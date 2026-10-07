Καγκελάριος σε... ρωσική αλυσίδα σούπερ μάρκετ: Εργαζόμενοι υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα τον Γκέρχαρντ Σρέντερ στη Μόσχα
Καγκελάριος σε... ρωσική αλυσίδα σούπερ μάρκετ: Εργαζόμενοι υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα τον Γκέρχαρντ Σρέντερ στη Μόσχα
Ο πρώην Γερμανός καγκελάριος πρόσφατα εντάχθηκε στο εποπτικό συμβούλιο της ρωσικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Hyperglobus - Επισκέφθηκε σήμερα ένα από τα καταστήματά της στη Μόσχα
Ο Γερμανός πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ, ο οποίος πρόσφατα εντάχθηκε στο εποπτικό συμβούλιο της ρωσικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Hyperglobus, επισκέφθηκε σήμερα ένα από τα καταστήματά της στη Μόσχα όπου έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τους υπαλλήλους του καταστήματος, όπως έδειξαν πλάνα της ρωσικής τηλεόρασης.
Στη Γερμανία κυρίως, ο Σρέντερ έχει επικριθεί για τις σχέσεις του με ρωσικές επιχειρήσεις και τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σχέσεις οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται παρά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022 και τα κύματα των δυτικών κυρώσεων που έχουν επακολουθήσει.
Η εταιρεία Hyperglobus χωρίστηκε από τη γερμανική Globus Holding πέρυσι. Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε τον διορισμό του Σρέντερ στο διοικητικό συμβούλιο.
«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για να δω αυτή την υπέροχη υπεραγορά, να δω τα αποτελέσματα της δουλειάς σας και να σας γνωρίσω, υπέροχοι συνάδελφοί μου», ανέφερε το RBC ότι είπε.
Η ρωσική αλυσίδα λιανικής επιβεβαίωσε ότι ο Σρέντερ επισκέφθηκε ένα σούπερ μάρκετ στα δυτικά προάστια της Μόσχας.
Ο Σρέντερ ανέπτυξε στενή σχέση με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως καγκελάριος της Γερμανίας από το 1998 έως το 2005, ενώ αργότερα εργάστηκε για ρωσικές κρατικές εταιρείες.
Ο διορισμός του στο διοικητικό συμβούλιο της Hyperglobus έρχεται σε μια περίοδο που η Ρωσία στοχεύει ευρωπαϊκές εταιρείες, στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας να στερήσει από τους ξένους ιδιοκτήτες το δικαίωμα διαχείρισης των περιουσιακών τους στοιχείων στη χωρα.
Former German chancellor Gerhard Schroeder visits Moscow— RTRussia (@RT_Russia_) October 7, 2026
Schroeder met with employees of supermarket chain Globus after arriving in the Russian capital
He has joined the supervisory board of the German company’s Russian division pic.twitter.com/30M7AHIgLx
Η εταιρεία Hyperglobus χωρίστηκε από τη γερμανική Globus Holding πέρυσι. Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε τον διορισμό του Σρέντερ στο διοικητικό συμβούλιο.
Ο πρώην καγκελάριος ανταποκρίθηκε με ένα πλατύ χαμόγελο στο προσωπικό που τον υποδέχθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα μόλις μπήκε στο κατάστημα, όπως δείχνει το βίντεο που μετέδωσε το ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι RBC.
Former German chancellor Gerhard Schröder is in Moscow today, meeting management and staff of the Globus hypermarket chain, RBK reports. He recently joined the supervisory board of its Russian operator, Hyperglobus. https://t.co/VCvfLvY41O— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) October 7, 2026
«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για να δω αυτή την υπέροχη υπεραγορά, να δω τα αποτελέσματα της δουλειάς σας και να σας γνωρίσω, υπέροχοι συνάδελφοί μου», ανέφερε το RBC ότι είπε.
Η ρωσική αλυσίδα λιανικής επιβεβαίωσε ότι ο Σρέντερ επισκέφθηκε ένα σούπερ μάρκετ στα δυτικά προάστια της Μόσχας.
Ο Σρέντερ ανέπτυξε στενή σχέση με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως καγκελάριος της Γερμανίας από το 1998 έως το 2005, ενώ αργότερα εργάστηκε για ρωσικές κρατικές εταιρείες.
Ο διορισμός του στο διοικητικό συμβούλιο της Hyperglobus έρχεται σε μια περίοδο που η Ρωσία στοχεύει ευρωπαϊκές εταιρείες, στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας να στερήσει από τους ξένους ιδιοκτήτες το δικαίωμα διαχείρισης των περιουσιακών τους στοιχείων στη χωρα.
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