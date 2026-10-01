Φρίκη στη Μασαχουσέτη: Περίπου 1.000 παιδιά κακοποιήθηκαν από 270 καθολικούς ιερείς σε βάθος δεκαετιών

Σοκάρει η ερευνητική έκθεση που δημοσιεύθηκε εχθές και αποτελεί την πρώτη πλήρη καταγραφή των περιστατικών κακοποίησης και των θεσμικών αστοχιών που επέτρεψαν στο φαινόμενο να εξαπλώνεται

1.000 παιδιά σε τρεις επισκοπές της



Η έκθεση αυτή της γενικής εισαγγελέα της Μασαχουσέτης Άντρια Τζόι Κάμπελ θεωρήθηκε η πρώτη πλήρης δημόσια καταγραφή των περιστατικών κακοποίησης και των θεσμικών αστοχιών που επέτρεψαν στο φαινόμενο να εξαπλώνεται επί περισσότερο από μισό αιώνα στις καθολικές επισκοπές του Φολ Ρίβερ, του Σπρίνγκφιλντ και του Γουόρσεστερ.



βραβείο Πούλιτζερ, σχετικά με τον τρόπο που αξιωματούχοι της Ρωμαιοκαθολικής Αρχιεπισκοπής της Βοστώνης συγκάλυπταν συστηματικά τη σεξουαλική κακοποίηση από ιερείς.



Η έρευνα της γενικής εισαγγελέα της πολιτείας κατέγραψε παρεμφερή ζητήματα που συνέβαιναν από χρόνια στις τρεις αυτές επισκοπές σε άλλες περιοχές της Μασαχουσέτης, οι οποίες, σύμφωνα με την Κάμπελ, γνώριζαν ότι υπήρχε κακοποίηση παιδιών από ιερείς και άλλους κληρικούς. «Πολύ συχνά προστάτευαν την φήμη της εκκλησίας αντί να προστατεύουν τα παιδιά», σχολίασε η Κάμπελ.



Η έκθεση αναφέρει τουλάχιστον 275 μέλη του κλήρου που κατηγορήθηκαν ότι κακοποίησαν 944 παιδιά.







Η επισκοπή του Γουόρσεστερ, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι θα μελετήσει την έκθεση «για να εντοπίσει τυχόν επιπλέον βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν για να απαντήσει στα θύματα που έχουν υποστεί κακοποίηση και να συνεχίσει να ενισχύει τις προσπάθειες να κρατήσει ασφαλή τα παιδιά».



Ο επίσκοπος του Φολ Ρίβερ Έντκαρ ντα Κούνια εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη από τους επιζώντες της παιδικής



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Οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Boston Globe το 2002 —οι οποίες αργότερα αποτυπώθηκαν στην ταινία «Spotlight» (βραβευμένη με Όσκαρ το 2015)— πυροδότησαν ένα παγκόσμιο κύμα ερευνών. Αυτές αποκάλυψαν παρόμοια φαινόμενα σε επισκοπές ανά τον κόσμο και ώθησαν το νομοθετικό σώμα της Μασαχουσέτης να εγκρίνει μια σειρά μεταρρυθμίσεων.



Το 2019, η τότε γενική εισαγγελέας Μόρα Χίλεϊ (νυν κυβερνήτης της Μασαχουσέτης) ξεκίνησε ποινική έρευνα για τις Ρωμαιοκαθολικές Επισκοπές του Φολ Ρίβερ, του Σπρίνγκφιλντ και του Γουόρσεστερ προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι ίδιες ή η ηγεσία τους έφεραν ευθύνη για την εποπτεία κληρικών που είχαν κακοποιήσει παιδιά.



Η Κάμπελ, η οποία δήλωσε ότι υπήρξε και η ίδια θύμα κακοποίησης από συγγενικό της πρόσωπο, ανέφερε ότι το γραφείο της προέβη σε τρεις παραπομπές υποθέσεων σε τοπικούς εισαγγελείς κατά τη διάρκεια της έρευνας, γεγονός που οδήγησε στην άσκηση διώξεων σε μία περίπτωση στο Γουόρσεστερ.



