Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε ιερό ναό στην Ταϊλάνδη: Τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο
Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε ιερό ναό στην Ταϊλάνδη: Τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο
Ο ηλικιωμένος οδηγός έχασε τις αισθήσεις του
Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ιερό της θεάς Γκουανγίν στην Τσάιναταουν της Μπανγκόκ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος οδηγός έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στο τιμόνι.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, περίπου στις 13:13 τοπική ώρα, στην οδό Γιαοβαράτ, στην περιοχή Σαμφαντάγουονγκ της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, το ηλεκτρικό σεντάν ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε μέσα στον χώρο του ιερού Γκουανγίν, που ανήκει στο Ίδρυμα Τιάν Φα.
Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονταν στον χώρο του ιερού. Τοπικές αναφορές αναφέρουν ότι οι τραυματίες εγκλωβίστηκαν κάτω από το αυτοκίνητο και χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών για τον απεγκλωβισμό τους.
Μία από τις τραυματίες φέρεται να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ και οι τρεις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με αναφορές από το σημείο, ο οδηγός είναι ηλικιωμένος άνδρας και φέρεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα με την αρτηριακή πίεση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπέστη αιφνίδιο επεισόδιο και έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα το όχημα να επιταχύνει και να πέσει πάνω στους ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο του ιερού. (
Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν ζημιές στον χώρο του ιερού, μεταξύ άλλων στη βάση της κατασκευής όπου βρίσκεται το άγαλμα της Γκουανγίν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ίδιο το άγαλμα δεν υπέστη ζημιές.
Το σημείο παρέμεινε αποκλεισμένο για τις απαραίτητες έρευνες και την απομάκρυνση του οχήματος.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, περίπου στις 13:13 τοπική ώρα, στην οδό Γιαοβαράτ, στην περιοχή Σαμφαντάγουονγκ της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, το ηλεκτρικό σεντάν ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε μέσα στον χώρο του ιερού Γκουανγίν, που ανήκει στο Ίδρυμα Τιάν Φα.
Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονταν στον χώρο του ιερού. Τοπικές αναφορές αναφέρουν ότι οι τραυματίες εγκλωβίστηκαν κάτω από το αυτοκίνητο και χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών για τον απεγκλωβισμό τους.
BREAKING: Multiple people injured after electric car crashes into Kuan Yin Shrine in Bangkok, Thailand pic.twitter.com/8N63gmYPjv— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 1, 2026
Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν ζημιές στον χώρο του ιερού, μεταξύ άλλων στη βάση της κατασκευής όπου βρίσκεται το άγαλμα της Γκουανγίν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ίδιο το άγαλμα δεν υπέστη ζημιές.
Το σημείο παρέμεινε αποκλεισμένο για τις απαραίτητες έρευνες και την απομάκρυνση του οχήματος.
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