Αϊτή: Τουλάχιστον 5.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί σε βιαιότητες συμμοριών από τον Ιανουάριο

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα της αμερικανικής ηπείρου, βιώνει εδώ και καιρό πολιτική και οικονομική κρίση και κρίση ασφαλείας, με τις συμμορίες να κάνουν δολοφονίες, απαγωγές, βιασμούς και στρατολόγηση παιδιών





«Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 11 Σεπτεμβρίου, το γραφείο μου κατέγραψε τουλάχιστον 5.700 ανθρώπους που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από συμμορίες ή κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εναντίον τους. Οι συμμορίες έχουν επίσης απαγάγει περισσότερους από 230 ανθρώπους και έχουν βιάσει περισσότερες από 1.000 γυναίκες και κορίτσια», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη, προσθέτοντας ότι οι πραγματικοί αριθμοί είναι «πιθανόν πολύ υψηλότεροι».









More than 5,000 people killed or injured as Haiti due to gang violence in 2026, UN says https://t.co/CsnYptGFOx — BBC News (World) (@BBCWorld) October 2, 2026





Ο ύπατος αρμοστής μίλησε επίσης για «υπερβολική και δυσανάλογη χρήση βίας» από τους εκπροσώπους της τάξης και «εξωδικαστικές εκτελέσεις» που γίνονται από τις «λεγόμενες οργανώσεις αυτοάμυνας», οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο έχουν σκοτώσει ή τραυματίσει περίπου 280 ανθρώπους από την αρχή της χρονιάς.



Κατήγγειλε επίσης «μια χούφτα ισχυρών ανθρώπων» που «εκμεταλλεύονται και διαιωνίζουν τα δεινά του πληθυσμού καθώς και την αδυναμία των θεσμών του Κράτους για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα».



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Την Τρίτη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρέτεινε για έξι μήνες την εντολή της δύναμης που έχει αναπτυχθεί στην Αϊτή για την αντιμετώπιση των συμμοριών, επιμένοντας επίσης στην προστασία παιδιών που έχουν επιστρατευθεί από τις συμμορίες και στη διενέργεια εκλογών.



Το ψήφισμα αυτό ανανεώνει έως τις 31 Μαρτίου του 2027 την εντολή για τη Δύναμη καταστολής των συμμοριών (FRG), που δημιουργήθηκε τον Απρίλιο για να αντιμετωπίσει την επιδείνωση της κρίσης ασφαλείας στη χώρα.



Σε αυτή συμμετέχουν διάφορα κράτη, το Ελ Σαλβαδόρ, η Γουατεμάλα, η Τζαμάικα, η Μογγολία, το Τσαντ και η Σρι Λάνκα, ενώ αναμένεται να σταλούν δυνάμεις και από άλλα.



Τουλάχιστον 5.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από την αρχή της χρονιάς στην Αϊτή , μια χώρα την οποία λυμαίνονται συμμορίες , δήλωσε σήμερα ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.«Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 11 Σεπτεμβρίου, το γραφείο μου κατέγραψε τουλάχιστον 5.700 ανθρώπους που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από συμμορίες ή κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εναντίον τους. Οι συμμορίες έχουν επίσης απαγάγει περισσότερους από 230 ανθρώπους και έχουν βιάσει περισσότερες από 1.000 γυναίκες και κορίτσια», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη, προσθέτοντας ότι οι πραγματικοί αριθμοί είναι «πιθανόν πολύ υψηλότεροι».Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα της αμερικανικής ηπείρου, βιώνει εδώ και καιρό πολιτική και οικονομική κρίση και κρίση ασφαλείας, αλλά η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με τις συμμορίες να προχωρούν σε περισσότερες δολοφονίες, απαγωγές, βιασμούς και στη στρατολόγηση παιδιών.«Παρά τις κάποιες επιτυχίες στον περιορισμό των δραστηριοτήτων τους σε ορισμένες περιοχές της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, οι συμμορίες συνεχίζουν να προσαρμόζονται και να εξαπλώνονται και να επανεμφανίζονται σε νέες περιοχές», κυρίως σε διαμερίσματα στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά, εξήγησε ο Τουρκ.Ο ύπατος αρμοστής μίλησε επίσης για «υπερβολική και δυσανάλογη χρήση βίας» από τους εκπροσώπους της τάξης και «εξωδικαστικές εκτελέσεις» που γίνονται από τις «λεγόμενες οργανώσεις αυτοάμυνας», οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο έχουν σκοτώσει ή τραυματίσει περίπου 280 ανθρώπους από την αρχή της χρονιάς.Κατήγγειλε επίσης «μια χούφτα ισχυρών ανθρώπων» που «εκμεταλλεύονται και διαιωνίζουν τα δεινά του πληθυσμού καθώς και την αδυναμία των θεσμών του Κράτους για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα».«Οι δράστες αυτοί έχουν στη διάθεσή τους σημαντικές στρατηγικές και μέσα», πρόσθεσε ο ίδιος, ζητώντας να διευρυνθούν οι κυρώσεις σε βάρος «όλων εκείνων που κινούν παρασκηνιακά τα νήματα των εγκληματικών οργανώσεων και αντλούν κέρδη από αυτά».Την Τρίτη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρέτεινε για έξι μήνες την εντολή της δύναμης που έχει αναπτυχθεί στην Αϊτή για την αντιμετώπιση των συμμοριών, επιμένοντας επίσης στην προστασία παιδιών που έχουν επιστρατευθεί από τις συμμορίες και στη διενέργεια εκλογών.Το ψήφισμα αυτό ανανεώνει έως τις 31 Μαρτίου του 2027 την εντολή για τη Δύναμη καταστολής των συμμοριών (FRG), που δημιουργήθηκε τον Απρίλιο για να αντιμετωπίσει την επιδείνωση της κρίσης ασφαλείας στη χώρα.Σε αυτή συμμετέχουν διάφορα κράτη, το Ελ Σαλβαδόρ, η Γουατεμάλα, η Τζαμάικα, η Μογγολία, το Τσαντ και η Σρι Λάνκα, ενώ αναμένεται να σταλούν δυνάμεις και από άλλα.

Αρχικά, αναμενόταν το προσωπικό της να αρχίσει να αυξάνεται μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου και να φτάσει τους 5.500 ένστολους και τους 50 πολιτικούς υπαλλήλους. Ωστόσο σύμφωνα με τον Αμερικανό πρεσβευτή στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς, μέχρι σήμερα, μόνο «1.500 στρατιωτικοί» έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο και «άλλοι 4.000» αναμένονται στην Αϊτή «τους επόμενους μήνες».



Από την πλευρά του, ο Τουρκ ζήτησε «πλήρη και άμεση ανάπτυξη, που θα συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα», κυρίως με την προοπτική να καταστεί σύντομα δυνατή η διοργάνωση «ελεύθερων και δίκαιων εκλογών».