«Εχουμε ήδη δώσει μεγαλύτερη ευελιξία»: Οι Βρυξέλες κωφεύουν στις προτάσεις Ελλάδας και Ιταλίας για ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια

Η τοποθέτηση της εκπροσώπου της Κομισιόν δεν συνιστά απόρριψη των προτάσεων Μητσοτάκη και Μελόνι - Δείχνει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή θεωρεί πως οποιαδήποτε περαιτέρω διεύρυνση θα αποτελέσει αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης.