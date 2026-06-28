Το μεγαλύτερο μυστικό του Κιμ Γιονγκ Ουν: Γιατί δεν μιλά ποτέ δημόσια για τη μητέρα του;

Η «απαγορευμένη» καταγωγή της Κο Γιονγκ Χούι και η προπαγάνδα γύρω από τη «γραμμή αίματος του Πεκτού» έχουν δημιουργήσει ένα καθεστώς σιωπής - Γιατί η αποκάλυψη θα είχε συνέπειες... πυρηνικής βόμβας στην κοινωνία της Βόρειας Κορέας