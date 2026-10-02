Για πρώτη φορά τα Εμιράτα μίλησαν επίσημα για «τρομοκρατική ενέργεια» στην πτήση της Flydubai: «Πραγματικός ήρωας ο πιλότος»

«Ήξερα ότι έπρεπε να κάνω μία τελευταία προσπάθεια»

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Σε μια σημαντική πολιτική και θεσμική εξέλιξη, ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων χαρακτήρισε για πρώτη φορά ως «τρομοκρατική ενέργεια» το περιστατικό στην πτήσητης, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τοπρος τοΟ δρ., ανώτερος διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, αναφέρθηκε την Παρασκευή στο περιστατικό και εξήρε τη στάση του Ινδού κυβερνήτη της πτήσης,, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο πιλοτήριο.«Ο Ινδός πιλότος της πτήσης της Flydubai αξίζει κάθε αναγνώριση», δήλωσε ο. «Αντιμέτωπος με μια επικίνδυνη τρομοκρατική ενέργεια και μια πιθανή καταστροφή, ανέδειξε το νόημα του θάρρους, της επαγγελματικής ευθύνης και της ηθικής συναίσθησης στην πιο δύσκολη κατάσταση. Και αυτό τον καθιστά πραγματικό ήρωα».Παράλληλα, ο ανώτερος αξιωματούχος των Εμιράτων προειδοποίησε για τους κινδύνους της ριζοσπαστικοποίησης στην περιοχή.«Χωρίς να παρασυρόμαστε σε υπεραπλουστεύσεις για όσα συνέβησαν ή στην υιοθέτηση και προώθηση θεωριών συνωμοσίας, η επαγρύπνηση και η προσοχή παραμένουν απαραίτητες απέναντι στους κινδύνους που δημιουργούν η ριζοσπαστικοποίηση και η τρομοκρατία», ανέφερε.Η τοποθέτηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ήρθε λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση μιας ιδιαίτερα συγκινητικής τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του Ινδού πρωθυπουργούκαι του κυβερνήτη της πτήσης,Ο Ινδός πιλότος, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα, περιέγραψε για πρώτη φορά με τη δική του φωνή τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο πιλοτήριο κατά τη διάρκεια της επίθεσης από τον Ομανό συγκυβερνήτη.Ο Μάτσαρ δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές και χτυπήματα, ενώ το αεροσκάφος βρέθηκε σε απότομη βύθιση χιλιάδων μέτρων. Παρά την κατάστασή του, κατάφερε να σηκωθεί και να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας την είσοδο και την επέμβαση των υπόλοιπων μελών του πληρώματος.«Εκείνη τη στιγμή πάλευα για τη ζωή μου», περιέγραψε στον Μόντι.«Όταν έπεσα στο πάτωμα, ένιωσα το αεροπλάνο να κατευθύνεται προς τα κάτω. Ήξερα με βεβαιότητα: “Αν κάνω μόνο μία τελευταία κίνηση, μία τελευταία προσπάθεια... η πόρτα είναι ακριβώς εκεί”».Η κίνησή του αυτή συνέβαλε στην αποτροπή μιας πολύ μεγαλύτερης αεροπορικής τραγωδίας, με τους 174 επιβαίνοντες να βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο.Ο Μάτσαρ δήλωσε ότι, παρά τα τραύματά του, γνώριζε πως έπρεπε να ενεργήσει. «Έλεγα στον εαυτό μου ότι το έκανα για τη ζωή μου, αλλά ταυτόχρονα ήξερα ότι δεν μπορούσα να αφήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους να πεθάνουν εκεί», ανέφερε.