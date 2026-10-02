Βάιος Καρέτσας: Είμαι υπερήφανος που ο γιος μου έπαιξε στην Τούμπα
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Κωνσταντίνος Καρέτσας Εθνική Ελλάδας Βάιος Καρέτσας Εθνική Ολλανδίας

Βάιος Καρέτσας: Είμαι υπερήφανος που ο γιος μου έπαιξε στην Τούμπα

Ο πατέρας του Κωνσταντίνου Καρέτσα βρέθηκε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και είδε από κοντά τον αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία

Βάιος Καρέτσας: Είμαι υπερήφανος που ο γιος μου έπαιξε στην Τούμπα
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Τη χαρά του που ο γιος του αγωνίστηκε στην Τούμπα δεν μπορούσε να κρύψει ο πατέρας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, Βάιος. 

Βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και πήγε στην Τούμπα προκειμένου να δει από κοντά τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία για το Nations League. 

Με story που ανέβασε στο instagram, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά του: «Είμαι υπερήφανος που είδα τον γιο μου να παίζει σε αυτό το γήπεδο» έγραψε, έχοντας και μια χαρακτηριστική δική του φωτογραφία. Και ακόμα μία από την παράταξη των δύο ομάδων πριν αρχίσει ο αγώνας. 

Η οικογένεια Καρέτσα, τόσο ο πατέρας όσο και ο Κωνσταντίνος δεν έχουν κρύψει την αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ και έχουν εκφραστεί αρκετές φορές δημόσια για αυτό. Για τον Βάιο Καρέτσα ήταν ξεχωριστό που είδε τον Κωνσταντίνο να αγωνίζεται στην Τούμπα, με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας μάλιστα. 

Βάιος Καρέτσας: Είμαι υπερήφανος που ο γιος μου έπαιξε στην Τούμπα
4 ΣΧΟΛΙΑ

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