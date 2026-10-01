Αεροπορικές επιδρομές στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε το Πακιστάν: Η Καμπούλ καταγγέλλει πως σκοτώθηκαν γυναίκες και παιδιά

Το Ισλαμαμπάντ υποστήριξε πως έπληξε «στρατόπεδα και κρησφύγετα» ένοπλων ομάδων σε δύο περιοχές και σκότωσε περίπου 22 μαχητές

Αφγανιστάν εξαπέλυσε το 22 μαχητές.



Η ανακοίνωση του υπουργείου Πληροφοριών του Πακιστάν έγινε την Πέμπτη, την ώρα που η Καμπούλ κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ ότι οι επιδρομές στις επαρχίες Κουνάρ και Χελμάντ προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον εννέα γυναικών και παιδιών.



Al Jazeera, δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς για τον αριθμό των θυμάτων.







Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης, δήλωσε ότι οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης και ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 11 τραυματίστηκαν.



Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι επιθέσεις στις βορειοανατολικές περιοχές της Κουνάρ και στη νότια επαρχία Χελμάντ κατέστρεψαν τρία σπίτια. «Καταδικάζουμε αυτή την πράξη και τη θεωρούμε επίθεση και έγκλημα κατά όλων των αποδεκτών αρχών», έγραψε.



Κλείσιμο



Οι φερόμενες επιδρομές πραγματοποιήθηκαν εν μέσω νέας κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, έπειτα από περίπου τρεις μήνες σχετικής ηρεμίας.







Αεροπορικές επιδρομές στοεξαπέλυσε το Πακιστάν , υποστηρίζοντας ότι έπληξε «στρατόπεδα και κρησφύγετα» ένοπλων ομάδων σε δύο περιοχές και σκότωσε περίπουΗ ανακοίνωση του υπουργείου Πληροφοριών του Πακιστάν έγινε την Πέμπτη, την ώρα που η Καμπούλ κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ ότι οι επιδρομές στις επαρχίεςκαιπροκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον εννέα γυναικών και παιδιών.Αραβικά μέσα, όπως το, δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς για τον αριθμό των θυμάτων.εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης, δήλωσε ότι οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης και ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 11 τραυματίστηκαν.Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι επιθέσεις στις βορειοανατολικές περιοχές της Κουνάρ και στη νότια επαρχία Χελμάντ κατέστρεψαν τρία σπίτια. «Καταδικάζουμε αυτή την πράξη και τη θεωρούμε επίθεση και έγκλημα κατά όλων των αποδεκτών αρχών», έγραψε.Οι φερόμενες επιδρομές πραγματοποιήθηκαν εν μέσω νέας κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, έπειτα από περίπου τρεις μήνες σχετικής ηρεμίας.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει καταφύγιο σε ένοπλες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και στους Ταλιμπάν του Πακιστάν (Tehrik-i-Taliban Pakistan – TTP), οι οποίοι πραγματοποιούν διασυνοριακές επιθέσεις σε πακιστανικό έδαφος.







Η αφγανική κυβέρνηση αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι οι πακιστανικές επιθέσεις πλήττουν κατοικίες αμάχων, προκαλώντας τον θάνατο και τον τραυματισμό γυναικών και παιδιών.