Γεωργιάδης για Πολάκη: Πήγε στο νοσοκομείο Χανίων για να κατηγορήσει την κυβέρνηση και οι εργαζόμενοι του γύρισαν την πλάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης Παύλος Πολάκης Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Γεωργιάδης για Πολάκη: Πήγε στο νοσοκομείο Χανίων για να κατηγορήσει την κυβέρνηση και οι εργαζόμενοι του γύρισαν την πλάτη

Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε φωτογραφίες από την παρουσία του Παύλου Πολάκη στο Νοσοκομείο Χανίων και σχολίασε ότι στη συνάντηση με τον βουλευτή βρέθηκαν συνολικά 11 άτομα

Γεωργιάδης για Πολάκη: Πήγε στο νοσοκομείο Χανίων για να κατηγορήσει την κυβέρνηση και οι εργαζόμενοι του γύρισαν την πλάτη
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Ανάρτηση για την επίσκεψη του Παύλου Πολάκη στο Νοσοκομείο Χανίων έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τη συμμετοχή εργαζομένων στη συνάντηση και δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο βουλευτής πήγε λίγο μετά τις 13:00 στο νοσοκομείο, το οποίο, όπως ανέφερε, βρίσκεται στην εκλογική του περιφέρεια και ιδιαίτερη πατρίδα, «για να κατηγορήσει την Κυβέρνηση».

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι στο Νοσοκομείο Χανίων εργάζονται περίπου 1.100 εργαζόμενοι, ενώ στη συνάντηση με τον βουλευτή βρέθηκαν συνολικά 11 άτομα.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε ο υπουργός:

Γεωργιάδης για Πολάκη: Πήγε στο νοσοκομείο Χανίων για να κατηγορήσει την κυβέρνηση και οι εργαζόμενοι του γύρισαν την πλάτη
Γεωργιάδης για Πολάκη: Πήγε στο νοσοκομείο Χανίων για να κατηγορήσει την κυβέρνηση και οι εργαζόμενοι του γύρισαν την πλάτη
Γεωργιάδης για Πολάκη: Πήγε στο νοσοκομείο Χανίων για να κατηγορήσει την κυβέρνηση και οι εργαζόμενοι του γύρισαν την πλάτη


«Δείτε τις φωτογραφίες για να καταλάβετε πόσο ασήμαντος είναι πλέον ακόμη και στα Χανιά ακόμη και στην Υγεία. Ούτε τρεις και ο κούκος...οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου του γύρισαν την πλάτη όπως του αξίζει», έγραψε ο υπουργός Υγείας.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Να δω τι θα κάνει σε λίγους μήνες που δεν θα είναι καν βουλευτής...».

Κλείσιμο

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Σήμερα λίγο μετά τις 13:00 ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο Νοσοκομείο Χανίων, το Νοσοκομείο της Εκλογικής του Περιφέρειας και της ιδιαίτερης του πατρίδας για να κατηγορήσει την Κυβέρνηση και εμένα….το Νοσοκομείο Χανίων έχει πάνω από 1100 εργαζομένους. Δείτε τις φωτογραφίες για να καταλάβετε πόσο ασήμαντος είναι πλέον ακόμη και στα Χανιά ακόμη και στην Υγεία. Ούτε τρεις και ο κούκος…οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου του γύρισαν την πλάτη όπως του αξίζει. Να δω τι θα κάνει σε λίγους μήνες που δεν θα είναι καν βουλευτής».
23 ΣΧΟΛΙΑ
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