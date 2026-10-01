Η Google παρουσίασε το Gemini 4 Argon για σύνθετες επαγγελματικές και τεχνικές εργασίες

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Το Gemini 4 Argon, ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί για σύνθετες εργασίες προγραμματισμού, έρευνας και επεξεργασίας εξειδικευμένης γνώσης, παρουσίασε η Google.Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο μοντέλο μπορεί να αξιοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε τομείς όπως η ανάπτυξη λογισμικού, η κυβερνοάμυνα, τα χρηματοοικονομικά, τα νομικά και τα φορολογικά.Μία από τις βασικές δυνατότητες του Gemini 4 Argon είναι η παραγωγή έως 1 εκατομμυρίου tokens. Τα tokens είναι, με απλά λόγια, τα μικρά τμήματα στα οποία χωρίζει το κείμενο ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να το διαβάσει, να το επεξεργαστεί και να παράγει απαντήσεις. Το αυξημένο όριο επιτρέπει στο μοντέλο να ολοκληρώνει εργασίες πολύ μεγάλης έκτασης και να παράγει αντίστοιχα μεγάλο όγκο κειμένου. Η Google αναφέρει ότι πρόκειται για το υψηλότερο όριο παραγωγής στην αγορά.Στον τομέα του προγραμματισμού, το Gemini 4 Argon κατέγραψε επίδοση 77,9% στο DeepSWE v1.1, ένα εργαλείο αξιολόγησης που εξετάζει την απόδοση των μοντέλων σε πραγματικές και σύνθετες εργασίες μηχανικής λογισμικού μεγάλης διάρκειας. Σύμφωνα με την Google, η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί νέο κορυφαίο αποτέλεσμα.Στην κυβερνοάμυνα, το μοντέλο πέτυχε βαθμολογία 68% στο CWE-bench και ισοβάθμησε στην πρώτη θέση. Το συγκεκριμένο εργαλείο αξιολογεί κατά πόσο ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίζει και να αποκαθιστά ευπάθειες ασφαλείας σε λογισμικό.Το Argon κατέλαβε, επίσης, την πρώτη θέση στον δείκτη Vals Index, ο οποίος μετρά τον οικονομικό αντίκτυπο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε εργασίες εξειδικευμένης γνώσης. Στην αξιολόγηση περιλαμβάνονται τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, ο προγραμματισμός, τα νομικά και τα φορολογικά.Ήδη, σύμφωνα με την εταιρεία, χιλιάδες εργαζόμενοι της Google χρησιμοποιούν το νέο μοντέλο σε εξειδικευμένες εργασίες προγραμματισμού και έρευνας. Μεταξύ των εφαρμογών του περιλαμβάνεται η μεταφορά βιβλιοθηκών κώδικα από τις γλώσσες C και C++ στη Rust, καθώς και ο εντοπισμός τρόπων καλύτερης αξιοποίησης της μνήμης στα data centers.Η Google εκτιμά ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις βελτιστοποίησης μπορούν να αποδεσμεύσουν περισσότερα από 300 TiB μνήμης στις υποδομές της.Η διάθεση του Gemini 4 Argon θα πραγματοποιηθεί σταδιακά. Σε πρώτη φάση, το μοντέλο δοκιμάζεται από επιλεγμένους συνεργάτες μέσω του προγράμματος Fairwind. Στη συνέχεια θα διατεθεί ευρύτερα, αρχικά σε πελάτες επί πληρωμή του API και σε συνδρομητές της υπηρεσίας Google AI Ultra.Η εταιρεία επισημαίνει ότι η σταδιακή διάθεση αποτελεί μέρος της διαδικασίας ελέγχου της ασφάλειας των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι δυνατότητές τους διευρύνονται.