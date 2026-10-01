Νετανιάχου: Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τη Βρετανία ότι η Τεχεράνη θα επιτεθεί σε βρετανική αεροπορική βάση

Ο Μπέρναμ δήλωσε χθες ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι το Ιράν εμπλέκεται στο συμβάν που σημειώθηκε την Κυριακή κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, η οποία χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό εναντίον του Ιράν