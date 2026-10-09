Merz, a descendant of Hitler's henchmen, is outraged by Schröder's visit to Russia. Well, we know the current chancellor backs "War to the last Ukrainian." Now, no one will ever visit him – on his birthday or at his wake... — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 9, 2026

Ο Μεντβέντεφ ανέφερε ότι «ο Μερτς, απόγονος των πιστών συνεργατών του Χίτλερ, είναι εξοργισμένος από την επίσκεψη του Σρέντερ στη Ρωσία. Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι ο σημερινός καγκελάριος υποστηρίζει τον "". Τώρα, κανείς δεν θα τον επισκεφθεί ποτέ -ούτε στα γενέθλια ούτε στην κηδεία του...».