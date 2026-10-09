Οργή Μερτς για τον Σρέντερ, που πήγε στα γενέθλια του Πούτιν - «Εσένα δεν θα έρθουν ούτε στην κηδεία σου» απαντά ο Μεντβέντεφ στον Γερμανό καγκελάριο
Οργή Μερτς για τον Σρέντερ, που πήγε στα γενέθλια του Πούτιν - «Εσένα δεν θα έρθουν ούτε στην κηδεία σου» απαντά ο Μεντβέντεφ στον Γερμανό καγκελάριο
«Ο καγκελάριος θεωρεί εντελώς ανήθικο το γεγονός ότι ο κ. Σρέντερ παρευρέθηκε σε μια τέτοια γιορτή» τόνισε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης
Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, είναι «βαθιά εξοργισμένος» με την επίσκεψη του πρώην καγκελάριου, Γκέρχαρντ Σρέντερ, στο σπίτι του Βλαντιμίρ Πούτιν για να γιορτάσει τα γενέθλια του Ρώσου προέδρου, τόνισε σήμερα (9/10) ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.
«Ο καγκελάριος θεωρεί... εντελώς ανήθικο το γεγονός ότι ο κ. Σρέντερ παρευρέθηκε σε μια τέτοια γιορτή» ανέφερε, ενώ πρόσθεσε πως «ο Πούτιν είναι ο μόνος υπεύθυνος για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι διαταγές του είναι η αιτία ανυπολόγιστων δεινών, απωλειών αμάχων, διαλυμένων οικογενειών, νεκρών και τραυματιών».
Το γραφείο Τύπου του Κρεμλίνου ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (8/10) «ο Πούτιν έμαθε από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης το πρωί της 7ης Οκτωβρίου ότι ο Σρέντερ είχε φτάσει στη Μόσχα και ο πρόεδρος προσκάλεσε τον παλιό του φίλο στο σπίτι του. Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ βρισκόταν χθες μαζί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς ο αρχηγός του κράτους γιόρταζε τα γενέθλιά του».
Παράλληλα, δημοσίευσε και μια φωτογραφία, στην οποία απεικονίζονται οι δύο άνδρες να κάνουν μία χειραψία, ενώ παράλληλα χαμογελούν.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Sueddeutsche Zeitung», ο συμπρόεδρος του κόμματος, Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, ο οποίος είναι επίσης υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας στον συντηρητικό συνασπισμό υπό τον Μερτς, χαρακτήρισε την επίσκεψη «εντελώς απαράδεκτη» ενόψει των δεινών που υπέστη ο λαός της Ουκρανίας.
Ο Σρέντερ έχει διοριστεί σε διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις σε ρωσικές εταιρείες τα τελευταία 20 χρόνια. Λίγο μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα, ανέλαβε πρόεδρος της επιτροπής μετόχων της «Nord Stream», του έργου αγωγού στη Βαλτική Θάλασσα υπό την ηγεσία της «Gazprom» το οποίο είχε υποστηρίξει ενώ ήταν στην εξουσία, και αργότερα κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις στη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία «Rosneft».
Νωρίτερα φέτος, ο Πούτιν δήλωσε ότι θα προτιμούσε τον Σρέντερ ως συνομιλητή του για διαπραγματεύσεις σχετικά με νέες ρυθμίσεις ασφαλείας στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε αμέσως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση του Μερτς.
Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Σρέντερ εντάχθηκε στο εποπτικό συμβούλιο της ρωσικής αλυσίδας λιανικής «Hyperglobus», μιας θυγατρικής της γερμανικής «Globus Holding» που λειτουργεί περισσότερα από 20 σούπερ μάρκετ στη Ρωσία.
«Ο καγκελάριος θεωρεί... εντελώς ανήθικο το γεγονός ότι ο κ. Σρέντερ παρευρέθηκε σε μια τέτοια γιορτή» ανέφερε, ενώ πρόσθεσε πως «ο Πούτιν είναι ο μόνος υπεύθυνος για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι διαταγές του είναι η αιτία ανυπολόγιστων δεινών, απωλειών αμάχων, διαλυμένων οικογενειών, νεκρών και τραυματιών».
