Η Φινλανδία διερευνά ίχνη διαρρήξεων σε σπίτια βουλευτών, «επίθεση στη δημοκρατία» λέει ο πρόεδρος της χώρας
ΚΟΣΜΟΣ
Φινλανδία Διαρρήξεις Βουλευτές

Η Φινλανδία διερευνά ίχνη διαρρήξεων σε σπίτια βουλευτών, «επίθεση στη δημοκρατία» λέει ο πρόεδρος της χώρας

Αρκετοί βουλευτές ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες ότι έχουν παρατηρήσει ίχνη διάρρηξης στα σπίτια τους

Η Φινλανδία διερευνά ίχνη διαρρήξεων σε σπίτια βουλευτών, «επίθεση στη δημοκρατία» λέει ο πρόεδρος της χώρας
Η Φινλανδία διερευνά έναν «σημαντικό» αριθμό ύποπτων διαρρήξεων σε σπίτια βουλευτών, με τον πρόεδρο της χώρας Αλεξάντερ Στουμπ να κάνει λόγο για «επίθεση στη δημοκρατία».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του φινλανδικού Κοινοβουλίου, αρκετοί βουλευτές ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες ότι έχουν παρατηρήσει ίχνη διάρρηξης στα σπίτια τους.

«Είναι πιθανό αυτά τα σημάδια να αφέθηκαν σκόπιμα σε ένα συγκεκριμένο σημείο όπου οι ένοικοι θα μπορούσαν να τα δουν», δήλωσε ο Γιούσι Χάλλα-άχο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα.

Δεν διευκρίνισε τον ακριβή αριθμό των βουλευτών των οποίων τα σπίτια τους έφεραν αυτά τα σημάδια διάρρηξης, απλώς αναφέρθηκε σε έναν «σημαντικό» αριθμό, ούτε είπε αν κάποιο συγκεκριμένο άτομο είναι ύποπτο.

Σε ταξίδι του στη βόρεια Φινλανδία, ο Στουμπ περιέγραψε την υπόθεση ως «επίθεση στη δημοκρατία» - χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Ελσίνκι επιβεβαίωσε ότι «ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για αυτή την υπόθεση» και αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

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