Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Γαλλία: Η κυβέρνηση προτείνει την εξοικονόμηση 43 δισ. ευρώ το 2027 με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ
Γαλλία: Η κυβέρνηση προτείνει την εξοικονόμηση 43 δισ. ευρώ το 2027 με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ
Μεταξύ άλλων προβλέπεται και η αύξηση των τιμών των ζαχαρούχων προϊόντων με έναν φόρο για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας
Θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ η κυβέρνηση της Γαλλίας παρουσίασε σήμερα το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 προτείνοντας την εξοικονόμηση 43 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το 2026.
Ειδικότερα η γαλλική κυβέρνηση σχεδιάζει να περιορίσει το έλλειμμα της Κοινωνικής Ασφάλισης το 2027 στα 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ, προτείνοντας να μην υπάρχει αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή για τις συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.260 ευρώ. Πρότεινε επίσης να μειωθεί το ανώτατο όριο για την έκπτωση φόρου 10% επί του φόρου εισοδήματος από την οποία επωφελούνται οι συνταξιούχοι στα 3.000 ευρώ (σε σύγκριση με 4.439 ευρώ που είναι σήμερα).
Προτείνεται ακόμη το μερικό πάγωμα των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, ο αριθμός των οποίων προβλέπεται να μειωθεί, η μείωση ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ των δαπανών της τοπικής αυτοδιοίκησης, η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και αύξηση των φόρων κατά 800 εκατομμύρια ευρώ στους φορείς εκμετάλλευσης των αυτοκινητοδρόμων και των αεροδρομίων.
Μεταξύ άλλων προβλέπεται και η αύξηση των τιμών των ζαχαρούχων προϊόντων με έναν φόρο που θα εισαχθεί στο όνομα της καταπολέμησης της παχυσαρκίας. Αυτό το μέτρο έχει ήδη προκαλέσει έντονη αντίθεση από τη βιομηχανία τροφίμων, τους ζαχαροπλάστες και τους αρτοποιούς.
Στο μεταξύ η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου της Γαλλίας έφτασε εκ νέου σήμερα σε ιστορικά υψηλά, ανεβαίνοντας στο 4,95%. Η εξυπηρέτηση του χρέους, δηλαδή το ποσό των τόκων που καταβάλλει η Γαλλία, θα ξεπεράσει τα 79 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, το οποίο προβλέπει 91 δισεκατομμύρια ευρώ το επόμενο έτος.
Ειδικότερα η γαλλική κυβέρνηση σχεδιάζει να περιορίσει το έλλειμμα της Κοινωνικής Ασφάλισης το 2027 στα 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ, προτείνοντας να μην υπάρχει αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή για τις συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.260 ευρώ. Πρότεινε επίσης να μειωθεί το ανώτατο όριο για την έκπτωση φόρου 10% επί του φόρου εισοδήματος από την οποία επωφελούνται οι συνταξιούχοι στα 3.000 ευρώ (σε σύγκριση με 4.439 ευρώ που είναι σήμερα).
Προτείνεται ακόμη το μερικό πάγωμα των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, ο αριθμός των οποίων προβλέπεται να μειωθεί, η μείωση ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ των δαπανών της τοπικής αυτοδιοίκησης, η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και αύξηση των φόρων κατά 800 εκατομμύρια ευρώ στους φορείς εκμετάλλευσης των αυτοκινητοδρόμων και των αεροδρομίων.
🔴 ALERTE INFO— BFM (@BFMTV) October 1, 2026
Budget 2027: le gouvernement propose un effort de 43 milliards d'euros de mesures nouvelleshttps://t.co/arw490u9U6 pic.twitter.com/G8i7IFv79H
Μεταξύ άλλων προβλέπεται και η αύξηση των τιμών των ζαχαρούχων προϊόντων με έναν φόρο που θα εισαχθεί στο όνομα της καταπολέμησης της παχυσαρκίας. Αυτό το μέτρο έχει ήδη προκαλέσει έντονη αντίθεση από τη βιομηχανία τροφίμων, τους ζαχαροπλάστες και τους αρτοποιούς.
"Il y a trop d'obésité, trop de diabète": le ministre du Commerce confirme qu'une nouvelle taxe sur les produits sucrés est "sur la table" pour le budget 2027https://t.co/hyK3wVsrX8— BFM (@BFMTV) September 30, 2026
Στο μεταξύ η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου της Γαλλίας έφτασε εκ νέου σήμερα σε ιστορικά υψηλά, ανεβαίνοντας στο 4,95%. Η εξυπηρέτηση του χρέους, δηλαδή το ποσό των τόκων που καταβάλλει η Γαλλία, θα ξεπεράσει τα 79 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, το οποίο προβλέπει 91 δισεκατομμύρια ευρώ το επόμενο έτος.
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