Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Παραίτηση-βόμβα της υπουργού Εργασίας στη Γερμανία: Καταγγελίες από το SPD κατά στελεχών του CDU
Παραίτηση-βόμβα της υπουργού Εργασίας στη Γερμανία: Καταγγελίες από το SPD κατά στελεχών του CDU
Η παραίτηση της Μπέρμπελ Μπας για προσωπικούς λόγους προκαλεί πολιτικό σεισμό στο Βερολίνο
Νέες αναταράξεις για την κυβέρνηση του καγκελάριου Μερτς προκάλεσε η παραίτηση που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συμπρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), Μπέρμπελ Μπας.
Η Μπας επικαλείται προσωπικούς λόγους μετά τον θάνατο της θετής κόρης της, αναφέρει η Deutsche Welle. Την ίδια στιγμή όμως αναφέρει ως έναν επιπλέον λόγο για την αποχώρησή της τις εντεινόμενες «προσωπικές επιθέσεις» που, όπως υποστηρίζει, δέχεται από στελέχη των συγκυβερνώντων Χριστιανοδημοκρατών (CDU).
Ο Γερμανός υπουργός τόνισε ότι η συμμαχία Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών διαθέτει εντολή τετραετίας και πως τόσο η Γερμανία όσο και η Ευρώπη χρειάζονται πολιτική σταθερότητα. Παράλληλα εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τη Μπέρμπελ Μπας, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα αξιόλογο άνθρωπο, η απουσία του οποίου θα γίνει αισθητή στην κυβέρνηση.
Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πως κατανοεί την απόφαση της υπουργού, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της προσωπικής τραγωδίας που βίωσε μετά τον θάνατο της θετής κόρης της. Ο καγκελάριος παραδέχθηκε ότι υπήρχαν πολιτικές διαφωνίες με τη Μπέρμπελ Μπας, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτές αφορούσαν αποκλειστικά ζητήματα πολιτικής ουσίας και ποτέ προσωπικές αντιπαραθέσεις. Όπως ανέφερε, κατά τις τελευταίες εβδομάδες είχε ζητήσει από τα στελέχη της CDU να επιδείξουν ιδιαίτερη διακριτικότητα, σεβασμό και ανθρώπινη ευαισθησία απέναντί της.
Χριστιανοδημοκράτες πολιτικοί, όπως ο βουλευτής Στέφαν Νάκε, επικεφαλής της ομάδας για ζητήματα εργαζομένων στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης CDU-CSU στη γερμανική Βουλή, ζήτησαν δημόσια από την υπουργό να καταθέσει «άμεσα νομοσχέδια», παρουσιάζοντάς την παράλληλα ως τη βασική υπεύθυνη για τις καθυστερήσεις στις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις.
Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, στις αρχές Οκτωβρίου η κοινοβουλευτική ομάδα των Γερμανών Συντηρητικών φέρεται μάλιστα να απείλησε ότι θα αρνηθεί τη στήριξή της στη φορολογική μεταρρύθμιση του υπουργού Οικονομικών και προέδρου του SPD, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, εφόσον το υπουργείο Εργασίας δεν κατέθετε άμεσα νομοσχέδια για το ασφαλιστικό και την αγορά εργασίας.
Η Μπας επικαλείται προσωπικούς λόγους μετά τον θάνατο της θετής κόρης της, αναφέρει η Deutsche Welle. Την ίδια στιγμή όμως αναφέρει ως έναν επιπλέον λόγο για την αποχώρησή της τις εντεινόμενες «προσωπικές επιθέσεις» που, όπως υποστηρίζει, δέχεται από στελέχη των συγκυβερνώντων Χριστιανοδημοκρατών (CDU).
Προσπάθεια αποκλιμάκωσης από την κυβέρνηση«Για τον κυβερνητικό συνασπισμό δεν αλλάζει φυσικά τίποτα απολύτως», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση της υπουργού Εργασίας και συμπροέδρου του SPD, επιχειρώντας να καθησυχάσει όσους ανησυχούν για νέα κρίση στη συγκυβέρνηση του Βερολίνου.
Ο Γερμανός υπουργός τόνισε ότι η συμμαχία Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών διαθέτει εντολή τετραετίας και πως τόσο η Γερμανία όσο και η Ευρώπη χρειάζονται πολιτική σταθερότητα. Παράλληλα εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τη Μπέρμπελ Μπας, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα αξιόλογο άνθρωπο, η απουσία του οποίου θα γίνει αισθητή στην κυβέρνηση.
Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πως κατανοεί την απόφαση της υπουργού, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της προσωπικής τραγωδίας που βίωσε μετά τον θάνατο της θετής κόρης της. Ο καγκελάριος παραδέχθηκε ότι υπήρχαν πολιτικές διαφωνίες με τη Μπέρμπελ Μπας, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτές αφορούσαν αποκλειστικά ζητήματα πολιτικής ουσίας και ποτέ προσωπικές αντιπαραθέσεις. Όπως ανέφερε, κατά τις τελευταίες εβδομάδες είχε ζητήσει από τα στελέχη της CDU να επιδείξουν ιδιαίτερη διακριτικότητα, σεβασμό και ανθρώπινη ευαισθησία απέναντί της.
Η σύγκρουση για συντάξεις και αγορά εργασίαςΤους τελευταίους μήνες στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών κατηγορούσαν επανειλημμένα την απερχόμενη υπουργό ότι καθυστερεί κρίσιμες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό και την αγορά εργασίας, καθώς και την κατάθεση προσχεδίων νόμου που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του κυβερνητικού συνασπισμού.
Χριστιανοδημοκράτες πολιτικοί, όπως ο βουλευτής Στέφαν Νάκε, επικεφαλής της ομάδας για ζητήματα εργαζομένων στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης CDU-CSU στη γερμανική Βουλή, ζήτησαν δημόσια από την υπουργό να καταθέσει «άμεσα νομοσχέδια», παρουσιάζοντάς την παράλληλα ως τη βασική υπεύθυνη για τις καθυστερήσεις στις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις.
CDU: Πιέσεις στη Μπας για άμεσες μεταρρυθμίσειςΣτο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε ιδιαίτερα η στάση της Μπας απέναντι στη μεταρρύθμιση του ωραρίου εργασίας, που προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με το υφιστάμενο οκτάωρο, αλλά και η μεταρρύθμιση της λεγόμενης «σύνταξης στα 63».
Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, στις αρχές Οκτωβρίου η κοινοβουλευτική ομάδα των Γερμανών Συντηρητικών φέρεται μάλιστα να απείλησε ότι θα αρνηθεί τη στήριξή της στη φορολογική μεταρρύθμιση του υπουργού Οικονομικών και προέδρου του SPD, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, εφόσον το υπουργείο Εργασίας δεν κατέθετε άμεσα νομοσχέδια για το ασφαλιστικό και την αγορά εργασίας.
Στήριξη από SPD και ΚλίνγκμπαϊλΟ υπουργός Οικονομικών και συμπρόεδρος του SPD, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ακύρωσε προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ινδία λόγω της παραίτησης της Μπέρμπελ Μπας. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις επιθέσεις που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του πένθους της «ανάρμοστες» και «προσβλητικές». Ακόμη πιο αιχμηρή εμφανίστηκε η πρωθυπουργός του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, Μανουέλα Σβέζιγκ, η οποία έκανε λόγο για «αδίστακτη» έως και «απάνθρωπη» πολιτική συμπεριφορά απέναντι στην μέχρι πρότινος υπουργό Εργασίας.
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