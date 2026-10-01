Μερτς: Η ασφάλεια της Ευρώπης παίζεται στην Ουκρανία, εάν αποτύχουμε η ρωσική πολεμική μηχανή θα στραφεί αργά ή γρήγορα εναντίον μας
Μερτς: Η ασφάλεια της Ευρώπης παίζεται στην Ουκρανία, εάν αποτύχουμε η ρωσική πολεμική μηχανή θα στραφεί αργά ή γρήγορα εναντίον μας
Από το βήμα του ΝΑΤΟ, ο Γερμανός Καγκελάριος τόνισε ότι η ενότητα και η δύναμη παραμένουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα - Να κρατήσουμε στο πλευρό μας τις ΗΠΑ, είπε χαρακτηριστικά
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζήτησε σήμερα ενότητα για την υποστήριξη της Ουκρανίας στους κόλπους του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης και στη Γερμανία, όπου το ακροδεξιό κόμμα AfD, που θεωρείται προσκείμενο στη Μόσχα, συνεχίζει την ανοδική του πορεία.
«Η ασφάλεια της Ευρώπης παίζεται στην Ουκρανία», δήλωσε ο Μερτς, κατά την τελετή απονομής του Βραβείου Ειρήνης της Βεστφαλίας, που δόθηκε στο ΝΑΤΟ.
«Εάν αποτύχουμε να σταματήσουμε τη Μόσχα, η ρωσική πολεμική μηχανή θα στραφεί αργά ή γρήγορα εναντίον μας, εναντίον του ίδιου του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.
Ο Γερμανός καγκελάριος παραδέχτηκε ότι η (τιμητική) διάκριση σε μια στρατιωτική συμμαχία «προκάλεσε έκπληξη». Αλλά εκτίμησε ότι η διατλαντική συμμαχία είχε εμποδίσει μια στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία και ως εκ τούτου «υπηρετεί τον σκοπό της ειρήνης» που σήμερα απειλείται από τον «επεκτατικό και βίαιο αναθεωρητισμό της Ρωσίας».
Όπως δήλωσε, «η ενότητα και η δύναμη παραμένουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα. Και αυτό δεν μπορεί παρά να μας ενθαρρύνει να κρατήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο πλευρό μας όσον αφορά την πολιτική μας στην Ουκρανία».
Ο Μερτς ζήτησε επίσης ένα κοινό μέτωπο στη Γερμανία, όπου η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κατέγραψε υψηλά ποσοστά στις πρόσφατες κρατιδιακές εκλογές και έρχεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου σε εθνικό επίπεδο.
«Εμείς επίσης, στη Γερμανία, δεν θα αφήσουμε να μας διχάσουν», δήλωσε. «Ούτε με τις υβριδικές επιθέσεις, ούτε με τον αναβρασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο οποίος τροφοδοτείται από bots ελεγχόμενα από τη Μόσχα, ούτε με τα συνθήματα της AfD και των Ρώσων υποστηρικτών της».
Η AfD απαιτεί τη διακοπή της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας του Βερολίνου προς την Ουκρανία, την άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας και την επανάληψη του διαλόγου με τη Μόσχα.
Ο καγκελάριος υπογράμμισε ότι θέλει «όταν έρθει η ώρα, (η Γερμανία) να διατηρεί σταθερές και προβλέψιμες σχέσεις με τη Ρωσία».
Ωστόσο, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στην έναρξη του πέμπτου χειμώνα μου, ο καγκελάριος εκτίμησε οι δυτικοί σύμμαχοι πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν στρατιωτικά το Κίεβο.
«Η ασφάλεια της Ευρώπης παίζεται στην Ουκρανία», δήλωσε ο Μερτς, κατά την τελετή απονομής του Βραβείου Ειρήνης της Βεστφαλίας, που δόθηκε στο ΝΑΤΟ.
«Εάν αποτύχουμε να σταματήσουμε τη Μόσχα, η ρωσική πολεμική μηχανή θα στραφεί αργά ή γρήγορα εναντίον μας, εναντίον του ίδιου του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.
Chancellor Friedrich Merz said the far-right Alternative for Germany is backed by Russia, stepping up his rhetoric against the ascendant opposition party that won two regional elections last month and leads in all major national polls. https://t.co/o06wSGapwZ— Bloomberg (@business) October 1, 2026
Ο Γερμανός καγκελάριος παραδέχτηκε ότι η (τιμητική) διάκριση σε μια στρατιωτική συμμαχία «προκάλεσε έκπληξη». Αλλά εκτίμησε ότι η διατλαντική συμμαχία είχε εμποδίσει μια στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία και ως εκ τούτου «υπηρετεί τον σκοπό της ειρήνης» που σήμερα απειλείται από τον «επεκτατικό και βίαιο αναθεωρητισμό της Ρωσίας».
Όπως δήλωσε, «η ενότητα και η δύναμη παραμένουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα. Και αυτό δεν μπορεί παρά να μας ενθαρρύνει να κρατήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο πλευρό μας όσον αφορά την πολιτική μας στην Ουκρανία».
Ο Μερτς ζήτησε επίσης ένα κοινό μέτωπο στη Γερμανία, όπου η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κατέγραψε υψηλά ποσοστά στις πρόσφατες κρατιδιακές εκλογές και έρχεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου σε εθνικό επίπεδο.
«Εμείς επίσης, στη Γερμανία, δεν θα αφήσουμε να μας διχάσουν», δήλωσε. «Ούτε με τις υβριδικές επιθέσεις, ούτε με τον αναβρασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο οποίος τροφοδοτείται από bots ελεγχόμενα από τη Μόσχα, ούτε με τα συνθήματα της AfD και των Ρώσων υποστηρικτών της».
Η AfD απαιτεί τη διακοπή της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας του Βερολίνου προς την Ουκρανία, την άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας και την επανάληψη του διαλόγου με τη Μόσχα.
Ο καγκελάριος υπογράμμισε ότι θέλει «όταν έρθει η ώρα, (η Γερμανία) να διατηρεί σταθερές και προβλέψιμες σχέσεις με τη Ρωσία».
Ωστόσο, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στην έναρξη του πέμπτου χειμώνα μου, ο καγκελάριος εκτίμησε οι δυτικοί σύμμαχοι πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν στρατιωτικά το Κίεβο.
Ο Μερτς προειδοποίησε ότι εάν ο πόλεμος τελειώσει με ειρήνη που θα «υπαγορεύσει» η Ρωσία, ελλοχεύει ο κίνδυνος μαζικής μετανάστευσης προς τη Δύση και κατά συνέπεια απειλής για την ασφάλεια στην Ευρώπη.
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