Πετρέλαιο: Επέστρεψε στα 100 δολάρια το Brent με άνοδο 2% μετά το «φρένο» της Κίνας στις εξαγωγές καυσίμων

Στο επίκεντρο παραμένουν οι περιορισμένες προμήθειες, οι εξελίξεις στις εξαγωγές της Μέσης Ανατολής και οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν