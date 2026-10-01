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Φρίκη στο Μεξικό: Δύο 18χρονα αδέρφια εισέβαλαν στο παλιό τους σχολείο, σκότωσαν την υποδιευθύντρια και τραυμάτισαν μαθητές, βίντεο
Φρίκη στο Μεξικό: Δύο 18χρονα αδέρφια εισέβαλαν στο παλιό τους σχολείο, σκότωσαν την υποδιευθύντρια και τραυμάτισαν μαθητές, βίντεο
Οι δράστες συνελήφθησαν και ανακρίνονται - Ένας μαθητής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Δύο 18χρονοι εισέβαλαν σήμερα σε γυμνάσιο της πόλης Τορεόν στο βόρειο Μεξικό, σκότωσαν την υποδιευθύντρια του σχολείου και τραυμάτισαν άλλους τρεις ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της πολιτείας Κοαουίλα, Φεντερίκο Φερνάντες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Milenio, δύο από τους τρεις τραυματίες είναι μαθητές του σχολείου και ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σχολείο και απέκλεισαν την περιοχή.
Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγραφούν τη στιγμή που οι δύο δράστες συλλαμβάνονται. Στην κατοχή ενός 18χρονου διακρίνεται ένα αιχμηρό αντικείμενου τύπου ματσέτα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Milenio, δύο από τους τρεις τραυματίες είναι μαθητές του σχολείου και ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σχολείο και απέκλεισαν την περιοχή.
Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγραφούν τη στιγμή που οι δύο δράστες συλλαμβάνονται. Στην κατοχή ενός 18χρονου διακρίνεται ένα αιχμηρό αντικείμενου τύπου ματσέτα.
Οι δράστες συνελήφθησαν και ανακρίνονται. Πρόκειται για αδέρφια, πρώην μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου, ανέφερε ο Φερνάντες.
JUST IN - The moment two 18-year-olds are detained after school shooting attack that left at least 1 dead and multiple people injured at a secondary school in Torreón, Coahuila, Mexico. pic.twitter.com/4kBv73hFpj— Confidential Post (@C_Post_News) October 1, 2026
Σχετικά με τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ο εισαγγελέας διευκρίνισε πως έχουν εντοπιστεί μόνο αιχμηρά αντικείμενα και κροτίδες, ενώ έχει αποκλειστεί το σενάριο περί χρήσης πυροβόλου όπλου.
Several people reportedly suffered injuries in an alleged armed attack at a high school in Torreón, Coahuila, Mexico. pic.twitter.com/L5F5Dzl4K2— T_CAS videos (@tecas2000) October 1, 2026
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