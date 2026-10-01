Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Αεροπορικές επιδρομές στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε το Πακιστάν: Η Καμπούλ καταγγέλλει πως σκοτώθηκαν γυναίκες και παιδιά
Το Ισλαμαμπάντ υποστήριξε πως έπληξε «στρατόπεδα και κρησφύγετα» ένοπλων ομάδων σε δύο περιοχές και σκότωσε περίπου 22 μαχητές
Η ανακοίνωση του υπουργείου Πληροφοριών του Πακιστάν έγινε την Πέμπτη, την ώρα που η Καμπούλ κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ ότι οι επιδρομές στις επαρχίες Κουνάρ και Χελμάντ προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον εννέα γυναικών και παιδιών.
Αραβικά μέσα, όπως το Al Jazeera, δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς για τον αριθμό των θυμάτων.
#Pakistan has conducted fresh airstrikes in #Afghanistan, targeting #Helmand & #Kumar provinces and killing children & women. pic.twitter.com/RUu9VyfhRu— Ajay Kaul (@AjayKauljourno) October 1, 2026
Ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης, δήλωσε ότι οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης και ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 11 τραυματίστηκαν.
Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι επιθέσεις στις βορειοανατολικές περιοχές της Κουνάρ και στη νότια επαρχία Χελμάντ κατέστρεψαν τρία σπίτια. «Καταδικάζουμε αυτή την πράξη και τη θεωρούμε επίθεση και έγκλημα κατά όλων των αποδεκτών αρχών», έγραψε.
🔹#Pakistan 🇵🇰/#Afghanistan 🇦🇫🔹— Agni Yatra (@Agni_Yatra) October 1, 2026
Ce matin, 11 civils auraient été tués lors de frappes aériennes pakistanaises sur les provinces de Kounar et de Helmand. https://t.co/PdfykLi8dK pic.twitter.com/vg2H3b1za9
Οι φερόμενες επιδρομές πραγματοποιήθηκαν εν μέσω νέας κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, έπειτα από περίπου τρεις μήνες σχετικής ηρεμίας.
Pakistan Launches Precision Airstrikes in Afghanistan 🚀— Rimland Intelligence (@Rimland_Intel) October 1, 2026
Pakistan has carried out fresh precision airstrikes under Operation Ghazab lil Haq at two locations—the Chogam Valley in Kunar Province and Safar village in Helmand Province—targeting hideouts and safe havens pic.twitter.com/kZtnB2aBTD
Pakistan Likely Targeted High-Value Taliban Secret Assets in Helmand, Afghanistan— Afghan Times (@AfghanTimes7) October 1, 2026
Heavy explosions were heard across Afghanistan’s Helmand province last night, with booming sounds reported throughout the province. pic.twitter.com/DAZ0grR8kA
Η αφγανική κυβέρνηση αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι οι πακιστανικές επιθέσεις πλήττουν κατοικίες αμάχων, προκαλώντας τον θάνατο και τον τραυματισμό γυναικών και παιδιών.
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