Συνελήφθη 27χρονος Βρετανοϊρανός στο Λονδίνο για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, συνδέεται με τις συλλήψεις στη βάση Φαίρφοντ

Ο άνδρας συνελήφθη στο Γουέστμινστερ - Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι αστυνομικοί εξέτασαν και έναν ακόμη άνδρα, ηλικίας 26 ετών και βρετανικής υπηκοότητας, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δύο ακίνητα στην ίδια περιοχή