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Ατύχημα στην παλιά πόλη των Χανίων: Δύο 25χρονοι από τη Σλοβενία έπεσαν από τα τείχη στην Δυτική Τάφρο
Ατύχημα στην παλιά πόλη των Χανίων: Δύο 25χρονοι από τη Σλοβενία έπεσαν από τα τείχη στην Δυτική Τάφρο
Ο ένας φέρει βαριά κατάγματα στο κρανίο και την σπονδυλική στήλη και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην ΜΕΘ και άλλος με ελαφρότερα κατάγματα χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε χειρουργική κλινική
Σοβαρό ατύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/10) στην παλιά πόλη των Χανίων, όταν δύο 25χρονοι από την Σλοβενία έπεσαν από τα ενετικά τείχη της Δυτικής τάφρου από άγνωστη προς το παρόν αιτία. Η πτώση έγινε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολύ σοβαρά.
Άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο και αντιλήφθηκαν το περιστατικό κάλεσαν το ΕΚΑΒ και οι διασώστες μετέφεραν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με το Flashnews.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας φέρει βαριά κατάγματα στο κρανίο και την σπονδυλική στήλη και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ μόλις σταθεροποιηθεί αναμένεται να διακομισθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Ο άλλος με ελαφρότερα κατάγματα χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε χειρουργική κλινική.
Άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο και αντιλήφθηκαν το περιστατικό κάλεσαν το ΕΚΑΒ και οι διασώστες μετέφεραν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με το Flashnews.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας φέρει βαριά κατάγματα στο κρανίο και την σπονδυλική στήλη και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ μόλις σταθεροποιηθεί αναμένεται να διακομισθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Ο άλλος με ελαφρότερα κατάγματα χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε χειρουργική κλινική.
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