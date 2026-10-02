Συνελήφθη 64χρονος που πυροβόλησε 49χρονο στην Επίδαυρο, χειροπέδες και στον γιο του δράστη

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Η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Συνελήφθη, χθες (1.10.2026) το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, κατόπιν αναζητήσεων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με την συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Επιδαύρου και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Άργους - Μυκηνών ένας 64χρονος ημεδαπός.Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το μεσημέρι της ιδίας μέρας, σε αγροτική περιοχή, λόγω προσωπικής τους διένεξης, ο συλληφθείς, πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο κατά 49χρονου ημεδαπού, τραυματίζοντας τον, ενώ ακολούθως ενημέρωσε σταθμό του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.Ο τραυματισθέντας 49χρονος, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη 39χρονος ημεδαπός, για το αδίκημα της παράλειψης προσφοράς βοήθειας στον 49χρονο παθόντα.Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.»