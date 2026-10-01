Τουρκία: Αποζημιώσεις έως 18.000 ευρώ στους επενδυτές κεφαλαίων που ζημιώθηκαν από το σκάνδαλο των funds

Όσοι είχαν καθαρή επένδυση έως ένα εκατομμύριο λίρες θα πάρουν ολόκληρο το ποσό, ενώ όσοι είχαν τοποθετήσει περισσότερα χρήματα θα λάβουν σε πρώτη φάση έως ένα εκατομμύριο λίρες