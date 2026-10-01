Σε Πιερία και Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο και μεθαύριο
Σε Πιερία και Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο και μεθαύριο
Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων θα συναντηθεί με πολίτες στην Κατερίνη, ενώ μαζί με τον Βούλγαρο ομόλογό του θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου για την παράδοση - παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας
Στην Πιερία θα βρεθεί αύριο, Παρασκευή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Εκεί, στις 11:00, αναμένεται να συναντηθεί με τον δήμαρχο Πύδνας-Κολινδρού Χρήστο Κομπατσιάρη, στο Δημαρχείο Πύδνας-Κολινδρού, ενώ στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο.
Στις 17.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στο Λιτόχωρο.
Ακολούθως, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης και στις 19.00 θα συναντηθεί με πολίτες στην πρωτεύουσα της Πιερίας.
Το Σάββατο στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση - παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
Εκεί, στις 11:00, αναμένεται να συναντηθεί με τον δήμαρχο Πύδνας-Κολινδρού Χρήστο Κομπατσιάρη, στο Δημαρχείο Πύδνας-Κολινδρού, ενώ στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο.
Στις 17.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στο Λιτόχωρο.
Ακολούθως, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης και στις 19.00 θα συναντηθεί με πολίτες στην πρωτεύουσα της Πιερίας.
Το Σάββατο στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση - παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
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