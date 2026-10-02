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Αμερικανικές πιέσεις προς την Ευρώπη για το ντίζελ
Αμερικανικές πιέσεις προς την Ευρώπη για το ντίζελ
Η Ουάσιγκτον πιέζει τους Ευρωπαίους να διαθέσουν άμεσα στην αγορά αποθέματα ντίζελ, ανεβάζοντας την ένταση στις διατλαντικές σχέσεις. Έκτακτες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες.
Σε έκτακτη διαβούλευση για το ενδεχόμενο νέας, συντονισμένης αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου προχωρούν σήμερα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων και οι πιέσεις της Ουάσιγκτον προς τους Ευρωπαίους να διαθέσουν άμεσα στην αγορά αποθέματα ντίζελ ανεβάζουν την ένταση στις διατλαντικές σχέσεις.
Τη συζήτηση επιβεβαίωσε στο Euronews ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, δηλώνοντας ότι οι Ευρωπαίοι βρίσκονται ήδη σε επαφή με τα υπόλοιπα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για να κρίνουν πότε θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για μια νέα παρέμβαση.
«Είναι μία από τις δυνατότητες που έχουμε. Την έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και πιθανότατα θα τη χρησιμοποιήσουμε ξανά» τόνισε.
Η Κομισιόν επιβεβαίωσε χθες, άλλωστε, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επιπέδου με την αμερικανική κυβέρνηση για το ζήτημα των αποθεμάτων πετρελαίου και ντίζελ, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες για το συγκεκριμένο αμερικανικό αίτημα. Η τελική απόφαση για οποιαδήποτε αποδέσμευση ανήκει, άλλωστε, στις εθνικές κυβερνήσεις.
Η σημερινή συζήτηση ακολουθεί έκτακτες συνομιλίες - που πραγματοποιήθηκαν χθες -μεταξύ της Κομισιόν και Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι συμμετέχοντες, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες συμφώνησαν να απαντήσουν με «ενιαία φωνή» στην αμερικανική πίεση, να παραπέμψουν οποιαδήποτε απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων στο επίπεδο του IEA και να επιδιώξουν αποκλιμάκωση στις επαφές με την Ουάσιγκτον.
Εδώ και εβδομάδες η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει -ιδιαίτερα τη Γαλλία και τη Γερμανία- να αντλήσουν ντίζελ από τα στρατηγικά τους αποθέματα, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών, εάν η Ευρώπη δεν κινηθεί.
Σύμφωνα με το Reuters, το αμερικανικό αίτημα φθάνει τα 120 εκατ. βαρέλια μέσα σε έξι μήνες, που αντιστοιχεί σε πάνω από το 40% των έκτακτων αποθεμάτων ντίζελ της ΕΕ.
Οι ΗΠΑ αποτελούν τον βασικό προμηθευτή της ΕΕ για ντίζελ, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος με το Ιράν, η δραματική συρρίκνωση των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ και η περιορισμένη διυλιστική ικανότητα έχουν σφίξει την παγκόσμια αγορά.
Πάντως, δεν θα είναι η πρώτη παρέμβαση μέσα στη χρονιά, καθώς τον Μάρτιο, τα μέλη του IEA συμφώνησαν στη μεγαλύτερη συντονισμένη αποδέσμευση στην ιστορία του Οργανισμού, διαθέτοντας στην αγορά 400 εκατ. βαρέλια για την αντιμετώπιση των αναταράξεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Το δίλημμα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι πλέον εάν θα χρησιμοποιήσουν ξανά το «μαξιλάρι» των στρατηγικών αποθεμάτων για να συγκρατήσουν άμεσα τις τιμές ή θα το διαφυλάξουν απέναντι στον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης της ενεργειακής κρίσης, καθώς δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα άμεση αποκλιμάκωση.
Πηγή: DW
Τη συζήτηση επιβεβαίωσε στο Euronews ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, δηλώνοντας ότι οι Ευρωπαίοι βρίσκονται ήδη σε επαφή με τα υπόλοιπα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για να κρίνουν πότε θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για μια νέα παρέμβαση.
«Είναι μία από τις δυνατότητες που έχουμε. Την έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και πιθανότατα θα τη χρησιμοποιήσουμε ξανά» τόνισε.
Η Κομισιόν επιβεβαίωσε χθες, άλλωστε, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επιπέδου με την αμερικανική κυβέρνηση για το ζήτημα των αποθεμάτων πετρελαίου και ντίζελ, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες για το συγκεκριμένο αμερικανικό αίτημα. Η τελική απόφαση για οποιαδήποτε αποδέσμευση ανήκει, άλλωστε, στις εθνικές κυβερνήσεις.
Η σημερινή συζήτηση ακολουθεί έκτακτες συνομιλίες - που πραγματοποιήθηκαν χθες -μεταξύ της Κομισιόν και Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι συμμετέχοντες, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες συμφώνησαν να απαντήσουν με «ενιαία φωνή» στην αμερικανική πίεση, να παραπέμψουν οποιαδήποτε απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων στο επίπεδο του IEA και να επιδιώξουν αποκλιμάκωση στις επαφές με την Ουάσιγκτον.
Εδώ και εβδομάδες η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει -ιδιαίτερα τη Γαλλία και τη Γερμανία- να αντλήσουν ντίζελ από τα στρατηγικά τους αποθέματα, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών, εάν η Ευρώπη δεν κινηθεί.
Πίεση των ΗΠΑ για τα αποθέματα ντίζελ
Σύμφωνα με το Reuters, το αμερικανικό αίτημα φθάνει τα 120 εκατ. βαρέλια μέσα σε έξι μήνες, που αντιστοιχεί σε πάνω από το 40% των έκτακτων αποθεμάτων ντίζελ της ΕΕ.
Οι ΗΠΑ αποτελούν τον βασικό προμηθευτή της ΕΕ για ντίζελ, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος με το Ιράν, η δραματική συρρίκνωση των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ και η περιορισμένη διυλιστική ικανότητα έχουν σφίξει την παγκόσμια αγορά.
Πάντως, δεν θα είναι η πρώτη παρέμβαση μέσα στη χρονιά, καθώς τον Μάρτιο, τα μέλη του IEA συμφώνησαν στη μεγαλύτερη συντονισμένη αποδέσμευση στην ιστορία του Οργανισμού, διαθέτοντας στην αγορά 400 εκατ. βαρέλια για την αντιμετώπιση των αναταράξεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Το δίλημμα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι πλέον εάν θα χρησιμοποιήσουν ξανά το «μαξιλάρι» των στρατηγικών αποθεμάτων για να συγκρατήσουν άμεσα τις τιμές ή θα το διαφυλάξουν απέναντι στον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης της ενεργειακής κρίσης, καθώς δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα άμεση αποκλιμάκωση.
Πηγή: DW
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