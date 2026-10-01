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Η Στοκχόλμη ερευνά πιθανή διαρροή πετρελαίου στη Βαλτική Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
Σουηδία διαρροή πετρελαίου Βαλτική θάλασσα

Η Στοκχόλμη ερευνά πιθανή διαρροή πετρελαίου στη Βαλτική Θάλασσα

Η σουηδική ακτοφυλακή άρχισε προκαταρκτική έρευνα - Κανένας ύποπτος δεν έχει εντοπιστεί επί του παρόντος

Η Στοκχόλμη ερευνά πιθανή διαρροή πετρελαίου στη Βαλτική Θάλασσα
Οι αρχές στη Σουηδία ανακοίνωσαν σήμερα ότι διενεργούν έρευνα για πιθανή διαρροή πετρελαίου που σημειώθηκε χθες στη Βαλτική Θάλασσα, με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι παρακολουθεί την κατάσταση «από κοντά».

Η ακτοφυλακή εντόπισε χθες, Τετάρτη, μέσω δορυφορικών εικόνων, μια πετρελαιοκηλίδα σε μια θαλάσσια οδό που βρίσκεται νοτιοανατολικά του Γκότλαντ, αναφέρει σε ανακοίνωση.

Ανέπτυξε αμέσως στην περιοχή αεροσκάφη και πλοία για να παρέμβει. Δεν υπήρχε κανένα ίχνος από αυτή τη ρύπανση σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση συνεδρίασε χθες το βράδυ για να εξετάσει το θέμα αυτό.

«Συγκαλέσαμε συνεδρίαση χθες βράδυ με τις αρχές και τα υπουργεία που είναι αρμόδια ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση της κατάστασης», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Καρλ-Όσκαρ Μπόλιν.



«Η κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση από κοντά και λαμβάνει συνεχώς πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε.

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Η σουηδική ακτοφυλακή άρχισε προκαταρκτική έρευνα. Κανένας ύποπτος δεν έχει εντοπιστεί επί του παρόντος.

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