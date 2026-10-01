Νετανιάχου: Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τη Βρετανία ότι η Τεχεράνη θα επιτεθεί σε βρετανική αεροπορική βάση
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Ιράν Βρετανία Επίθεση Άντι Μπέρναμ Αεροπορική βάση Μπενιαμίν Νετανιάχου

Νετανιάχου: Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τη Βρετανία ότι η Τεχεράνη θα επιτεθεί σε βρετανική αεροπορική βάση

Ο Μπέρναμ δήλωσε χθες ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι το Ιράν εμπλέκεται στο συμβάν που σημειώθηκε την Κυριακή κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ,  η οποία χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό εναντίον του Ιράν

Νετανιάχου: Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τη Βρετανία ότι η Τεχεράνη θα επιτεθεί σε βρετανική αεροπορική βάση
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Το Iσραήλ είχε προειδοποιήσει τις αρχές της Βρετανίας ότι το Ιράν σχεδίαζε επίθεση κατά μιας βρετανικής βάσης, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του που το Λονδίνο παραταύτα επέβαλε κυρώσεις με στόχο τους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι το Ιράν εμπλέκεται στο συμβάν που σημειώθηκε την Κυριακή κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ στη νοτιοδυτική Αγγλία, την οποία χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός στον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης.

Πέντε άνδρες, Βρετανοί υπήκοοι ηλικίας 23 ως 25 ετών, συνελήφθησαν αρχικά ως ύποπτοι για «παράβαση του νόμου περί εκρηκτικών» και για «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας», ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση προχθές, Δευτέρα.



Το Ιράν απέρριψε «κατηγορηματικά» επίσης τη Δευτέρα οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση αυτή.

Μιλώντας χθες, Τρίτη, το βράδυ στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ προειδοποίησε στις 8 Σεπτεμβρίου το Λονδίνο για πιθανή ιρανική συνομωσία, λίγο πριν η βρετανική κυβέρνηση ανακοινώσει μέτρα για να απαγορεύσει την εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

«Θέλετε να μάθετε πόσο παράλογη είναι η κατάσταση εκεί, και έως πού φτάνει η αντιισραηλινή προπαγάνδα;», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον παρουσιαστή του καναλιού Σον Χάνιτι.

«Εμείς διαβιβάσαμε στους Βρετανούς πληροφορίες που έδειχναν ότι θα γινόταν επίθεση, μια επίθεση ενορχηστρωμένη από το Ιράν. Και, σχεδόν την επομένη, αυτοί μας επέβαλαν κυρώσεις», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Σε αντίποινα για τα μέτρα αυτά, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ, σε μια θεαματική υποβάθμιση των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Βρετανία.

Οι βρετανικές κυρώσεις, στις οποίες συμμετέχουν η Γαλλία και ο Καναδάς, επιβλήθηκαν σε ένα πλαίσιο ισχυρών εντάσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και χώρες, ιδίως στην Ευρώπη, σε αντίδραση στην αύξηση των βιαιοτήτων που διαπράττονται από εποίκους, καθώς και σ' ένα ευρύ σχέδιο επέκτασης των ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη από το 1967 Δυτική Όχθη.
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