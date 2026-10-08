Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν επιτίθεται στη Σεούλ: «Είστε πολιτικά ανώριμοι ή βλάκες εκ γενετής»
Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν επιτίθεται στη Σεούλ: «Είστε πολιτικά ανώριμοι ή βλάκες εκ γενετής»
H Κιμ Γιο Τζονγκ, κάλεσε σήμερα τη Νότια Κορέα να επιδείξει «τον μεγαλύτερο σεβασμό» στην Πιονγκγιάνγκ, αν θέλει να ελπίζει ότι θα επαναληφθεί ο διάλογος
Η ισχυρή αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, η Κιμ Γιο Τζονγκ, κάλεσε σήμερα τη Νότια Κορέα να επιδείξει «τον μεγαλύτερο σεβασμό» στην Πιονγκγιάνγκ, αν θέλει να ελπίζει ότι θα επαναληφθεί ο διάλογος.
«Αν επιθυμούν πραγματικά να αποκαταστήσουν τις σχέσεις ανάμεσα στην RPDC και τη Νότια Κορέα, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα αισθήματα της άλλης πλευράς σε κάθε δήλωση και κάθε πράξη και να αρχίσουν επιδεικνύοντας τον μέγιστο σεβασμό, τη μέγιστη εκτίμηση και τη μέγιστη ειλικρίνεια», δηλώνει η Κιμ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας το επίσημο ακρωνύμιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας
Η δήλωση αυτή έγινε αφού οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις απαίτησαν από την Πιονγκγιάνγκ να ζητήσει συγγνώμη για εκρήξεις ναρκών από τις οποίες τραυματίσθηκαν τρεις στρατιώτες της στις 21 Σεπτεμβρίου στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που χωρίζει τις δύο χώρες. Οι νοτιοκορεάτες στρατιωτικοί κατηγορούν τη Βόρεια Κορέα οτι τοποθέτησε αυτές τις νάρκες στη νότια πλευρά της γραμμής διαχωρισμού, παραβιάζοντας την εκεχειρία με την οποία τερματίσθηκε ο πόλεμος της Κορέας (1950-1953).
Η κυβέρνηση του νοτιοκορεάτη προέδρου Λι Τζε Μιούνγκ κάλεσε εντούτοις την 1η Οκτωβρίου τη Βόρεια Κορέα να «αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και να επαναλάβει τον διάλογο».
Η Βόρεια Κορέα αρνήθηκε κάθε ευθύνη για τις εκρήξεις στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. «Αν κρίνουμε από τις ενέργειες των αρχών της Σεούλ, είναι όλο μονομερείς κρίσεις, μονομερείς αποφάσεις και μονομερείς ανακοινώσεις», δήλωσε η Κιμ Γιο Τζονγκ. «Είτε είναι πολιτικά ανώριμοι, είτε είναι αληθινά αδιόρθωτοι, βλάκες εκ γενετής», κατέληξε η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν.
«Αν επιθυμούν πραγματικά να αποκαταστήσουν τις σχέσεις ανάμεσα στην RPDC και τη Νότια Κορέα, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα αισθήματα της άλλης πλευράς σε κάθε δήλωση και κάθε πράξη και να αρχίσουν επιδεικνύοντας τον μέγιστο σεβασμό, τη μέγιστη εκτίμηση και τη μέγιστη ειλικρίνεια», δηλώνει η Κιμ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας το επίσημο ακρωνύμιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας
Η δήλωση αυτή έγινε αφού οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις απαίτησαν από την Πιονγκγιάνγκ να ζητήσει συγγνώμη για εκρήξεις ναρκών από τις οποίες τραυματίσθηκαν τρεις στρατιώτες της στις 21 Σεπτεμβρίου στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που χωρίζει τις δύο χώρες. Οι νοτιοκορεάτες στρατιωτικοί κατηγορούν τη Βόρεια Κορέα οτι τοποθέτησε αυτές τις νάρκες στη νότια πλευρά της γραμμής διαχωρισμού, παραβιάζοντας την εκεχειρία με την οποία τερματίσθηκε ο πόλεμος της Κορέας (1950-1953).
Η κυβέρνηση του νοτιοκορεάτη προέδρου Λι Τζε Μιούνγκ κάλεσε εντούτοις την 1η Οκτωβρίου τη Βόρεια Κορέα να «αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και να επαναλάβει τον διάλογο».
Η Βόρεια Κορέα αρνήθηκε κάθε ευθύνη για τις εκρήξεις στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. «Αν κρίνουμε από τις ενέργειες των αρχών της Σεούλ, είναι όλο μονομερείς κρίσεις, μονομερείς αποφάσεις και μονομερείς ανακοινώσεις», δήλωσε η Κιμ Γιο Τζονγκ. «Είτε είναι πολιτικά ανώριμοι, είτε είναι αληθινά αδιόρθωτοι, βλάκες εκ γενετής», κατέληξε η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν.
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