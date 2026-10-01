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Εκτοξεύτηκε ο πύραυλος της SpaceX που μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, βίντεο
Εκτοξεύτηκε ο πύραυλος της SpaceX που μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, βίντεο
Στο διαστημόπλοιο Dragon επιβαίνουν οι Αμερικανοί Τζέσικα Γουότκινς και Λιούκ Ντελέινι, ο Καναδός Τζόσουα Κούτρικ και ο Ρώσος Σεργκέι Τετεριάτνικοφ - Αναμένεται ότι θα φτάσουν στον ISS σε χρόνο ρεκόρ
Δύο Αμερικανοί αστροναύτες, ένας Καναδός και ένας Ρώσος κοσμοναύτης αναχώρησαν σήμερα για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), όπου θα πραγματοποιήσουν αποστολή περίπου έξι μηνών.
Ο πύραυλος Falcon 9 της εταιρείας SpaceX, που μεταφέρει το πλήρωμα της αποστολής Crew-13, εκτοξεύτηκε στις 11.10 τοπική ώρα (18.10 ώρα Ελλάδας) από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντας, παρά τον άστατο καιρό.
Στο διαστημόπλοιο Dragon επιβαίνουν οι Αμερικανοί Τζέσικα Γουότκινς και Λιούκ Ντελέινι, ο Καναδός Τζόσουα Κούτρικ και ο Ρώσος Σεργκέι Τετεριάτνικοφ. Αναμένεται ότι θα φτάσουν στον ISS σε περίπου οκτώ ώρες -χρόνος ρεκόρ για αμερικανικό πύραυλο-, ανακοίνωσε η NASA.
Η διάρκεια του ταξιδιού ποικίλλει σημαντικά από τη μία αποστολή στην άλλη, κυρίως λόγω της απόστασης που χωρίζει το διαστημόπλοιο από τον ISS τη στιγμή της εκτόξευσης. Η προηγούμενη αποστολή που είχε αναχωρήσει από αμερικανικό έδαφος, τον περασμένο Φεβρουάριο, χρειάστηκε περισσότερες από 30 ώρες για να φτάσει στον ISS.
Μετά την άφιξη του νέου πληρώματος, το προηγούμενο (οι Αμερικανοί Τζέσικα Μέιρ και Τζακ Χάθαγουεϊ, η Γαλλίδα Σοφί Αντενό και ο Ρώσος Αντρέι Φεντιάγεφ) θα παραμείνουν για λίγες ημέρες στο «διαστημικό εργαστήριο» και αναμένεται ότι θα αναχωρήσουν το νωρίτερο τη Δευτέρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
Η αποστολή Crew-13 ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τα μέσα Σεπτεμβρίου αλλά η εκτόξευση αναβλήθηκε λόγω μιας διαρροής που εντοπίστηκε στον πύραυλο.
Ο ISS, που βρίσκεται σε απόσταση 400 χιλιομέτρων από τη Γη, φιλοξενεί σε μόνιμη βάση αστροναύτες εδώ και 25 χρόνια και είναι ένα από τα τελευταία πεδία διεθνούς συνεργασίας μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων. Αυτή η συνεργασία ωστόσο αναμένεται ότι θα λάβει τέλος μέχρι το 2030, όταν ο ISS θα «συνταξιοδοτηθεί».
Ο πύραυλος Falcon 9 της εταιρείας SpaceX, που μεταφέρει το πλήρωμα της αποστολής Crew-13, εκτοξεύτηκε στις 11.10 τοπική ώρα (18.10 ώρα Ελλάδας) από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντας, παρά τον άστατο καιρό.
Liftoff of Crew-13! pic.twitter.com/vteT0DXMTh— SpaceX (@SpaceX) October 1, 2026
Στο διαστημόπλοιο Dragon επιβαίνουν οι Αμερικανοί Τζέσικα Γουότκινς και Λιούκ Ντελέινι, ο Καναδός Τζόσουα Κούτρικ και ο Ρώσος Σεργκέι Τετεριάτνικοφ. Αναμένεται ότι θα φτάσουν στον ISS σε περίπου οκτώ ώρες -χρόνος ρεκόρ για αμερικανικό πύραυλο-, ανακοίνωσε η NASA.
Η διάρκεια του ταξιδιού ποικίλλει σημαντικά από τη μία αποστολή στην άλλη, κυρίως λόγω της απόστασης που χωρίζει το διαστημόπλοιο από τον ISS τη στιγμή της εκτόξευσης. Η προηγούμενη αποστολή που είχε αναχωρήσει από αμερικανικό έδαφος, τον περασμένο Φεβρουάριο, χρειάστηκε περισσότερες από 30 ώρες για να φτάσει στον ISS.
Crew-13 Mission https://t.co/am7DL8hi1U— SpaceX (@SpaceX) October 1, 2026
Μετά την άφιξη του νέου πληρώματος, το προηγούμενο (οι Αμερικανοί Τζέσικα Μέιρ και Τζακ Χάθαγουεϊ, η Γαλλίδα Σοφί Αντενό και ο Ρώσος Αντρέι Φεντιάγεφ) θα παραμείνουν για λίγες ημέρες στο «διαστημικό εργαστήριο» και αναμένεται ότι θα αναχωρήσουν το νωρίτερο τη Δευτέρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
Η αποστολή Crew-13 ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τα μέσα Σεπτεμβρίου αλλά η εκτόξευση αναβλήθηκε λόγω μιας διαρροής που εντοπίστηκε στον πύραυλο.
Ο ISS, που βρίσκεται σε απόσταση 400 χιλιομέτρων από τη Γη, φιλοξενεί σε μόνιμη βάση αστροναύτες εδώ και 25 χρόνια και είναι ένα από τα τελευταία πεδία διεθνούς συνεργασίας μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων. Αυτή η συνεργασία ωστόσο αναμένεται ότι θα λάβει τέλος μέχρι το 2030, όταν ο ISS θα «συνταξιοδοτηθεί».
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