Πούτιν: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ

Μιλώντας στο φόρουμ της λέσχης Βαλντάι, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι είναι ανάγκη να αποτραπεί ένα τέτοιου είδους σενάριο και εκτίμησε ότι οι διεθνείς συγκρούσεις είναι πολύ πιθανόν να συνεχισθούν