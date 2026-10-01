Το βαρέλι πετρελαίου αυξήθηκε έως και 30$ και η ΕΕ τώρα εξετάζει την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων: «Αναζητούμε την κατάλληλη στιγμή»
Το βαρέλι πετρελαίου αυξήθηκε έως και 30$ και η ΕΕ τώρα εξετάζει την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων: «Αναζητούμε την κατάλληλη στιγμή»
Τα στρατηγικά αποθέματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ξανά για να ενισχυθεί η προσφορά και να μετριαστούν οι αυξανόμενες πιέσεις στις τιμές, δηλώνει ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει νέα έκτακτη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, με τον Επίτροπο Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, να δηλώνει ότι τα στρατηγικά αποθέματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ξανά για να ενισχυθεί η προσφορά και να μετριαστούν οι αυξανόμενες πιέσεις στις τιμές.
«Συζητάμε με όλα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσουμε σε αποδέσμευση, επειδή αυτή είναι μία από τις δυνατότητες που έχουμε. Την έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και είναι πιθανό να την ξαναχρησιμοποιήσουμε», δήλωσε σήμερα ο Δανός επίτροπος στο Euronews.
Ο πόλεμος στο Ιράν και η μειωμένη διυλιστική ικανότητα έχουν περιορίσει την προσφορά, προκαλώντας απότομη άνοδο των τιμών για επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια έχουν εκτιναχθεί τον τελευταίο μήνα, ωθώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να πιέσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να αποδεσμεύσουν τα έκτακτα αποθέματα, κίνηση που θα μπορούσε να ρίξει επιπλέον 120 εκατομμύρια βαρέλια στην αγορά.
Η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έχει εκτιναχθεί στα 7 δολάρια το γαλόνι, ενώ το Brent διαπραγματεύεται από τα τέλη Σεπτεμβρίου μεταξύ 97 και 102 δολαρίων το βαρέλι. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 25 έως 30 δολαρίων σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα.
Ο Γιόργκενσεν είπε ότι οι χώρες της ΕΕ συζητούν μια συντονισμένη αποδέσμευση μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, που εδρεύει στο Παρίσι, αν και η απόφαση ανήκει τελικά στα επιμέρους κράτη μέλη.
«Συντονιζόμαστε μέσω της ΕΕ και των θέσεών μας στην IAE. Όμως αυτή είναι απόφαση κάθε κράτους μέλους, αν το θέλει ή όχι. Και αυτό είναι κάτι που συζητείται αυτή τη στιγμή», είπε
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Επιτροπή είχε νωρίτερα τηλεδιάσκεψη με διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο, για να αξιολογηθούν διαφορετικά σενάρια.
Η αποδέσμευση αποθεμάτων μπορεί να προσθέσει γρήγορα στην αγορά ντίζελ και άλλα πετρελαϊκά προϊόντα, μειώνοντας πιθανώς τις ελλείψεις. Ωστόσο, τα έκτακτα αποθέματα είναι πεπερασμένα: όταν αντληθούν, πρέπει να αναπληρωθούν, και οι κυβερνήσεις μπορεί να διστάζουν να μειώσουν τα αποθέματά τους όσο η γεωπολιτική κρίση παραμένει άλυτη.
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανέφερε τον Αύγουστο ότι τα παγκόσμια καταγεγραμμένα αποθέματα έχουν μειωθεί κατά περίπου 410 εκατομμύρια βαρέλια από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ οι περιορισμένες ποσότητες ντίζελ και καυσίμων τζετ έχουν εκτοξεύσει τα περιθώρια διύλισης σε επίπεδα ρεκόρ.
Τα έκτακτα αποθέματα της ΕΕ παραμένουν υψηλά και είναι διαθέσιμα σε περίπτωση αναταραχής στην αγορά, αν και οι αγορές ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων εξακολουθούν να είναι στο «κοκκινο» και οι τιμές αυξημένες, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat για το 2026.
Η ΕΕ είχε ήδη συμμετάσχει σε μια μεγάλη συντονισμένη αποδέσμευση τον Μάρτιο, όταν ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας επέβλεψε την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών. Οι χώρες της ΕΕ συνέβαλαν περίπου με το 20% του συνόλου, αν και σημαντικό μέρος αυτών δεν είχε ακόμη φτάσει στις αγορές μέχρι και την περασμένη εβδομάδα.
«Συζητάμε με όλα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσουμε σε αποδέσμευση, επειδή αυτή είναι μία από τις δυνατότητες που έχουμε. Την έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και είναι πιθανό να την ξαναχρησιμοποιήσουμε», δήλωσε σήμερα ο Δανός επίτροπος στο Euronews.
Ο πόλεμος στο Ιράν και η μειωμένη διυλιστική ικανότητα έχουν περιορίσει την προσφορά, προκαλώντας απότομη άνοδο των τιμών για επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια έχουν εκτιναχθεί τον τελευταίο μήνα, ωθώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να πιέσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να αποδεσμεύσουν τα έκτακτα αποθέματα, κίνηση που θα μπορούσε να ρίξει επιπλέον 120 εκατομμύρια βαρέλια στην αγορά.
Έως και 30 δολάρια αύξηση στο βαρέλι
Η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έχει εκτιναχθεί στα 7 δολάρια το γαλόνι, ενώ το Brent διαπραγματεύεται από τα τέλη Σεπτεμβρίου μεταξύ 97 και 102 δολαρίων το βαρέλι. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 25 έως 30 δολαρίων σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα.
Ο Γιόργκενσεν είπε ότι οι χώρες της ΕΕ συζητούν μια συντονισμένη αποδέσμευση μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, που εδρεύει στο Παρίσι, αν και η απόφαση ανήκει τελικά στα επιμέρους κράτη μέλη.
«Συντονιζόμαστε μέσω της ΕΕ και των θέσεών μας στην IAE. Όμως αυτή είναι απόφαση κάθε κράτους μέλους, αν το θέλει ή όχι. Και αυτό είναι κάτι που συζητείται αυτή τη στιγμή», είπε
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Επιτροπή είχε νωρίτερα τηλεδιάσκεψη με διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο, για να αξιολογηθούν διαφορετικά σενάρια.
Τηλεδιάσκεψη για την αξιολόγηση διαφορετικών σεναρίων
Η αποδέσμευση αποθεμάτων μπορεί να προσθέσει γρήγορα στην αγορά ντίζελ και άλλα πετρελαϊκά προϊόντα, μειώνοντας πιθανώς τις ελλείψεις. Ωστόσο, τα έκτακτα αποθέματα είναι πεπερασμένα: όταν αντληθούν, πρέπει να αναπληρωθούν, και οι κυβερνήσεις μπορεί να διστάζουν να μειώσουν τα αποθέματά τους όσο η γεωπολιτική κρίση παραμένει άλυτη.
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανέφερε τον Αύγουστο ότι τα παγκόσμια καταγεγραμμένα αποθέματα έχουν μειωθεί κατά περίπου 410 εκατομμύρια βαρέλια από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ οι περιορισμένες ποσότητες ντίζελ και καυσίμων τζετ έχουν εκτοξεύσει τα περιθώρια διύλισης σε επίπεδα ρεκόρ.
Τα έκτακτα αποθέματα της ΕΕ παραμένουν υψηλά και είναι διαθέσιμα σε περίπτωση αναταραχής στην αγορά, αν και οι αγορές ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων εξακολουθούν να είναι στο «κοκκινο» και οι τιμές αυξημένες, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat για το 2026.
Τα έκτακτα αποθέματα της ΕΕ παραμένουν υψηλά και είναι διαθέσιμα
Η ΕΕ είχε ήδη συμμετάσχει σε μια μεγάλη συντονισμένη αποδέσμευση τον Μάρτιο, όταν ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας επέβλεψε την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών. Οι χώρες της ΕΕ συνέβαλαν περίπου με το 20% του συνόλου, αν και σημαντικό μέρος αυτών δεν είχε ακόμη φτάσει στις αγορές μέχρι και την περασμένη εβδομάδα.
Ο επικεφαλής της IEA, Φατίχ Μπιρόλ, κάλεσε τις χώρες της ΕΕ να αξιοποιήσουν τις εναπομείνασες ποσότητες της κατανομής του Μαρτίου σε άτυπη σύνοδο υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, στις 29 Σεπτεμβρίου.
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