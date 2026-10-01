Δείτε βίντεο: Η Ουκρανία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά βαλλιστικό πύραυλο FP-7, «επόμενο βήμα η παραγωγή» ανέφερε ο Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία Βαλλιστικοί Πύραυλοι Ρωσία

Δείτε βίντεο: Η Ουκρανία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά βαλλιστικό πύραυλο FP-7, «επόμενο βήμα η παραγωγή» ανέφερε ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε την περιοχή από την οποία εκτοξεύτηκε ο πύραυλος ούτε τον στόχο του

Δείτε βίντεο: Η Ουκρανία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά βαλλιστικό πύραυλο FP-7, «επόμενο βήμα η παραγωγή» ανέφερε ο Ζελένσκι
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Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά σε μάχη έναν βαλλιστικό πύραυλο FP-7, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε την περιοχή από την οποία εκτοξεύτηκε ο πύραυλος ούτε τον στόχο του.

«Ουκρανικός τακτικός βαλλιστικός πύραυλος FP-7. Πρώτη χρήση σε μάχη. Σας ευχαριστώ για το αποτέλεσμα. Επόμενο βήμα η παραγωγή», έγραψε ο Ζελένσκι κοινοποιώντας βίντεο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή της εκτόξευσης του συγκεκριμένου πυραύλου.


Η Ουκρανία φιλοδοξεί να αναπτύξει δικούς της βαλλιστικούς πυραύλους προκειμένου να καλύψει τις αμυντικές της ανάγκες. Νωρίτερα φέτος, ο Ζελένσκι εξήρε τα αποτελέσματα σχετικών δοκιμών, υπογραμμίζοντας πως κατέδειξαν τις τεράστιες προοπτικές του εγχειρήματος.

Ουκρανοί στρατιωτικοί αναλυτές περιγράφουν τον FP-7 ως βαλλιστικό πύραυλο με βεληνεκές περίπου 200 χιλιομέτρων. Η κατασκευάστρια εταιρεία FirePoint αναφέρει πως ο FP-7 αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος αντιβαλλιστικής προστασίας Freyja.
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