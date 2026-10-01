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Δείτε βίντεο: Η Ουκρανία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά βαλλιστικό πύραυλο FP-7, «επόμενο βήμα η παραγωγή» ανέφερε ο Ζελένσκι
Δείτε βίντεο: Η Ουκρανία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά βαλλιστικό πύραυλο FP-7, «επόμενο βήμα η παραγωγή» ανέφερε ο Ζελένσκι
Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε την περιοχή από την οποία εκτοξεύτηκε ο πύραυλος ούτε τον στόχο του
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά σε μάχη έναν βαλλιστικό πύραυλο FP-7, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε την περιοχή από την οποία εκτοξεύτηκε ο πύραυλος ούτε τον στόχο του.
«Ουκρανικός τακτικός βαλλιστικός πύραυλος FP-7. Πρώτη χρήση σε μάχη. Σας ευχαριστώ για το αποτέλεσμα. Επόμενο βήμα η παραγωγή», έγραψε ο Ζελένσκι κοινοποιώντας βίντεο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή της εκτόξευσης του συγκεκριμένου πυραύλου.
Η Ουκρανία φιλοδοξεί να αναπτύξει δικούς της βαλλιστικούς πυραύλους προκειμένου να καλύψει τις αμυντικές της ανάγκες. Νωρίτερα φέτος, ο Ζελένσκι εξήρε τα αποτελέσματα σχετικών δοκιμών, υπογραμμίζοντας πως κατέδειξαν τις τεράστιες προοπτικές του εγχειρήματος.
Ουκρανοί στρατιωτικοί αναλυτές περιγράφουν τον FP-7 ως βαλλιστικό πύραυλο με βεληνεκές περίπου 200 χιλιομέτρων. Η κατασκευάστρια εταιρεία FirePoint αναφέρει πως ο FP-7 αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος αντιβαλλιστικής προστασίας Freyja.
Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε την περιοχή από την οποία εκτοξεύτηκε ο πύραυλος ούτε τον στόχο του.
«Ουκρανικός τακτικός βαλλιστικός πύραυλος FP-7. Πρώτη χρήση σε μάχη. Σας ευχαριστώ για το αποτέλεσμα. Επόμενο βήμα η παραγωγή», έγραψε ο Ζελένσκι κοινοποιώντας βίντεο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή της εκτόξευσης του συγκεκριμένου πυραύλου.
Ukrainian tactical ballistic missile. FP-7. First combat use. Thank you for the result. Next up: production. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/IxdjVg51c1— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026
Η Ουκρανία φιλοδοξεί να αναπτύξει δικούς της βαλλιστικούς πυραύλους προκειμένου να καλύψει τις αμυντικές της ανάγκες. Νωρίτερα φέτος, ο Ζελένσκι εξήρε τα αποτελέσματα σχετικών δοκιμών, υπογραμμίζοντας πως κατέδειξαν τις τεράστιες προοπτικές του εγχειρήματος.
Ουκρανοί στρατιωτικοί αναλυτές περιγράφουν τον FP-7 ως βαλλιστικό πύραυλο με βεληνεκές περίπου 200 χιλιομέτρων. Η κατασκευάστρια εταιρεία FirePoint αναφέρει πως ο FP-7 αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος αντιβαλλιστικής προστασίας Freyja.
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