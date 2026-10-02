Το Κίεβο βρίσκεται σε «δραματική κατάσταση» λόγω των ρωσικών πληγμάτων, δηλώνει ο δήμαρχος
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Το Κίεβο βρίσκεται σε «δραματική κατάσταση» λόγω των ρωσικών πληγμάτων, δηλώνει ο δήμαρχος

«Ο εχθρός ρημάζει την πόλη», έγραψε σε ανάρτηση στο Telegram  αναφερόμενος στη Μόσχα

Το Κίεβο βρίσκεται σε «δραματική κατάσταση» λόγω των ρωσικών πληγμάτων, δηλώνει ο δήμαρχος
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Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο βρίσκεται σε «δραματική κατάσταση» λόγω των αδιάκοπων ρωσικών πληγμάτων, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι θέλει να «ρημάξει» την πόλη.

«Η πρωτεύουσα βρίσκεται σε εξαιρετικά δραματική κατάσταση και δεν μπορούμε πλέον να προσποιηθούμε ότι μπορούμε σήμερα να ζήσουμε όπως σε καιρό ειρήνης! Ο εχθρός ρημάζει την πόλη», έγραψε ο Κλίτσκο σε ανάρτηση στο Telegram.

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