Μερτς: Η ασφάλεια της Ευρώπης παίζεται στην Ουκρανία, εάν αποτύχουμε η ρωσική πολεμική μηχανή θα στραφεί αργά ή γρήγορα εναντίον μας

Από το βήμα του ΝΑΤΟ, ο Γερμανός Καγκελάριος τόνισε ότι η ενότητα και η δύναμη παραμένουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα - Να κρατήσουμε στο πλευρό μας τις ΗΠΑ, είπε χαρακτηριστικά