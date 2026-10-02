Έκθεση γλυπτικής του Δημήτρη Τσιρογιάννη «Between Land, Sea and Memory» στην Tsantilis Art

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του Έλληνα γλύπτη και χαράκτη Δημήτρη Τσιρογιάννη, με τίτλο «Between Land, Sea and Memory» παίρνει σάρκα και οστά. Μια εκλεπτυσμένη εικαστική αφήγηση αφιερωμένη στη διαχρονική σχέση της Ελλάδας με τη γη, τη θάλασσα και τη συλλογική μνήμη. Η έκθεση παρουσιάζει μια επιλεγμένη ενότητα από γλυπτά σε πατιναρισμένο ή επιχρυσωμένο μπρούντζο, καθώς και λιθογραφίες εμπνευσμένες από τον ελληνικό πολιτισμό και το τοπίο.Ο Δημήτρης Τσιρογιάννης δημιουργεί έργα όπου η αρχιτεκτονική φόρμα, η γεωμετρική καθαρότητα και η χειροποίητη επεξεργασία του μετάλλου συνδυάζονται σε μια σύγχρονη γλώσσα με βαθιές αναφορές στην κλασική ελληνική παράδοση. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα εμπνευσμένα από εμβληματικές εικόνες της Ελλάδας: την Ακρόπολη των Αθηνών, τον Λυκαβηττό, τα νησιά του Αιγαίου, την Ύδρα, τη Μύκονο και το ελληνικό φως ως διαρκή πηγή δημιουργίας.Έργα του Δημήτρη Τσιρογιάννη βρίσκονται σε σημαντικές ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, μεταξύ των οποίων η συλλογή GSK Pharma – Γαλλιάς, ο Όμιλος Βασιλάκη, καθώς και οι πινακοθήκες Ρόδου, Άρτας, Ιωαννίνων και Λευκάδας. Ιδιαίτερη θέση στην καλλιτεχνική του πορεία κατέχει η δημιουργία της μορφής του σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου Γιάννη Μόραλη για την Πινακοθήκη Άρτας, ένα έργο αφιερωμένο στη μνήμη και την προσφορά μιας κορυφαίας μορφής της νεότερης ελληνικής τέχνης.Ο καλλιτέχνης έχει παρουσία στη διεθνή αγορά τέχνης και έργα του εμφανίζονται σε διεθνείς οίκους δημοπρασιών, ενώ η δημιουργική του πορεία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλεκτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Η έκθεση «Between Land, Sea and Memory» αποτελεί μια συνάντηση τέχνης, ιστορίας και συναισθήματος, μια παρουσίαση υψηλής αισθητικής, με έμφαση στη λεπτομέρεια, την τεχνική αρτιότητα και την ποιότητα της χειροποίητης δημιουργίας.-Εγκαίνια: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου | 18:30 – 21:00, Tsantilis Art est 1925-Διάρκεια έκθεσης: 10 ημέρες-Ώρες επίσκεψης: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή/11:00 – 18:00-Τετάρτη & Σάββατο/11:00 – 15:00