Τουρκία: Αποζημιώσεις έως 18.000 ευρώ στους επενδυτές κεφαλαίων που ζημιώθηκαν από το σκάνδαλο των funds
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Επενδυτές Αποζημιώσεις Σκάνδαλο

Τουρκία: Αποζημιώσεις έως 18.000 ευρώ στους επενδυτές κεφαλαίων που ζημιώθηκαν από το σκάνδαλο των funds

Όσοι είχαν καθαρή επένδυση έως ένα εκατομμύριο λίρες θα πάρουν ολόκληρο το ποσό, ενώ όσοι είχαν τοποθετήσει περισσότερα χρήματα θα λάβουν σε πρώτη φάση έως ένα εκατομμύριο λίρες

Τουρκία: Αποζημιώσεις έως 18.000 ευρώ στους επενδυτές κεφαλαίων που ζημιώθηκαν από το σκάνδαλο των funds
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Έως ένα εκατομμύριο τουρκικές λίρες, περίπου 18.000 ευρώ, θα αρχίσουν να λαμβάνουν ως προκαταβολή επενδυτές που έχουν εγκλωβιστεί σε τέσσερα επενδυτικά κεφάλαια στην Τουρκία, τα οποία έχουν τεθεί σε εκκαθάριση.

Η τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SPK) αποφάσισε να επιστραφεί άμεσα μέρος των χρημάτων τους, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και να προσδιοριστούν οι τελικές αποζημιώσεις.

Το μέτρο αφορά τους επενδυτές των κεφαλαίων Τέρα, Πουσούλα, Άτλας και Χεντέφ, εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων τους και έχει επιβεβαιωθεί το ποσό που είχαν επενδύσει.



Όσοι είχαν καθαρή επένδυση έως ένα εκατομμύριο λίρες θα πάρουν ολόκληρο το ποσό. Όσοι είχαν τοποθετήσει περισσότερα χρήματα θα λάβουν σε πρώτη φάση έως ένα εκατομμύριο λίρες.

Η SPK ξεκαθαρίζει ότι τα χρήματα αυτά αποτελούν προκαταβολή. Το τελικό ποσό που δικαιούται κάθε επενδυτής θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Η διαδικασία των πληρωμών θα αρχίσει από τα κεφάλαια χρηματαγοράς.

Ξεχωριστή ρύθμιση προβλέπεται για επενδυτές που είχαν πουλήσει τα μερίδιά τους πριν τεθούν τα κεφάλαια σε εκκαθάριση και είχαν αποκομίσει υψηλά κέρδη.

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Η SPK δημιουργεί ειδικούς λογαριασμούς, στους οποίους οι συγκεκριμένοι επενδυτές θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να επιστρέψουν μέρος των κερδών τους. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν δεν θα περάσουν στο κράτος, αλλά θα διανεμηθούν στους ζημιωμένους επενδυτές του αντίστοιχου κεφαλαίου, μέσω τουρκικών τραπεζών.

 Στο κράτος η διοίκηση τραπεζών και εταιρειών 

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερη παρέμβαση των τουρκικών αρχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Χθες, Τετάρτη, η διοίκηση τριών επενδυτικών τραπεζών και δύο εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων πέρασε στο Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων της Τουρκίας (TMSF).

Παράλληλα, οι τουρκικές αρχές ξεκινούν έρευνες και ελέγχους για να διαπιστωθεί τι συνέβη και εάν προκύπτουν διοικητικές ή νομικές ευθύνες.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε επίσης τη συγκρότηση ειδικού συμβουλίου με διευρυμένες αρμοδιότητες υπό τον αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ.

Σύμφωνα με τον διευθυντή Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν, το νέο όργανο θα έχει την ευθύνη να συντονίζει τις ενέργειες των αρμόδιων κρατικών φορέων.
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