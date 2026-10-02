Ατύχημα στην παλιά πόλη των Χανίων: Δύο 25χρονοι από τη Σλοβενία έπεσαν από τα τείχη στην Δυτική Τάφρο
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Ενετικά Τείχη Ατύχημα Τραυματίες ΕΚΑΒ Σλοβενία

Ατύχημα στην παλιά πόλη των Χανίων: Δύο 25χρονοι από τη Σλοβενία έπεσαν από τα τείχη στην Δυτική Τάφρο

Ο ένας φέρει βαριά κατάγματα στο κρανίο και την σπονδυλική στήλη και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην ΜΕΘ και  άλλος με ελαφρότερα κατάγματα χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε χειρουργική κλινική

Ατύχημα στην παλιά πόλη των Χανίων: Δύο 25χρονοι από τη Σλοβενία έπεσαν από τα τείχη στην Δυτική Τάφρο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρό ατύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/10) στην παλιά πόλη των Χανίων, όταν  δύο 25χρονοι από την Σλοβενία έπεσαν από τα ενετικά τείχη της Δυτικής τάφρου  από άγνωστη προς το παρόν αιτία. Η πτώση έγινε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολύ σοβαρά.

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο και αντιλήφθηκαν το περιστατικό κάλεσαν το ΕΚΑΒ και οι διασώστες μετέφεραν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με το Flashnews.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας φέρει βαριά κατάγματα στο κρανίο και την σπονδυλική στήλη και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ μόλις σταθεροποιηθεί αναμένεται να διακομισθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ο άλλος με ελαφρότερα κατάγματα χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε χειρουργική κλινική.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης