Καρχαρίας παγιδεύτηκε σε κανάλι στη Νότια Κορέα και έγινε πόλος έλξης για 600.000 ανθρώπους, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Καρχαρίας Νότια Κορέα

Καρχαρίας παγιδεύτηκε σε κανάλι στη Νότια Κορέα και έγινε πόλος έλξης για 600.000 ανθρώπους, δείτε βίντεο

Την Τρίτη έγινε η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια, χωρίς όμως αποτέλεσμα

Καρχαρίας παγιδεύτηκε σε κανάλι στη Νότια Κορέα και έγινε πόλος έλξης για 600.000 ανθρώπους, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απρόσμενο θέαμα έχει μετατρέψει ένα στενό τεχνητό κανάλι στη Μπουσάν της Νότιας Κορέας σε πόλο έλξης, καθώς ένας καρχαρίας παραμένει εγκλωβισμένος εκεί από τις 18 Σεπτεμβρίου με περισσότερους από 600.000 ανθρώπους να έχουν ήδη περάσει από την περιοχή για να τον δουν από κοντά.

Ο καρχαρίας εντοπίστηκε για πρώτη φορά πριν από περίπου δύο εβδομάδες και δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στην ανοιχτή θάλασσα. Κάτοικοι και επισκέπτες το έχουν βαφτίσει «Μπουκάνγκ-ι» (Bukang-i), από την κορεατική ονομασία του Βόρειου Λιμανιού της πόλης, «Buk Hang», και την κατάληξη «-i», που χρησιμοποιείται συχνά σε κορεατικά ονόματα.



Η παραμονή του στο τεχνητό υδάτινο πέρασμα έχει προκαλέσει ανησυχία στις αρχές, οι οποίες επιχειρούν να το απομακρύνουν με ασφάλεια. Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου έγινε η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το ζώο δεν κινήθηκε προς την έξοδο και παρέμεινε στο σημείο.

Μια νέα επιχείρηση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με τη χρήση πρόσθετου εξοπλισμού και διχτυών, ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια στο φυσικό του περιβάλλον.

Στο μεταξύ, η παρουσία του έχει προκαλέσει πρωτοφανές ενδιαφέρον. Πάνω από 600.000 κάτοικοι και τουρίστες έχουν επισκεφθεί την περιοχή, μετατρέποντας το περιστατικό σε ένα από τα πιο ασυνήθιστα θεάματα της πόλης. Οι αρχές ελπίζουν ότι η νέα προσπάθεια θα στεφθεί με επιτυχία και ο «Μπουκάνγκ-ι» θα επιστρέψει στη θάλασσα.


Κλείσιμο

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης