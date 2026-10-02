Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.
Το Κίεβο βρίσκεται σε «δραματική κατάσταση» λόγω των ρωσικών πληγμάτων, δηλώνει ο δήμαρχος
Το Κίεβο βρίσκεται σε «δραματική κατάσταση» λόγω των ρωσικών πληγμάτων, δηλώνει ο δήμαρχος
«Ο εχθρός ρημάζει την πόλη», έγραψε σε ανάρτηση στο Telegram αναφερόμενος στη Μόσχα
Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο βρίσκεται σε «δραματική κατάσταση» λόγω των αδιάκοπων ρωσικών πληγμάτων, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι θέλει να «ρημάξει» την πόλη.
«Η πρωτεύουσα βρίσκεται σε εξαιρετικά δραματική κατάσταση και δεν μπορούμε πλέον να προσποιηθούμε ότι μπορούμε σήμερα να ζήσουμε όπως σε καιρό ειρήνης! Ο εχθρός ρημάζει την πόλη», έγραψε ο Κλίτσκο σε ανάρτηση στο Telegram.
«Η πρωτεύουσα βρίσκεται σε εξαιρετικά δραματική κατάσταση και δεν μπορούμε πλέον να προσποιηθούμε ότι μπορούμε σήμερα να ζήσουμε όπως σε καιρό ειρήνης! Ο εχθρός ρημάζει την πόλη», έγραψε ο Κλίτσκο σε ανάρτηση στο Telegram.
🇷🇺 NEWS: Mayor says Russian strikes "tearing Kyiv apart", city in "dramatic situation" pic.twitter.com/salB1qWcoU— World in Motion (@WorldInMotionHQ) October 2, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα