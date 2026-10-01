Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Δραματική διάσωση με ελικόπτερο στην Αριζόνα: Άνδρας είχε παγιδευτεί πάνω σε αναποδογυρισμένο αγροτικό λόγω πλημμύρας, δείτε βίντεο
Δραματική διάσωση με ελικόπτερο στην Αριζόνα: Άνδρας είχε παγιδευτεί πάνω σε αναποδογυρισμένο αγροτικό λόγω πλημμύρας, δείτε βίντεο
Στο βίντεο φαίνονται ορμητικά νερά να περικυκλώνουν το όχημα, ενώ ήταν θέμα χρόνο να βυθιστεί ολοκληρωτικά και να παρασυρθεί ο άνθρωπος
Μία δραματική επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (29/9) στην Τονοπά της Αριζόνα, καθώς ένας άνδρας είχε παγιδευτεί πάνω στο αγροτικό του λόγω μιας πλημμύρας.
Όπως αναφέρει το foxnews, η βοηθός σερίφη Λίντσεϊ Σμιθ κατέβηκε σχεδόν 25 μέτρα με ειδικό σχοινί από το ελικόπτερο του σερίφη της Αριζόνα προκειμένου να σώσει τον άνδρα. Ταυτόχρονα, ορμητικά νερά περικύκλωναν το όχημα και ήταν θέμα χρόνο να βυθιστεί ολοκληρωτικά και να παρασυρθεί ο άνθρωπος.
Βίντεο που έδωσαν στο φως της δημοσιότητας οι Αρχές καταγράφουν τον άνδρα να κάθεται πάνω στο φορτηγό αβοήθητος, ενώ τα λασπωμένα νερά πλησιάζουν. Ένα μέλος του πληρώματος του Fox 1 τον έδεσε με ζώνη διάσωσης και στη συνέχεια οι δύο τους ανυψώθηκαν σε ασφαλές σημείο. Ολόκληρη η επιχείρηση κράτησε λιγότερο από πέντε λεπτά.
Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, ο άνδρας μεταφέρθηκε στην όχθη του ποταμού, όπου τον περίμεναν πυροσβέστες.
Ο πιλότος του ελικοπτέρου, Rich Dickner, δήλωσε στο CBS News ότι το νερό ανέβαινε γρήγορα γύρω από το όχημα. «Δεν χάσαμε πολύ χρόνο», είπε. «Σε αντίθεση με όταν φτάσαμε εκεί για πρώτη φορά, μπορείτε να δείτε τη στάθμη του νερού στο βίντεο — είναι κάτω από το παράθυρο — και είχε ανέβει μέχρι την κορυφή του παραθύρου. Γι' αυτό υπήρχε αυτή η επείγουσα ανάγκη».
Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μαρικόπα απέδωσε τη διάσωση του άνδρα στην άμεση αντίδραση του πληρώματος. «Χάρη στην ικανότητα και την άμεση αντίδραση του αεροπορικού μας πληρώματος, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ξηρά. Εξαιρετική δουλειά, Fox 1!», ανέφερε το γραφείο του σερίφη.
Όπως αναφέρει το foxnews, η βοηθός σερίφη Λίντσεϊ Σμιθ κατέβηκε σχεδόν 25 μέτρα με ειδικό σχοινί από το ελικόπτερο του σερίφη της Αριζόνα προκειμένου να σώσει τον άνδρα. Ταυτόχρονα, ορμητικά νερά περικύκλωναν το όχημα και ήταν θέμα χρόνο να βυθιστεί ολοκληρωτικά και να παρασυρθεί ο άνθρωπος.
Βίντεο που έδωσαν στο φως της δημοσιότητας οι Αρχές καταγράφουν τον άνδρα να κάθεται πάνω στο φορτηγό αβοήθητος, ενώ τα λασπωμένα νερά πλησιάζουν. Ένα μέλος του πληρώματος του Fox 1 τον έδεσε με ζώνη διάσωσης και στη συνέχεια οι δύο τους ανυψώθηκαν σε ασφαλές σημείο. Ολόκληρη η επιχείρηση κράτησε λιγότερο από πέντε λεπτά.
Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, ο άνδρας μεταφέρθηκε στην όχθη του ποταμού, όπου τον περίμεναν πυροσβέστες.
Ο πιλότος του ελικοπτέρου, Rich Dickner, δήλωσε στο CBS News ότι το νερό ανέβαινε γρήγορα γύρω από το όχημα. «Δεν χάσαμε πολύ χρόνο», είπε. «Σε αντίθεση με όταν φτάσαμε εκεί για πρώτη φορά, μπορείτε να δείτε τη στάθμη του νερού στο βίντεο — είναι κάτω από το παράθυρο — και είχε ανέβει μέχρι την κορυφή του παραθύρου. Γι' αυτό υπήρχε αυτή η επείγουσα ανάγκη».
Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μαρικόπα απέδωσε τη διάσωση του άνδρα στην άμεση αντίδραση του πληρώματος. «Χάρη στην ικανότητα και την άμεση αντίδραση του αεροπορικού μας πληρώματος, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ξηρά. Εξαιρετική δουλειά, Fox 1!», ανέφερε το γραφείο του σερίφη.
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