Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.
Από τα μνημόνια στην ανάκαμψη: Η γερμανική Die Zeit αναλύει τη μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας
Από τα μνημόνια στην ανάκαμψη: Η γερμανική Die Zeit αναλύει τη μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας
Η Die Zeit περιγράφει μια χώρα που έχει απομακρυνθεί αισθητά από την εικόνα της κρίσης και επιχειρεί να εδραιώσει μια νέα περίοδο οικονομικής ανάπτυξης και επενδυτικής εμπιστοσύνης
Μια δεκαετία μετά την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα είχε βρεθεί στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, με σκληρά μέτρα λιτότητας, κοινωνικές αντιδράσεις, υψηλή ανεργία και βαθιά αβεβαιότητα για το οικονομικό της μέλλον, η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό εμφανίζεται πλέον αισθητά διαφορετική. Η γερμανική εφημερίδα Die Zeit αφιερώνει εκτενές ρεπορτάζ στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, επιχειρώντας να εξηγήσει πώς η χώρα πέρασε από τα χρόνια των μνημονίων και της ύφεσης σε μια περίοδο ισχυρότερης ανάπτυξης, μείωσης της ανεργίας και μεγαλύτερης δημοσιονομικής σταθερότητας.
Το δημοσίευμα στέκεται ιδιαίτερα στην ψηφιοποίηση του κράτους, στην ενίσχυση των δημόσιων εσόδων μέσω του περιορισμού της φοροδιαφυγής, αλλά και στις επενδύσεις και τις υποδομές που έχουν αλλάξει την εικόνα της οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό και σημαντικές προκλήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, η Die Zeit περιγράφει μια χώρα που έχει απομακρυνθεί αισθητά από την εικόνα της κρίσης και επιχειρεί να εδραιώσει μια νέα περίοδο οικονομικής ανάπτυξης και επενδυτικής εμπιστοσύνης.
«Πριν από μία δεκαετία, η Ελλάδα βρισκόταν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Οι μαζικές διαδηλώσεις κατά της λιτότητας, οι περικοπές μισθών και συντάξεων, οι ιδιωτικοποιήσεις και οι επώδυνες μεταρρυθμίσεις σημάδεψαν μια περίοδο βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής δοκιμασίας.
Σήμερα η εικόνα είναι εντυπωσιακά διαφορετική. Από την πανδημία και μετά, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ η ανεργία έχει μειωθεί από τα επίπεδα-ρεκόρ της περιόδου της κρίσης σε λιγότερο από 8%».
Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, «κομβικό ρόλο σε αυτήν την πορεία αποδίδει η κυβέρνηση στην ψηφιοποίηση του κράτους. Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης επισημαίνει ότι η πλατφόρμα gov.gr άλλαξε τη σχέση των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση, προσφέροντας χιλιάδες υπηρεσίες ηλεκτρονικά, από διοικητικές πράξεις μέχρι την ίδρυση επιχειρήσεων.
(...) Παράλληλα, η ηλεκτρονική διαβίβαση φορολογικών στοιχείων περιόρισε τη φοροδιαφυγή και ενίσχυσε τα δημόσια έσοδα, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση των δημοσιονομικών. Η χώρα εξακολουθεί να έχει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα δημόσιου χρέους στην Ευρώπη, ωστόσο καταφέρνει πλέον να το μειώνει σταδιακά.
(...) Η ανάκαμψη αποτυπώνεται και στις υποδομές. Στην Καλαμάτα, η Fraport αναλαμβάνει τη διαχείριση ενός ακόμη ελληνικού αεροδρομίου, συνεχίζοντας την παρουσία της που ξεκίνησε εν μέσω της κρίσης. Εκεί όπου πριν από δέκα χρόνια οι ιδιωτικοποιήσεις προκαλούσαν αντιδράσεις, σήμερα πολλοί τις αντιμετωπίζουν ως μέρος της οικονομικής μεταμόρφωσης της χώρας».
Πηγή: DW
Το δημοσίευμα στέκεται ιδιαίτερα στην ψηφιοποίηση του κράτους, στην ενίσχυση των δημόσιων εσόδων μέσω του περιορισμού της φοροδιαφυγής, αλλά και στις επενδύσεις και τις υποδομές που έχουν αλλάξει την εικόνα της οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό και σημαντικές προκλήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, η Die Zeit περιγράφει μια χώρα που έχει απομακρυνθεί αισθητά από την εικόνα της κρίσης και επιχειρεί να εδραιώσει μια νέα περίοδο οικονομικής ανάπτυξης και επενδυτικής εμπιστοσύνης.
«Πριν από μία δεκαετία, η Ελλάδα βρισκόταν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Οι μαζικές διαδηλώσεις κατά της λιτότητας, οι περικοπές μισθών και συντάξεων, οι ιδιωτικοποιήσεις και οι επώδυνες μεταρρυθμίσεις σημάδεψαν μια περίοδο βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής δοκιμασίας.
Σήμερα η εικόνα είναι εντυπωσιακά διαφορετική. Από την πανδημία και μετά, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ η ανεργία έχει μειωθεί από τα επίπεδα-ρεκόρ της περιόδου της κρίσης σε λιγότερο από 8%».
Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, «κομβικό ρόλο σε αυτήν την πορεία αποδίδει η κυβέρνηση στην ψηφιοποίηση του κράτους. Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης επισημαίνει ότι η πλατφόρμα gov.gr άλλαξε τη σχέση των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση, προσφέροντας χιλιάδες υπηρεσίες ηλεκτρονικά, από διοικητικές πράξεις μέχρι την ίδρυση επιχειρήσεων.
(...) Παράλληλα, η ηλεκτρονική διαβίβαση φορολογικών στοιχείων περιόρισε τη φοροδιαφυγή και ενίσχυσε τα δημόσια έσοδα, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση των δημοσιονομικών. Η χώρα εξακολουθεί να έχει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα δημόσιου χρέους στην Ευρώπη, ωστόσο καταφέρνει πλέον να το μειώνει σταδιακά.
(...) Η ανάκαμψη αποτυπώνεται και στις υποδομές. Στην Καλαμάτα, η Fraport αναλαμβάνει τη διαχείριση ενός ακόμη ελληνικού αεροδρομίου, συνεχίζοντας την παρουσία της που ξεκίνησε εν μέσω της κρίσης. Εκεί όπου πριν από δέκα χρόνια οι ιδιωτικοποιήσεις προκαλούσαν αντιδράσεις, σήμερα πολλοί τις αντιμετωπίζουν ως μέρος της οικονομικής μεταμόρφωσης της χώρας».
Πηγή: DW
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα