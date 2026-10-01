Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Οι αρχές στην Αίγυπτο συνέλαβαν έξι δημοσιογράφους ενός μέσου ερευνητικής δημοσιογραφίας
Οι αρχές στην Αίγυπτο συνέλαβαν έξι δημοσιογράφους ενός μέσου ερευνητικής δημοσιογραφίας
Σε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιούνταν οι συλλήψεις, το υπουργείο Εσωτερικών κατηγόρησε τον ιστότοπο ότι διοικείται από το εξωτερικό ως «μέρος του μηχανισμού μέσων ενημέρωσης της τρομοκρατικής Μουσουλμανικής Αδελφότητας»
Η αστυνομία στην Αίγυπτο συνέλαβε έξι δημοσιογράφους εργαζόμενους σε ένα μέσο ενημέρωσης που ασχολείται με τον έλεγχο γεγονότων (fact-checking) και την ερευνητική δημοσιογραφία κατηγορώντας τους για διασπορά παραπληροφόρησης για λογαριασμό της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, κάτι το οποίο διαψεύδει το μέσο.
Οι συλλήψεις αφορούν το σύνολο της συντακτικής ομάδας του Matsaddash, μιας ψηφιακής πλατφόρμας που λειτουργεί από το 2018, σύμφωνα με την Αιγυπτιακή Πρωτοβουλία για τα Ιδιωτικά Δικαιώματα (EIPR), η οποία παρέχει νομική εκπροσώπηση στους δημοσιογράφους.
Σύμφωνα με την EIPR, άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας με πολιτική περιβολή άρχισαν να πραγματοποιούν εφόδους στις οικίες των δημοσιογράφων το βράδυ της Δευτέρας και κατάσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές.
Σε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιούνταν οι συλλήψεις, το υπουργείο Εσωτερικών κατηγόρησε τον ιστότοπο ότι διοικείται από το εξωτερικό ως «μέρος του μηχανισμού μέσων ενημέρωσης της τρομοκρατικής Μουσουλμανικής Αδελφότητας» με τη συνδρομή «στοιχείων» της Αδελφότητας εντός της χώρας.
Το Matsaddash διέψευσε ότι διατηρεί δεσμούς με την Αδελφότητα. Σε ανακοίνωσή του, παρέπεμψε σε δημοσιεύματα που είχε εκδώσει, με τα οποία διόρθωνε πληροφορίες που χαρακτήρισε παραπλανητικές και οι οποίες είχαν δημοσιευτεί από μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στην Αδελφότητα.
Η Αίγυπτος χαρακτήρισε τη Μουσουλμανική Αδελφότητα τρομοκρατική οργάνωση και την έθεσε εκτός νόμου το 2013, τη χρονιά που ο στρατός ανέτρεψε τον πρόεδρο Μοχάμεντ Μόρσι, μέλος της Αδελφότητας ο οποίος είχε εκλεγεί δημοκρατικά.
Αιγύπτιοι δημοσιογράφοι και ακτιβιστές συλλαμβάνονται συχνά με την κατηγορία της διασποράς ψευδών ειδήσεων και φημών, ενώ πολλά ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να λειτουργήσουν υπό περιορισμούς.
Σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), 19 δημοσιογράφοι κρατούνται αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο.
Η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών της Αιγύπτου, η οποία διαμεσολαβεί στις σχέσεις με τα ξένα μέσα ενημέρωσης εκ μέρους των κρατικών φορέων, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.
Οι συλλήψεις αφορούν το σύνολο της συντακτικής ομάδας του Matsaddash, μιας ψηφιακής πλατφόρμας που λειτουργεί από το 2018, σύμφωνα με την Αιγυπτιακή Πρωτοβουλία για τα Ιδιωτικά Δικαιώματα (EIPR), η οποία παρέχει νομική εκπροσώπηση στους δημοσιογράφους.
Σύμφωνα με την EIPR, άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας με πολιτική περιβολή άρχισαν να πραγματοποιούν εφόδους στις οικίες των δημοσιογράφων το βράδυ της Δευτέρας και κατάσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές.
Egyptian police arrested an entire newsroom, including six journalists from an investigative media outlet, accusing them of spreading misinformation on behalf of the banned Muslim Brotherhood.https://t.co/eJGoiL9O5t— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 1, 2026
Σε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιούνταν οι συλλήψεις, το υπουργείο Εσωτερικών κατηγόρησε τον ιστότοπο ότι διοικείται από το εξωτερικό ως «μέρος του μηχανισμού μέσων ενημέρωσης της τρομοκρατικής Μουσουλμανικής Αδελφότητας» με τη συνδρομή «στοιχείων» της Αδελφότητας εντός της χώρας.
Το Matsaddash διέψευσε ότι διατηρεί δεσμούς με την Αδελφότητα. Σε ανακοίνωσή του, παρέπεμψε σε δημοσιεύματα που είχε εκδώσει, με τα οποία διόρθωνε πληροφορίες που χαρακτήρισε παραπλανητικές και οι οποίες είχαν δημοσιευτεί από μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στην Αδελφότητα.
Η Αίγυπτος χαρακτήρισε τη Μουσουλμανική Αδελφότητα τρομοκρατική οργάνωση και την έθεσε εκτός νόμου το 2013, τη χρονιά που ο στρατός ανέτρεψε τον πρόεδρο Μοχάμεντ Μόρσι, μέλος της Αδελφότητας ο οποίος είχε εκλεγεί δημοκρατικά.
Αιγύπτιοι δημοσιογράφοι και ακτιβιστές συλλαμβάνονται συχνά με την κατηγορία της διασποράς ψευδών ειδήσεων και φημών, ενώ πολλά ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να λειτουργήσουν υπό περιορισμούς.
Σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), 19 δημοσιογράφοι κρατούνται αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο.
Η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών της Αιγύπτου, η οποία διαμεσολαβεί στις σχέσεις με τα ξένα μέσα ενημέρωσης εκ μέρους των κρατικών φορέων, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.
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