Περισσότεροι από 270 καθολικοί κληρικοί κακοποιούσαν σεξουαλικά σχεδόνσε τρεις επισκοπές της Μασαχουσέτης επί δεκαετίες, σύμφωνα με μια ερευνητική έκθεση που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η γενική εισαγγελέας της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ.Η έκθεση αυτή της γενικής εισαγγελέα της Μασαχουσέτηςθεωρήθηκε η πρώτη πλήρης δημόσια καταγραφή των περιστατικών κακοποίησης και των θεσμικών αστοχιών που επέτρεψαν στο φαινόμενο να εξαπλώνεται επί περισσότερο από μισό αιώνα στις καθολικές επισκοπές του Φολ Ρίβερ, του Σπρίνγκφιλντ και του Γουόρσεστερ.Το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών κακοποίησης που περιγράφονται λεπτομερώς στην έκθεση σημειώθηκε πριν από το 2002 — τη χρονιά που το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς ήρθε στο προσκήνιο της διεθνούς επικαιρότητας, χάρη σε ρεπορτάζ της εφημερίδας Boston Globe, το οποίο τιμήθηκε με, σχετικά με τον τρόπο που αξιωματούχοι της Ρωμαιοκαθολικής Αρχιεπισκοπής της Βοστώνης συγκάλυπταν συστηματικά τη σεξουαλική κακοποίηση από ιερείς.Η έρευνα της γενικής εισαγγελέα της πολιτείας κατέγραψε παρεμφερή ζητήματα που συνέβαιναν από χρόνια στις τρεις αυτές επισκοπές σε άλλες περιοχές της Μασαχουσέτης, οι οποίες, σύμφωνα με την Κάμπελ, γνώριζαν ότι υπήρχε κακοποίηση παιδιών από ιερείς και άλλους κληρικούς. «Πολύ συχνά προστάτευαν την φήμη της εκκλησίας αντί να προστατεύουν τα παιδιά», σχολίασε η Κάμπελ.Η έκθεση αναφέρει τουλάχιστον 275 μέλη του κλήρου που κατηγορήθηκαν ότι κακοποίησαν 944 παιδιά.«Πίσω από τον κάθε αριθμό βρίσκεται ένα παιδί του οποίου παραβιάστηκε η ασφάλεια, μια οικογένεια η οποία άλλαξε για πάντα και ένας επιζών που έφερε το τραύμα αυτής της κακοποίησης επί σειρά ετών και σε πολλές περιπτώσεις δεκαετιών», δήλωσε η ίδια στους δημοσιογράφους.Η επισκοπή του Γουόρσεστερ, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι θα μελετήσει την έκθεση «για να εντοπίσει τυχόν επιπλέον βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν για να απαντήσει στα θύματα που έχουν υποστεί κακοποίηση και να συνεχίσει να ενισχύει τις προσπάθειες να κρατήσει ασφαλή τα παιδιά».Ο επίσκοπος του Φολ Ρίβερ Έντκαρ ντα Κούνια εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη από τους επιζώντες της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης λέγοντας ότι «θλίβεται βαθύτατα για τα περιστατικά και τις πρακτικές του παρελθόντος, που αντικατοπτρίζουν τις τραγικές αποτυχίες στην προστασία των πιο ευάλωτων μελών μας».Ο επίσκοπος του Σπρίνγκφιλντ Γουίλιαμ Μπάιρν χαρακτήρισε την έκθεση «μάθημα ταπεινότητας». Ανέφερε ότι, πριν από τη δημοσιοποίησή της, η επισκοπή του εργαζόταν εντατικά για τη διόρθωση των λαθών του παρελθόντος, θεσπίζοντας νέες πολιτικές και διαδικασίες που λαμβάνουν υπόψη το τραύμα των θυμάτων.Οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Boston Globe το 2002 —οι οποίες αργότερα αποτυπώθηκαν στην ταινία «Spotlight» (βραβευμένη με Όσκαρ το 2015)— πυροδότησαν ένα παγκόσμιο κύμα ερευνών. Αυτές αποκάλυψαν παρόμοια φαινόμενα σε επισκοπές ανά τον κόσμο και ώθησαν το νομοθετικό σώμα της Μασαχουσέτης να εγκρίνει μια σειρά μεταρρυθμίσεων.Το 2019, η τότε γενική εισαγγελέας Μόρα Χίλεϊ (νυν κυβερνήτης της Μασαχουσέτης) ξεκίνησε ποινική έρευνα για τις Ρωμαιοκαθολικές Επισκοπές του Φολ Ρίβερ, του Σπρίνγκφιλντ και του Γουόρσεστερ προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι ίδιες ή η ηγεσία τους έφεραν ευθύνη για την εποπτεία κληρικών που είχαν κακοποιήσει παιδιά.Η Κάμπελ, η οποία δήλωσε ότι υπήρξε και η ίδια θύμα κακοποίησης από συγγενικό της πρόσωπο, ανέφερε ότι το γραφείο της προέβη σε τρεις παραπομπές υποθέσεων σε τοπικούς εισαγγελείς κατά τη διάρκεια της έρευνας, γεγονός που οδήγησε στην άσκηση διώξεων σε μία περίπτωση στο Γουόρσεστερ.

Διευκρίνισε ότι το γραφείο της δεν άσκησε διώξεις σε ορισμένες περιπτώσεις, είτε επειδή οι εν λόγω πράξεις δεν ήταν παράνομες τη στιγμή που τελέστηκαν είτε επειδή είχαν παραγραφεί.



Η Κάμπελ τόνισε ότι η έκθεση ανέδειξε την ανάγκη να προχωρήσουν οι επισκοπές σε μεταρρυθμίσεις και να θεσπιστούν νέοι πολιτειακοί νόμοι για τη στήριξη των θυμάτων κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της παραγραφής για αστικές αγωγές που αφορούν τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.