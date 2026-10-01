Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Καρχαρίας παγιδεύτηκε σε κανάλι στη Νότια Κορέα και έγινε πόλος έλξης για 600.000 ανθρώπους, δείτε βίντεο
Την Τρίτη έγινε η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια, χωρίς όμως αποτέλεσμα
Ο καρχαρίας εντοπίστηκε για πρώτη φορά πριν από περίπου δύο εβδομάδες και δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στην ανοιχτή θάλασσα. Κάτοικοι και επισκέπτες το έχουν βαφτίσει «Μπουκάνγκ-ι» (Bukang-i), από την κορεατική ονομασία του Βόρειου Λιμανιού της πόλης, «Buk Hang», και την κατάληξη «-i», που χρησιμοποιείται συχνά σε κορεατικά ονόματα.
#IGR: A 3.5-metre shark trapped in a narrow canal in South Korea’s Busan has turned into an unexpected tourist attraction, drawing more than 600,000 visitors to the North Port Waterfront Park between September 19 and 28.— India Global Review (@IGR_Media) September 30, 2026
Nicknamed 'Bukang-i' after Busan’s North Port, the shark… pic.twitter.com/Yx1IDBvRof
Η παραμονή του στο τεχνητό υδάτινο πέρασμα έχει προκαλέσει ανησυχία στις αρχές, οι οποίες επιχειρούν να το απομακρύνουν με ασφάλεια. Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου έγινε η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το ζώο δεν κινήθηκε προς την έξοδο και παρέμεινε στο σημείο.
Μια νέα επιχείρηση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με τη χρήση πρόσθετου εξοπλισμού και διχτυών, ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια στο φυσικό του περιβάλλον.
Στο μεταξύ, η παρουσία του έχει προκαλέσει πρωτοφανές ενδιαφέρον. Πάνω από 600.000 κάτοικοι και τουρίστες έχουν επισκεφθεί την περιοχή, μετατρέποντας το περιστατικό σε ένα από τα πιο ασυνήθιστα θεάματα της πόλης. Οι αρχές ελπίζουν ότι η νέα προσπάθεια θα στεφθεί με επιτυχία και ο «Μπουκάνγκ-ι» θα επιστρέψει στη θάλασσα.
Trapped Shark Draws Over 600,000 Visitors in South Korea’s Busan | Asia One News— ASIA ONE NEWS (@AsiaOne_News) September 30, 2026
A 3.5-metre shark trapped in a canal at Busan’s North Port has become an unexpected tourist attraction, drawing more than 600,000 visitors.
Nicknamed “Bukang-i,” the shark was first spotted in the… pic.twitter.com/s0B0M4c0oZ
South Korea: Trapped Shark "Bukang-i" Attracts 600K Visitors in Busan— IUDHR NEWS (@IUDHRNEWS) September 30, 2026
South Korean authorities are launching a net rescue operation to free a trapped shark from a Busan canal after failed attempts and 600,000 onlookers.#Busan #SouthKorea pic.twitter.com/HoupdD4fIe
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