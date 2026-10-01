Γαλλία: Η κυβέρνηση προτείνει την εξοικονόμηση 43 δισ. ευρώ το 2027 με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Δημοσιονομικό Έλλειμα ΑΕΠ Κρατικός Προϋπολογισμός Παχυσαρκία

Γαλλία: Η κυβέρνηση προτείνει την εξοικονόμηση 43 δισ. ευρώ το 2027 με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ

Μεταξύ άλλων προβλέπεται και η αύξηση των τιμών των ζαχαρούχων προϊόντων με έναν φόρο για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας

Γαλλία: Η κυβέρνηση προτείνει την εξοικονόμηση 43 δισ. ευρώ το 2027 με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ
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Θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ η κυβέρνηση της Γαλλίας παρουσίασε σήμερα το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 προτείνοντας την εξοικονόμηση 43 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το 2026.

Ειδικότερα η γαλλική κυβέρνηση σχεδιάζει να περιορίσει το έλλειμμα της Κοινωνικής Ασφάλισης το 2027 στα 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ, προτείνοντας να μην υπάρχει αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή για τις συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.260 ευρώ. Πρότεινε επίσης να μειωθεί το ανώτατο όριο για την έκπτωση φόρου 10% επί του φόρου εισοδήματος από την οποία επωφελούνται οι συνταξιούχοι στα 3.000 ευρώ (σε σύγκριση με 4.439 ευρώ που είναι σήμερα).

Προτείνεται ακόμη το μερικό πάγωμα των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, ο αριθμός των οποίων προβλέπεται να μειωθεί, η μείωση ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ των δαπανών της τοπικής αυτοδιοίκησης, η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και αύξηση των φόρων κατά 800 εκατομμύρια ευρώ στους φορείς εκμετάλλευσης των αυτοκινητοδρόμων και των αεροδρομίων.



Μεταξύ άλλων προβλέπεται και η αύξηση των τιμών των ζαχαρούχων προϊόντων με έναν φόρο που θα εισαχθεί στο όνομα της καταπολέμησης της παχυσαρκίας. Αυτό το μέτρο έχει ήδη προκαλέσει έντονη αντίθεση από τη βιομηχανία τροφίμων, τους ζαχαροπλάστες και τους αρτοποιούς.



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Στο μεταξύ η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου της Γαλλίας έφτασε εκ νέου σήμερα σε ιστορικά υψηλά, ανεβαίνοντας στο 4,95%. Η εξυπηρέτηση του χρέους, δηλαδή το ποσό των τόκων που καταβάλλει η Γαλλία, θα ξεπεράσει τα 79 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, το οποίο προβλέπει 91 δισεκατομμύρια ευρώ το επόμενο έτος.
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