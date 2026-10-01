Φρίκη στο Μεξικό: Δύο 18χρονα αδέρφια εισέβαλαν στο παλιό τους σχολείο, σκότωσαν την υποδιευθύντρια και τραυμάτισαν μαθητές, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό Σχολείο Αδέρφια Μαθητές

Φρίκη στο Μεξικό: Δύο 18χρονα αδέρφια εισέβαλαν στο παλιό τους σχολείο, σκότωσαν την υποδιευθύντρια και τραυμάτισαν μαθητές, βίντεο

Οι δράστες συνελήφθησαν και ανακρίνονται - Ένας μαθητής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Φρίκη στο Μεξικό: Δύο 18χρονα αδέρφια εισέβαλαν στο παλιό τους σχολείο, σκότωσαν την υποδιευθύντρια και τραυμάτισαν μαθητές, βίντεο
Δύο 18χρονοι εισέβαλαν σήμερα σε γυμνάσιο της πόλης Τορεόν στο βόρειο Μεξικό, σκότωσαν την υποδιευθύντρια του σχολείου και τραυμάτισαν άλλους τρεις ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της πολιτείας Κοαουίλα, Φεντερίκο Φερνάντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Milenio, δύο από τους τρεις τραυματίες είναι μαθητές του σχολείου και ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σχολείο και απέκλεισαν την περιοχή.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγραφούν τη στιγμή που οι δύο δράστες συλλαμβάνονται. Στην κατοχή ενός 18χρονου διακρίνεται ένα αιχμηρό αντικείμενου τύπου ματσέτα.

Οι δράστες συνελήφθησαν και ανακρίνονται. Πρόκειται για αδέρφια, πρώην μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου, ανέφερε ο Φερνάντες.

Σχετικά με τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ο εισαγγελέας διευκρίνισε πως έχουν εντοπιστεί μόνο αιχμηρά αντικείμενα και κροτίδες, ενώ έχει αποκλειστεί το σενάριο περί χρήσης πυροβόλου όπλου.

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