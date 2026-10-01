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Συνελήφθη 27χρονος Βρετανοϊρανός στο Λονδίνο για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, συνδέεται με τις συλλήψεις στη βάση Φαίρφοντ
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Εκρηκτικά RAF αεροπορική βάση

Συνελήφθη 27χρονος Βρετανοϊρανός στο Λονδίνο για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, συνδέεται με τις συλλήψεις στη βάση Φαίρφοντ

Ο άνδρας συνελήφθη στο Γουέστμινστερ - Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι αστυνομικοί εξέτασαν και έναν ακόμη άνδρα, ηλικίας 26 ετών και βρετανικής υπηκοότητας, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δύο ακίνητα στην ίδια περιοχή

Συνελήφθη 27χρονος Βρετανοϊρανός στο Λονδίνο για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, συνδέεται με τις συλλήψεις στη βάση Φαίρφοντ
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Νέα τροπή παίρνει η μεγάλη αντιτρομοκρατική έρευνα στη Βρετανία για το σχέδιο επίθεσης στη στρατιωτική βάση RAF Φαίρφοντ, την οποία χρησιμοποιούν και οι αμερικανικές δυνάμεις, καθώς - μετά τις πρώτες 5 συλλήψεις - οι αρχές συνέλαβαν έναν 27χρονο με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκοότητα.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο άνδρας συνελήφθη στο Γουέστμινστερ του Λονδίνου, ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών βάσει του άρθρου 5 του Terrorism Act 2006.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι αστυνομικοί εξέτασαν και έναν ακόμη άνδρα, ηλικίας 26 ετών και βρετανικής υπηκοότητας, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δύο ακίνητα στην ίδια περιοχή.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη των πέντε ανδρών, με τις βρετανικές αρχές να εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών και πιθανή εμπλοκή ξένου κράτους.


Οι πέντε συλλήψεις κοντά στη βάση

Οι πέντε άνδρες, όλοι Βρετανοί υπήκοοι, ηλικίας περίπου 20 έως 25 ετών και κάτοικοι Λονδίνου, είχαν συλληφθεί τα ξημερώματα της Κυριακής κοντά στην RAF Fairford, στο Γκλόστερσιρ.

Η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί για τρία ύποπτα οχήματα στην περιοχή του χωριού Γουέλφορντ, σε πολύ μικρή απόσταση από τη στρατιωτική εγκατάσταση.

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν αρχικά για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες και τρομοκρατία. Στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, παραμένοντας ωστόσο υπό έρευνα.
Στα οχήματα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, βρέθηκε ποσότητα βενζίνης, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί.


«Εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα»


Η Βίκι Έβανς, ανώτερη εθνική συντονίστρια της βρετανικής αντιτρομοκρατικής αστυνομίας, χαρακτήρισε την έρευνα «εξαιρετικά σύνθετη», επισημαίνοντας ότι ειδικές ομάδες εξετάζουν ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις.

Όπως τόνισε, οι αρχές εξετάζουν «όλες τις πιθανές εκδοχές», συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου εμπλοκής ξένου κράτους.

«Οι εξειδικευμένες ομάδες μας εξετάζουν πολλαπλές γραμμές έρευνας», ανέφερε, ζητώντας παράλληλα υπομονή από το κοινό όσο συνεχίζονται οι έρευνες.


Στο μικροσκόπιο πιθανή σύνδεση με το Ιράν

Η πιθανότητα ιρανικής εμπλοκής βρίσκεται μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής οι βρετανικές αρχές να έχουν παρουσιάσει δημόσια στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Τεχεράνη συνδέεται με την υπόθεση.

Η ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο έχει απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η σύλληψη του 27χρονου με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκοότητα ενισχύει πάντως το ενδιαφέρον γύρω από αυτή την πτυχή της έρευνας, χωρίς αυτό από μόνο του να τεκμηριώνει σύνδεση των γεγονότων με το ιρανικό κράτος.


Τα τρία βαν και η ύποπτη επιγραφή

Καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση των αρχών έπαιξε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος εντόπισε τα τρία οχήματα κοντά στη βάση και ειδοποίησε την αστυνομία.

Ιδιαίτερη εντύπωση είχε προκαλέσει ένα από τα λευκά βαν, το οποίο έφερε την επιγραφή «Fuel 2You», η οποία φέρεται να μην αντιστοιχούσε σε πραγματική επιχείρηση που σχετίζεται με το περιστατικό.

Η ονομασία παρέπεμπε σε εταιρεία μεταφοράς καυσίμων, ενώ κάτω από το λογότυπο υπήρχε αριθμός τηλεφώνου γραμμένος με ασυνήθιστη μορφοποίηση.

Παράλληλα, είχε παρατηρηθεί ότι το λογότυπο της υποτιθέμενης εταιρείας ήταν κόκκινο, στοιχείο που πυροδότησε περαιτέρω εικασίες. Οι συγκεκριμένες ενδείξεις, ωστόσο, δεν αποτελούν από μόνες τους αποδεικτικά στοιχεία για την προέλευση ή τα κίνητρα των υπόπτων.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε επίσης ειδικό ρομπότ της αστυνομίας να ανοίγει με ελεγχόμενη έκρηξη τις πόρτες ενός από τα οχήματα κατά τη διάρκεια των ερευνών.


Ένας από τους υπόπτους είχε καλέσει την αστυνομία


Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι ερευνητές είναι ότι ένας από τους πέντε άνδρες που είχαν συλληφθεί την Κυριακή φέρεται να είχε ο ίδιος επικοινωνήσει με την αστυνομία περίπου μία ώρα πριν από την επέμβαση των αρχών.

Λίγο αργότερα, κάτοικος της περιοχής κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 999, καταγγέλλοντας ότι τρία βαν είχαν αποκλείσει δρόμο κοντά στην αεροπορική βάση.
Ακολούθησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με ειδικές μονάδες και πυροτεχνουργούς να αποκλείουν την περιοχή και να ερευνούν τα οχήματα.


Γιατί είναι κομβική η βάση Φαίρφοντ

Η βάση Φαίρφοντ, στο Γκλόστερσιρ, είναι βρετανική στρατιωτική βάση την οποία χρησιμοποιούν εκτεταμένα και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η στρατηγική της σημασία έχει αυξηθεί λόγω της δυνατότητάς της να φιλοξενεί αμερικανικά βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στην περιοχή αντικείμενο ιδιαίτερα αυξημένης προσοχής από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία συνεχίζει πλέον την έρευνα σε δύο επίπεδα: επιχειρεί να εξακριβώσει τι ακριβώς σχεδίαζαν οι άνδρες που βρέθηκαν κοντά στη βάση και, παράλληλα, αν πίσω από την υπόθεση υπάρχει ευρύτερο δίκτυο ή σύνδεση με ξένο κράτος.

Η νέα σύλληψη στο Λονδίνο θεωρείται μέχρι στιγμής η σημαντικότερη εξέλιξη από την έναρξη των ερευνών.
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