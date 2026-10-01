Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Σάλος στη Βραζιλία, ο Λούλα απαγορεύει το online στοίχημα, αντιδρούν οι ποδοσφαιρικές ομάδες
Σάλος στη Βραζιλία, ο Λούλα απαγορεύει το online στοίχημα, αντιδρούν οι ποδοσφαιρικές ομάδες
Σεισμός στο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας μετά την απόφαση της κυβέρνησης καθώς μόνο το 2025 οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας πήραν περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια διαφημίζοντας στοιχηματικές εταιρίες
Πόλεμος έχει ξεσπάσει στη Βραζιλία ανάμεσα στις ομάδες ποδοσφαίρου και τον πρόεδρο της χώρας Λούλα Ντα Σίλβα, μετά την απόφαση του τελευταίου να απαγορέψει τον online στοιχηματισμό.
Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από τις 6 Οκτωβρίου και έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από τους ανθρώπους των συλλόγων, αλλά και τις ίδιες τις εταιρίες καθώς το μέτρο περιλαμβάνει:
-Άμεση απαγόρευση νέων καταθέσεων από τους παίκτες
-Πλήρες κλείσιμο όλων των ιστοσελίδων και εφαρμογών αθλητικού στοιχήματος στη χώρα έως τις 6 Οκτωβρίου
Οι απώλειες για τους συλλόγους (αλλά και τις στοιχηματικές εταιρίες) είναι τεράστιες καθώς μόνο το 2025 τα κλάμπ της Serie A (η πρώτη κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου) εισέπραξαν 200 εκτομμύρια δολάρια προκειμένου να διαφημίζουν brands της συγκεκριμένης βιομηχανίας.
Η Βραζιλία βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο και ο Λούλα έχει θέσει υποψηφιότητα για τέταρτη θητεία. Το επιτελείο του, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Βραζιλία, θεωρεί πως αυτή του η απόφαση θα έχει θετικό πρόσημο στην εκστρατεία του και ήδη οι πρώτες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το 60% των Βραζιλιάνων να υποστηρίζει τον περιορισμό του online στοιχηματισμού
Οι ομάδες από την πλευρά τους θέτουν θέμα βιωσιμότητας. «Οι φίλαθλοι δεν μπορούν να επωμιστούν αυτό το κόστος. Αν σταματήσει να λειτουργεί η ρυθμιζόμενη αγορά, το στοίχημα δεν θα σταματήσει. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό που θα σταματήσει», ανέφερε η επιστολή που υπογράφουν οι περιφερειακές ομοσπονδίες μεταξύ των οποίων αυτές του Σάο Πάολο και του Ρίο.
«Στις καλύτερες στιγμές της ιστορίας του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, δεν υπήρχαν στοιχηματικές ιστοσελίδες. Οι σύλλογοι θα πρέπει να βρουν λύση» δήλωσε από την πλευρά του ο Λούλα.
Είναι χαρακτηριστικό πως ο πρόεδρος της Φλαμένγκο, ο Λουίζ Εντουάρντο Μπαπτίστα έκανε λόγο για απώλειες κοντά στα 400 εκατομμύρια ρέις (περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια) αν παραμείνει αυτό το μέτρο.
Οι εταιρείες πάντως έχουν ήδη κάνει γνωστή την στρατηγική τους να προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας προκειμένου αρχικά να μην τεθεί σε ισχύ το προεδρικό διάταγμα του Λούλα (το πέρασε μ' αυτόν τον τρόπο ως επείγον ζήτημα εθνικής σημασίας).
Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από τις 6 Οκτωβρίου και έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από τους ανθρώπους των συλλόγων, αλλά και τις ίδιες τις εταιρίες καθώς το μέτρο περιλαμβάνει:
-Άμεση απαγόρευση νέων καταθέσεων από τους παίκτες
-Πλήρες κλείσιμο όλων των ιστοσελίδων και εφαρμογών αθλητικού στοιχήματος στη χώρα έως τις 6 Οκτωβρίου
Οι απώλειες για τους συλλόγους (αλλά και τις στοιχηματικές εταιρίες) είναι τεράστιες καθώς μόνο το 2025 τα κλάμπ της Serie A (η πρώτη κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου) εισέπραξαν 200 εκτομμύρια δολάρια προκειμένου να διαφημίζουν brands της συγκεκριμένης βιομηχανίας.
Η Βραζιλία βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο και ο Λούλα έχει θέσει υποψηφιότητα για τέταρτη θητεία. Το επιτελείο του, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Βραζιλία, θεωρεί πως αυτή του η απόφαση θα έχει θετικό πρόσημο στην εκστρατεία του και ήδη οι πρώτες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το 60% των Βραζιλιάνων να υποστηρίζει τον περιορισμό του online στοιχηματισμού
Οι ομάδες από την πλευρά τους θέτουν θέμα βιωσιμότητας. «Οι φίλαθλοι δεν μπορούν να επωμιστούν αυτό το κόστος. Αν σταματήσει να λειτουργεί η ρυθμιζόμενη αγορά, το στοίχημα δεν θα σταματήσει. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό που θα σταματήσει», ανέφερε η επιστολή που υπογράφουν οι περιφερειακές ομοσπονδίες μεταξύ των οποίων αυτές του Σάο Πάολο και του Ρίο.
«Στις καλύτερες στιγμές της ιστορίας του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, δεν υπήρχαν στοιχηματικές ιστοσελίδες. Οι σύλλογοι θα πρέπει να βρουν λύση» δήλωσε από την πλευρά του ο Λούλα.
Είναι χαρακτηριστικό πως ο πρόεδρος της Φλαμένγκο, ο Λουίζ Εντουάρντο Μπαπτίστα έκανε λόγο για απώλειες κοντά στα 400 εκατομμύρια ρέις (περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια) αν παραμείνει αυτό το μέτρο.
Οι εταιρείες πάντως έχουν ήδη κάνει γνωστή την στρατηγική τους να προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας προκειμένου αρχικά να μην τεθεί σε ισχύ το προεδρικό διάταγμα του Λούλα (το πέρασε μ' αυτόν τον τρόπο ως επείγον ζήτημα εθνικής σημασίας).
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