Η επίσκεψη Σρέντερ στον «παλιόφιλό» τουΌπως έγινε γνωστό χθες ο Πούτιν γιόρτασε την Τετάρτη (7/10) τα 74α γενέθλιά του μαζί με τον «παλιόφιλό» του, Σρέντερ, στο σπίτι του.
Το γραφείο Τύπου του Κρεμλίνου ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (8/10) «ο Πούτιν έμαθε από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης το πρωί της 7ης Οκτωβρίου ότι ο Σρέντερ είχε φτάσει στη Μόσχα και ο πρόεδρος προσκάλεσε τον παλιό του φίλο στο σπίτι του. Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ βρισκόταν χθες μαζί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς ο αρχηγός του κράτους γιόρταζε τα γενέθλιά του».
Παράλληλα, δημοσίευσε και μια φωτογραφία, στην οποία απεικονίζονται οι δύο άνδρες να κάνουν μία χειραψία, ενώ παράλληλα χαμογελούν.
Κριτική του SPD στον πρώην καγκελάριοΌπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, ο Σρέντερ, ο οποίος διετέλεσε καγκελάριος από το 1998 έως το 2005, έχει δεχτεί κριτική για τις σχέσεις του με ρωσικές επιχειρήσεις και τον Πούτιν, σχέσεις που δεν έχουν διαταραχθεί παρά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022 και τις κυρώσεις από τη Δύση. Η επίσκεψη προκάλεσε κριτική και από το εσωτερικό του ίδιου του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) του Σρέντερ.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Sueddeutsche Zeitung», ο συμπρόεδρος του κόμματος, Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, ο οποίος είναι επίσης υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας στον συντηρητικό συνασπισμό υπό τον Μερτς, χαρακτήρισε την επίσκεψη «εντελώς απαράδεκτη» ενόψει των δεινών που υπέστη ο λαός της Ουκρανίας.
Ο Σρέντερ έχει διοριστεί σε διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις σε ρωσικές εταιρείες τα τελευταία 20 χρόνια. Λίγο μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα, ανέλαβε πρόεδρος της επιτροπής μετόχων της «Nord Stream», του έργου αγωγού στη Βαλτική Θάλασσα υπό την ηγεσία της «Gazprom» το οποίο είχε υποστηρίξει ενώ ήταν στην εξουσία, και αργότερα κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις στη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία «Rosneft».
Νωρίτερα φέτος, ο Πούτιν δήλωσε ότι θα προτιμούσε τον Σρέντερ ως συνομιλητή του για διαπραγματεύσεις σχετικά με νέες ρυθμίσεις ασφαλείας στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε αμέσως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση του Μερτς.
Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Σρέντερ εντάχθηκε στο εποπτικό συμβούλιο της ρωσικής αλυσίδας λιανικής «Hyperglobus», μιας θυγατρικής της γερμανικής «Globus Holding» που λειτουργεί περισσότερα από 20 σούπερ μάρκετ στη Ρωσία.
«Κανείς δεν θα τον επισκεφτεί ποτέ ούτε στα γενέθλιά του ούτε στην κηδεία του», λέει ο ΜεντβέντεφΑντιδρώντας στην... οργή του Φρίντριχ Μερτς, ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος της χώρας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στενός συνεργάτης του Πούτιν, έκανε μια... βιτριολική ανάρτηση στο Χ, σχολιάζοντας ότι τον Γερμανό καγκελάριο «κανείς δεν θα τον επισκεφτεί ποτέ -ούτε στα γενέθλιά του ούτε στην κηδεία του...».
Ο Μεντβέντεφ ανέφερε ότι «ο Μερτς, απόγονος των πιστών συνεργατών του Χίτλερ, είναι εξοργισμένος από την επίσκεψη του Σρέντερ στη Ρωσία. Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι ο σημερινός καγκελάριος υποστηρίζει τον "πόλεμο μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό". Τώρα, κανείς δεν θα τον επισκεφθεί ποτέ -ούτε στα γενέθλια ούτε στην κηδεία του...».
Merz, a descendant of Hitler's henchmen, is outraged by Schröder's visit to Russia. Well, we know the current chancellor backs "War to the last Ukrainian." Now, no one will ever visit him – on his birthday or at his wake...— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 9, 2026
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