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Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας λόγω οσμής φυσικού αερίου, δεν εντοπίστηκε διαρροή, δείτε βίντεο
Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας λόγω οσμής φυσικού αερίου, δεν εντοπίστηκε διαρροή, δείτε βίντεο
Εκκενώθηκαν Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια - Σε εξέλιξη οι έλεγχοι
Στην προληπτική εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας προχώρησαν οι διευθυντές των σχολείων που στεγάζονται στον χώρο, μετά από αναφορές για έντονη οσμή που παρέπεμπε σε φυσικό αέριο και την ενεργοποίηση του σχετικού συναγερμού.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποίησαν αρχικό έλεγχο στους χώρους, χωρίς μέχρι στιγμής να εντοπιστεί διαρροή αερίου. Λόγω της έντονης οσμής, οι υπεύθυνοι του σχολικού συγκροτήματος αποφάσισαν την εκκένωσή του για προληπτικούς λόγους. Η εκκένωση αφορά το σύνολο του συγκροτήματος, δηλαδή Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.
Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, στις 09:05 το πρωί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Πάρης Χαρλαύτης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενεακής Αλληλεγγύης Θωμάς Γεωργιάδης ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την έντονη οσμή στον χώρο.
Άμεσα ενημερώθηκε η Enaon, η οποία έστειλε κλιμάκιο στο σχολικό συγκρότημα και πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες μετρήσεις. Από τον πρώτο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου.
Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε και σε δεύτερο έλεγχο, αποστέλλοντας συνεργείο για νέα αυτοψία και μετρήσεις. Το σχετικό πόρισμα αναμένεται.
Στο σχολικό συγκρότημα βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται έως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου για μαθητές, εκπαιδευτικούς και εργαζομένους. Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στο σημείο μέχρι την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ελέγχων.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποίησαν αρχικό έλεγχο στους χώρους, χωρίς μέχρι στιγμής να εντοπιστεί διαρροή αερίου. Λόγω της έντονης οσμής, οι υπεύθυνοι του σχολικού συγκροτήματος αποφάσισαν την εκκένωσή του για προληπτικούς λόγους. Η εκκένωση αφορά το σύνολο του συγκροτήματος, δηλαδή Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.
Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, στις 09:05 το πρωί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Πάρης Χαρλαύτης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενεακής Αλληλεγγύης Θωμάς Γεωργιάδης ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την έντονη οσμή στον χώρο.
Άμεσα ενημερώθηκε η Enaon, η οποία έστειλε κλιμάκιο στο σχολικό συγκρότημα και πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες μετρήσεις. Από τον πρώτο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου.
Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε και σε δεύτερο έλεγχο, αποστέλλοντας συνεργείο για νέα αυτοψία και μετρήσεις. Το σχετικό πόρισμα αναμένεται.
Στο σχολικό συγκρότημα βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται έως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου για μαθητές, εκπαιδευτικούς και εργαζομένους. Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στο σημείο μέχρι την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ελέγχων.
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