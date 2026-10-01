Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Πούτιν: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ
Πούτιν: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ
Μιλώντας στο φόρουμ της λέσχης Βαλντάι, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι είναι ανάγκη να αποτραπεί ένα τέτοιου είδους σενάριο και εκτίμησε ότι οι διεθνείς συγκρούσεις είναι πολύ πιθανόν να συνεχισθούν
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι αδύνατον να είμαστε βέβαιοι ότι τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ και επισήμανε την ανάγκη να αποτραπεί ένα τέτοιου είδους σενάριο.
Μιλώντας στο φόρουμ της λέσχης «Βαλντάι» στο οποίο συμμετέχουν διεθνείς εμπειρογνώμονες για τη Ρωσία στη Μόσχα, ο Πούτιν δήλωσε: «Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το όπλο δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ; Φυσικά όχι. Πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου και να το αποφύγουμε».
Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι διεθνείς συγκρούσεις είναι πολύ πιθανόν να συνεχισθούν καθώς ο κόσμος αλλάζει, αλλά η κατάσταση θα βελτιωθεί καθώς, όπως είπε, η ηγεμονία της Δύσης θα φθίνει.
«Τα καταστροφικά σενάρια πρέπει να αποφευχθούν», είπε ο Πούτιν.
«Ανεξάρτητα από το ποιο σενάριο θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια, η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων είναι, δυστυχώς, εξαιρετικά πιθανή. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες θεμελιώδεις αλλαγές —και οι ευκαιρίες που προσφέρουν— τροφοδοτούν τις φιλοδοξίες και την προθυμία να αναλάβει κανείς κινδύνους με σκοπό ένα φαινομενικά τεράστιο κέρδος», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας στο φόρουμ της λέσχης «Βαλντάι» στο οποίο συμμετέχουν διεθνείς εμπειρογνώμονες για τη Ρωσία στη Μόσχα, ο Πούτιν δήλωσε: «Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το όπλο δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ; Φυσικά όχι. Πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου και να το αποφύγουμε».
Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι διεθνείς συγκρούσεις είναι πολύ πιθανόν να συνεχισθούν καθώς ο κόσμος αλλάζει, αλλά η κατάσταση θα βελτιωθεί καθώς, όπως είπε, η ηγεμονία της Δύσης θα φθίνει.
'If a gun hangs on the stage, it must eventually be FIRED' — Putin on NUCLEAR WEAPONS— RTRussia (@RT_Russia_) October 1, 2026
Putin warns there are NO guarantees that nuclear powers will not resort to using nukes https://t.co/sw6NNlubJu pic.twitter.com/oXo3qF2nRn
«Τα καταστροφικά σενάρια πρέπει να αποφευχθούν», είπε ο Πούτιν.
«Ανεξάρτητα από το ποιο σενάριο θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια, η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων είναι, δυστυχώς, εξαιρετικά πιθανή. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες θεμελιώδεις αλλαγές —και οι ευκαιρίες που προσφέρουν— τροφοδοτούν τις φιλοδοξίες και την προθυμία να αναλάβει κανείς κινδύνους με σκοπό ένα φαινομενικά τεράστιο κέρδος», δήλωσε χαρακτηριστικά.
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