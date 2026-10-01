Ποια είναι η Κρίστα Πάικ, η θανατοποινίτισσα που επέζησε από την ίδια της την εκτέλεση

Η 50χρονη είχε καταδικαστεί για τη βίαιη δολοφονία 19χρονης όταν ήταν 18 ετών - Η εκτέλεσή της στο Τενεσί εξελίχθηκε σε θρίλερ, με την καρδιά της να συνεχίζει να χτυπά μετά και τη δεύτερη δόση πεντοβαρβιτάλης