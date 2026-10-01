Σε Πιερία και Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο και μεθαύριο

Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων θα συναντηθεί με πολίτες στην Κατερίνη, ενώ μαζί με τον Βούλγαρο ομόλογό του θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου για την παράδοση - παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας