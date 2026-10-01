Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Ο Τραμπ απέφυγε να στηρίξει δημόσια τον Νετανιάχου ενόψει των εκλογών στο Ισραήλ: «Δεν ανακατεύομαι με την πολιτική»
Ο Τραμπ απέφυγε να στηρίξει δημόσια τον Νετανιάχου ενόψει των εκλογών στο Ισραήλ: «Δεν ανακατεύομαι με την πολιτική»
Δεν μπορώ να φανταστώ πως ο Νετανιάχου γνώριζε από πριν για την 7η Οκτωβρίου και δεν ενημέρωσε, είπε σε άλλο σημείο ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να εκφράσει τη στήριξή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για μια ακόμη θητεία, ενόψει των επερχόμενων εκλογών, αποφεύγοντας να στηρίξει ευθέως τον επί χρόνια σύμμαχό του, σε συνέντευξή του στο περιοδικό TIME με τίτλο «Trump's Way» (Ο τρόπος του Τραμπ).
«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν ασχολούμαι πλέον με την πολιτική, εκτός από το ότι είμαστε δημοφιλείς…», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν ο Νετανιάχου θα πρέπει να λάβει ακόμη μία θητεία στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.
Όταν πιέστηκε να απαντήσει πιο συγκεκριμένα, είπε: «Όχι, το βασικό μου μέλημα είναι ότι θέλω να τους βοηθήσω να υπερασπιστούν το Ισραήλ», αποφεύγοντας εκ νέου να εκφράσει ξεκάθαρη στήριξη στον Νετανιάχου, ενώ σε άλλο σημείο είπε ότι δεν πιστεύει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Νετανιάχου είχε προειδοποιηθεί από την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. «Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Δεν το πιστεύω. Ξέρεις, νομίζω ότι αν το ήξερε, θα είχε κάνει κάτι για αυτό. Σίγουρα, θα είχε τουλάχιστον ειδοποιήσει τους ανθρώπους του» τόνισε.
Ο Τραμπ αναφέρθηκε στη συνέχεια στη δική του δημοφιλία μεταξύ των Ισραηλινών, υποστηρίζοντας ότι φτάνει «περίπου στο 99%», την οποία απέδωσε στις πολιτικές που ακολούθησε κατά το παρελθόν.
Ερωτηθείς εάν η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να συνεργαστεί πιο αποτελεσματικά με τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν έχει ακούσει άσχημα πράγματα γι' αυτόν», προειδοποίησε ωστόσο να μην θεωρείται δεδομένη η πολιτική τύχη του Νετανιάχου.
«Πολλοί, πολλές φορές, έχουν ξεγράψει τον Μπίμπι (Νετανιάχου), όπως έχουν ξεγράψει και εμένα πολλές, πολλές φορές», είπε ο Τραμπ. «Δεν θα υποτιμούσα τον Μπίμπι».
Τους τελευταίους μήνες, η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει γίνει πιο τεταμένη, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε πιέσει τον Τραμπ να κηρύξει τον πόλεμο με την Τεχεράνη, ωστόσο στη συνέχεια φέρεται να δυσχέρανε τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου να τερματίσει τη σύγκρουση. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο περιοδικό, το Ισραήλ προχώρησε σε πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε ζητήσει από τον Νετανιάχου να μην το κάνει.
«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν ασχολούμαι πλέον με την πολιτική, εκτός από το ότι είμαστε δημοφιλείς…», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν ο Νετανιάχου θα πρέπει να λάβει ακόμη μία θητεία στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.
🚨 EPIC! TIME just dropped: "TRUMP'S WAY"— Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 1, 2026
He's standing directly on his brand new White House granite helipad 🔥
47 is so proud of that beauty! Most renovations requiring $0 DOLLARS from the taxpayer 👏🏻 pic.twitter.com/xbWD5AHxjz
Όταν πιέστηκε να απαντήσει πιο συγκεκριμένα, είπε: «Όχι, το βασικό μου μέλημα είναι ότι θέλω να τους βοηθήσω να υπερασπιστούν το Ισραήλ», αποφεύγοντας εκ νέου να εκφράσει ξεκάθαρη στήριξη στον Νετανιάχου, ενώ σε άλλο σημείο είπε ότι δεν πιστεύει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Νετανιάχου είχε προειδοποιηθεί από την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. «Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Δεν το πιστεύω. Ξέρεις, νομίζω ότι αν το ήξερε, θα είχε κάνει κάτι για αυτό. Σίγουρα, θα είχε τουλάχιστον ειδοποιήσει τους ανθρώπους του» τόνισε.
Ο Τραμπ αναφέρθηκε στη συνέχεια στη δική του δημοφιλία μεταξύ των Ισραηλινών, υποστηρίζοντας ότι φτάνει «περίπου στο 99%», την οποία απέδωσε στις πολιτικές που ακολούθησε κατά το παρελθόν.
Ερωτηθείς εάν η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να συνεργαστεί πιο αποτελεσματικά με τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν έχει ακούσει άσχημα πράγματα γι' αυτόν», προειδοποίησε ωστόσο να μην θεωρείται δεδομένη η πολιτική τύχη του Νετανιάχου.
«Πολλοί, πολλές φορές, έχουν ξεγράψει τον Μπίμπι (Νετανιάχου), όπως έχουν ξεγράψει και εμένα πολλές, πολλές φορές», είπε ο Τραμπ. «Δεν θα υποτιμούσα τον Μπίμπι».
Τους τελευταίους μήνες, η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει γίνει πιο τεταμένη, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε πιέσει τον Τραμπ να κηρύξει τον πόλεμο με την Τεχεράνη, ωστόσο στη συνέχεια φέρεται να δυσχέρανε τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου να τερματίσει τη σύγκρουση. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο περιοδικό, το Ισραήλ προχώρησε σε πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε ζητήσει από τον Νετανιάχου να μην το κάνει.
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