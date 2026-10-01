Πετρέλαιο: Επέστρεψε στα 100 δολάρια το Brent με άνοδο 2% μετά το «φρένο» της Κίνας στις εξαγωγές καυσίμων
Πετρέλαιο: Επέστρεψε στα 100 δολάρια το Brent με άνοδο 2% μετά το «φρένο» της Κίνας στις εξαγωγές καυσίμων
Στο επίκεντρο παραμένουν οι περιορισμένες προμήθειες, οι εξελίξεις στις εξαγωγές της Μέσης Ανατολής και οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν
Άνοδο περίπου 2% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς η απόφαση της Κίνας να αναστείλει τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων εντείνει τις ανησυχίες για την επάρκεια καυσίμων σε μια αγορά που ήδη αντιμετωπίζει περιορισμούς στην προσφορά. Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν τις ανανεωμένες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Το συμβόλαιο αναφοράς Δεκεμβρίου για το Brent έφτασε έως τα 100,09 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 2,1%.
Το Reuters μετέδωσε νωρίτερα ότι η κινεζική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PetroChina ακύρωσε αρκετές αποστολές βενζίνης και καυσίμων αεροσκαφών που είχαν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να διασφαλίσει την εσωτερική επάρκεια.
Η διεθνής αγορά ντίζελ βρίσκεται ήδη υπό πίεση, καθώς η διαθέσιμη δυναμικότητα διύλισης έχει περιοριστεί λόγω επιθέσεων που συνδέονται με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την πίεση προς τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από τις υψηλές τιμές καυσίμων.
Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει ζητήσει από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αποδεσμεύσουν μέρος των έκτακτων αποθεμάτων ντίζελ, προκειμένου να περιοριστούν οι πιέσεις στις διεθνείς τιμές. Σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, σε διαφορετική περίπτωση η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ.
Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή και τις προσπάθειες για διπλωματική αποκλιμάκωση. Η Σαουδική Αραβία έχει επαναλάβει τις φορτώσεις πετρελαίου από το Γιανμπού, μετά την επανεκκίνηση του αγωγού East-West.
Την ίδια ώρα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην τελευταία του πρόταση για την αναβίωση της εκεχειρίας στον Περσικό Κόλπο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, διέψευσε δημοσιεύματα των Axios και CNN ότι η Ουάσινγκτον ήταν διατεθειμένη να προσφέρει ελάφρυνση κυρώσεων και να αποδεσμεύσει παγωμένα ιρανικά κεφάλαια με αντάλλαγμα συγκεκριμένα βήματα της Τεχεράνης στο πυρηνικό της πρόγραμμα.
Παράλληλα, η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «σκοτεινών εξαγωγών» από πλοία που έχουν απενεργοποιήσει τους αναμεταδότες εντοπισμού, έχουν ανακάμψει στα 23,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως την τελευταία εβδομάδα, επίπεδο αντίστοιχο με τον μέσο όρο του 2025.
Το συμβόλαιο αναφοράς Δεκεμβρίου για το Brent έφτασε έως τα 100,09 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 2,1%.
Το Reuters μετέδωσε νωρίτερα ότι η κινεζική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PetroChina ακύρωσε αρκετές αποστολές βενζίνης και καυσίμων αεροσκαφών που είχαν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να διασφαλίσει την εσωτερική επάρκεια.
Η διεθνής αγορά ντίζελ βρίσκεται ήδη υπό πίεση, καθώς η διαθέσιμη δυναμικότητα διύλισης έχει περιοριστεί λόγω επιθέσεων που συνδέονται με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την πίεση προς τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από τις υψηλές τιμές καυσίμων.
Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει ζητήσει από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αποδεσμεύσουν μέρος των έκτακτων αποθεμάτων ντίζελ, προκειμένου να περιοριστούν οι πιέσεις στις διεθνείς τιμές. Σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, σε διαφορετική περίπτωση η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ.
Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή και τις προσπάθειες για διπλωματική αποκλιμάκωση. Η Σαουδική Αραβία έχει επαναλάβει τις φορτώσεις πετρελαίου από το Γιανμπού, μετά την επανεκκίνηση του αγωγού East-West.
Την ίδια ώρα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην τελευταία του πρόταση για την αναβίωση της εκεχειρίας στον Περσικό Κόλπο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, διέψευσε δημοσιεύματα των Axios και CNN ότι η Ουάσινγκτον ήταν διατεθειμένη να προσφέρει ελάφρυνση κυρώσεων και να αποδεσμεύσει παγωμένα ιρανικά κεφάλαια με αντάλλαγμα συγκεκριμένα βήματα της Τεχεράνης στο πυρηνικό της πρόγραμμα.
Παράλληλα, η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «σκοτεινών εξαγωγών» από πλοία που έχουν απενεργοποιήσει τους αναμεταδότες εντοπισμού, έχουν ανακάμψει στα 23,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως την τελευταία εβδομάδα, επίπεδο αντίστοιχο με τον μέσο όρο του 2025.
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