπικό των αεροδρομίων, τους εργαζόμενους και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τη χρήση των αεροδρομίων και του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας.
Όπως υποστήριξαν, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είναι ευάλωτες σε επιθέσεις και έχουν καταστεί πεδίο επιχειρήσεων των δυνάμεών τους.
Από την προειδοποίηση εξαιρέθηκαν τα αεροδρόμια των ιερών πόλεων της Μέκκας και της Μεδίνας.
Η συνέχιση των πληγμάτων αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης, παρά τη νέα διπλωματική επαφή μεταξύ Ριάντ και Τεχεράνης.
Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, την πρώτη που γίνεται δημοσίως γνωστή μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων, με την Τεχεράνη να δηλώνει πρόθυμη να συμβάλει στη διευκόλυνση του διαλόγου. Η επαφή πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των επιθέσεων σε αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, με απολογισμό 13 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες από το πλήγμα στο Ριάντ.
Η επικοινωνία των δύο υπουργών ΕξωτερικώνΣύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, ο επικεφαλής της σαουδαραβικής διπλωματίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιορισμό της έντασης.
Από την πλευρά του, ο Αραγτσί γνωστοποίησε μέσω Telegram ότι το Ιράν είναι έτοιμο να προσφέρει τη βοήθειά του για τη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.
Η τηλεφωνική επικοινωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πραγματοποιείται ενώ οι φιλοϊρανοί Χούθι της Υεμένης συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, στοχοποιώντας τόσο αεροδρόμια όσο και εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας ενέργειας.
Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης ή για ενδεχόμενα επόμενα διπλωματικά βήματα.
Συνεχίζονται οι επιθέσεις παρά τη διπλωματική κινητικότηταΤην ίδια ώρα, οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για σειρά επιθέσεων στα διεθνή αεροδρόμια του Ριάντ και του Νταμάμ, καθώς και σε εγκαταστάσεις της Saudi Aramco.
Ο εκπρόσωπος των ανταρτών, Γιαχία Σάρι, ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε τρεις φάσεις και είχαν ως στόχους, εκτός από τα δύο αεροδρόμια, μια μονάδα φυσικού αερίου και ένα διυλιστήριο πετρελαίου της σαουδαραβικής εταιρείας.
Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε ότι το διεθνές αεροδρόμιο του Νταμάμ, στην Ανατολική Επαρχία, δέχθηκε νέα επίθεση την Κυριακή (11/10).
Νέο πλήγμα καταγράφηκε και στο αεροδρόμιο του Ριάντ, όπου, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, υπήρξαν τραυματίες και εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Η αποτίμηση των ζημιών βρισκόταν σε εξέλιξη.
Η νέα επίθεση ακολούθησε εκείνη του Σαββάτου (10/10), κατά την οποία σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 300.
Ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε στους 13 όταν η πρεσβεία της Ινδίας ανακοίνωσε ότι ένας Ινδός υπήκοος, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο προηγούμενο πλήγμα, υπέκυψε στα τραύματά του την Κυριακή.
Προειδοποίηση των Χούθι για τα αεροδρόμια της Σαουδικής ΑραβίαςΟι αντάρτες ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στο Ριάντ το Σάββατο και την Κυριακή, στο Νταμάμ το Σάββατο και σε εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στο ανατολικό τμήμα της χώρας.
Παράλληλα, απηύθυναν προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες, το προσωπικό των αεροδρομίων, τους εργαζόμενους και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τη χρήση των αεροδρομίων και του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας.
Όπως υποστήριξαν, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είναι ευάλωτες σε επιθέσεις και έχουν καταστεί πεδίο επιχειρήσεων των δυνάμεών τους.
Από την προειδοποίηση εξαιρέθηκαν τα αεροδρόμια των ιερών πόλεων της Μέκκας και της Μεδίνας.
Η συνέχιση των πληγμάτων αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης, παρά τη νέα διπλωματική επαφή μεταξύ Ριάντ και Τεχεράνης.
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