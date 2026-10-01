Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον οκτώ μαθητές πνίγηκαν στη θάλασσα σε σχολική εκδρομή
Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον οκτώ μαθητές πνίγηκαν στη θάλασσα σε σχολική εκδρομή
Την ώρα που σημειώθηκε η τραγωδία οι μαθητές μαζί με τους καθηγητές τους είχαν πάει για πικνίκ στην παραλία
Τραγική κατάληξη είχε εκπαιδευτική εκδρομή σε παραλία του κρατιδίου Μαχαράστρα της δυτικής Ινδίας, καθώς οκτώ μαθητές πνίγηκαν στη θάλασσα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Οι οκτώ έφηβοι, ηλικίας 16 ετών, συμμετείχαν σε εκδρομή ιδιωτικού φροντιστηρίου από την πόλη Πούνε. Συνολικά 48 άνθρωποι - 25 μαθητές, 17 μαθήτριες και έξι καθηγητές - ταξίδεψαν στην περιοχή Ραϊγκάντ, διανύοντας απόσταση περίπου 170 χιλιομέτρων.
Το απόγευμα πήγαν για πικνίκ στην παραλία Ντιβεαγκάρ, όπου σημειώθηκε η τραγωδία.
Οκτώ μαθητές μπήκαν στη θάλασσα, όμως παρασύρθηκαν από τα ισχυρά ρεύματα.
«Κατά την επίσκεψή τους στην παραλία, μπήκαν στη θάλασσα. Όμως υποτίμησαν τα ρεύματα και πνίγηκαν», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στην εφημερίδα The Indian Express.
Οι οκτώ έφηβοι, ηλικίας 16 ετών, συμμετείχαν σε εκδρομή ιδιωτικού φροντιστηρίου από την πόλη Πούνε. Συνολικά 48 άνθρωποι - 25 μαθητές, 17 μαθήτριες και έξι καθηγητές - ταξίδεψαν στην περιοχή Ραϊγκάντ, διανύοντας απόσταση περίπου 170 χιλιομέτρων.
Το απόγευμα πήγαν για πικνίκ στην παραλία Ντιβεαγκάρ, όπου σημειώθηκε η τραγωδία.
Οκτώ μαθητές μπήκαν στη θάλασσα, όμως παρασύρθηκαν από τα ισχυρά ρεύματα.
«Κατά την επίσκεψή τους στην παραλία, μπήκαν στη θάλασσα. Όμως υποτίμησαν τα ρεύματα και πνίγηκαν», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στην εφημερίδα The Indian Express.
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