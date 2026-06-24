Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι εξοπλίζει το Πολεμικό Ναυτικό με πυρηνικά όπλα

Credits: KCNA via REUTERS

«Το όριο των 10.000 τόνων θα είναι συμβολικό για τη Βόρεια Κορέα», εκτιμά ο, καθηγητής στρατιωτικών σπουδών στο πανεπιστήμιο Σανγκζί. «Ένα πλοίο αυτού του μεγέθους θα δείξει την αποφασιστικότητα της Πιονγκγιάνγκ να μην μείνει περισσότερο πίσω από τη ναυτική ισχύ της Σεούλ».Η Νότια Κορέα διαθέτει εξάλλου πάνω από δέκα πλοία μεγαλύτερα των 5.000 τόνων, ενώ η Βόρεια Κορέα δύο.«Η εποχή που το Πολεμικό Ναυτικό μας δεν ήταν παρά μια δύναμη αρμόδια για να υπερασπίζεται τα ύδατα στα ανοικτά των ακτών μας ανήκει πλέον σαφώς στο παρελθόν», δήλωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν.Στη διάρκεια ολομέλειας τουτης Κορέας, η οποία ολοκληρώθηκε προχθές, Δευτέρα, ο Κιμ δεσμεύθηκε να ενισχύσει τις αμυντικές ικανότητες της χώρας, υποστηρίζοντας ότι οι προσπάθειες στρατιωτικού εκσυγχρονισμού της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών ωθούν την περιοχή «στο χείλος ενός πυρηνικού πολέμου».Η Βόρεια Κορέα έχει επανειλημμένα αυτοανακηρυχθεί «» μετά την αποτυχία της συνόδου κορυφής του 2019 ανάμεσα στον Κιμ Γιονγκ Ουν και τον Ντόναλντ Τραμπ, εξαιτίας διαφορών σχετικά με την αποπυρηνικοποίηση της χώρας και την άρση των κυρώσεων που την στοχοθετούν.Η Βόρεια Κορέα και η Νότια Κορέα παραμένουν τεχνικά σε πόλεμο, επειδή η σύγκρουσή τους το 1950-1953 έληξε με μια εκεχειρία και όχι με συνθήκη ειρήνης. Χωρίζονται από μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη κατά μήκος των μεταξύ τους συνόρων.