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Συνελήφθη 64χρονος που πυροβόλησε 49χρονο στην Επίδαυρο, χειροπέδες και στον γιο του δράστη
Συνελήφθη 64χρονος που πυροβόλησε 49χρονο στην Επίδαυρο, χειροπέδες και στον γιο του δράστη
Ο 64χρονος πυροβόλησε το θύμα στο πρόσωπο, το χέρι και το πόδι -Αφορμή για το επεισόδιο οι περιουσιακές - κτηματικές διαφορές
Ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ναύπλιο οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για το αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου.
Η επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 49χρονου άνδρα, εκτυλίχθηκε σε αγροτική-ορεινή περιοχή πλησίον του ξωκλησιού της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας, στον Δήμο Επιδαύρου.
Αφορμή για το άγριο επεισόδιο στάθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες, οι χρόνιες περιουσιακές - κτηματικές διαφορές που είχαν οι δυο συγγενείς.
Το θύμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, μετέβη στο συγκεκριμένο ορεινό σημείο και όταν ο δράστης τον αντιλήφθηκε, τον πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο αρχικά στο πρόσωπο (μέσα στο αυτοκίνητο) και στη συνέχεια στο χέρι και στο πόδι.
Μετά από εκκλήσεις του θύματος για βοήθεια, ο 64χρονος τον μετέφερε μέχρι την άσφαλτο, ενημέρωσε το ΕΚΑΒ και διέφυγε. Από το σημείο πέρασε και ο 39χρονος γιος του δράστη, ο οποίος αντίκρισε τον τραυματία αλλά δεν τον βοήθησε.
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του και της μάχης των γιατρών να σώσουν την όρασή του, ο 49χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το μεσημέρι της ιδίας μέρας, σε αγροτική περιοχή, λόγω προσωπικής τους διένεξης, ο συλληφθείς, πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο κατά 49χρονου ημεδαπού, τραυματίζοντας τον, ενώ ακολούθως ενημέρωσε σταθμό του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
Ο τραυματισθέντας 49χρονος, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη 39χρονος ημεδαπός, για το αδίκημα της παράλειψης προσφοράς βοήθειας στον 49χρονο παθόντα.
Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.»
Η επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 49χρονου άνδρα, εκτυλίχθηκε σε αγροτική-ορεινή περιοχή πλησίον του ξωκλησιού της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας, στον Δήμο Επιδαύρου.
Αφορμή για το άγριο επεισόδιο στάθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες, οι χρόνιες περιουσιακές - κτηματικές διαφορές που είχαν οι δυο συγγενείς.
Το θύμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, μετέβη στο συγκεκριμένο ορεινό σημείο και όταν ο δράστης τον αντιλήφθηκε, τον πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο αρχικά στο πρόσωπο (μέσα στο αυτοκίνητο) και στη συνέχεια στο χέρι και στο πόδι.
Μετά από εκκλήσεις του θύματος για βοήθεια, ο 64χρονος τον μετέφερε μέχρι την άσφαλτο, ενημέρωσε το ΕΚΑΒ και διέφυγε. Από το σημείο πέρασε και ο 39χρονος γιος του δράστη, ο οποίος αντίκρισε τον τραυματία αλλά δεν τον βοήθησε.
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του και της μάχης των γιατρών να σώσουν την όρασή του, ο 49χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας«Συνελήφθη, χθες (1.10.2026) το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, κατόπιν αναζητήσεων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με την συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Επιδαύρου και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Άργους - Μυκηνών ένας 64χρονος ημεδαπός.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το μεσημέρι της ιδίας μέρας, σε αγροτική περιοχή, λόγω προσωπικής τους διένεξης, ο συλληφθείς, πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο κατά 49χρονου ημεδαπού, τραυματίζοντας τον, ενώ ακολούθως ενημέρωσε σταθμό του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
Ο τραυματισθέντας 49χρονος, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη 39χρονος ημεδαπός, για το αδίκημα της παράλειψης προσφοράς βοήθειας στον 49χρονο παθόντα.
Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.»
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