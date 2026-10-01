«Καθίστε δίπλα σε Ισραηλινούς για επιπλέον ασφάλεια»: Η ανάρτηση της πρέσβεως του Ισραήλ μετά την πτήση της Flydubai
ΚΟΣΜΟΣ
Flydubai Πνινάτ Γιανάι Ισραήλ

«Καθίστε δίπλα σε Ισραηλινούς για επιπλέον ασφάλεια»: Η ανάρτηση της πρέσβεως του Ισραήλ μετά την πτήση της Flydubai

Την αρχική ανάρτηση έκανε ο πρώην σύμβουλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ντέιβιντ Κις ο οποίος θέλησε να δώσει μία χιουμοριστική πινελιά στην παρολίγον τραγωδία

«Καθίστε δίπλα σε Ισραηλινούς για επιπλέον ασφάλεια»: Η ανάρτηση της πρέσβεως του Ισραήλ μετά την πτήση της Flydubai
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Στην αναδημοσίευση μίας χιουμοριστικής ανάρτησης με αφορμή την εφιαλτική πτήση της Flydubai προχώρησε η πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Πνινάτ Γιανάι.

Στην ανάρτηση που έκανε ο πρώην σύμβουλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου και ακτιβιστής, Ντέιβιντ Κις φαίνεται το σχεδιάγραμμα του εσωτερικού ενός αεροπλάνου που χρησιμοποιούν οι αεροπορικές εταιρείες για την online επιλογή θέσεων.

Στο σχεδιάγραμμα φαίνεται ότι σε ορισμένες θέσεις υπάρχει η ισραηλινή σημαία, ενώ τη φωτογραφία συνοδεύει το μήνυμα: «Η νέα επιλογή θέσεων premium σας επιτρέπει να καθίσετε δίπλα σε Ισραηλινούς για επιπλέον ασφάλεια».

«Καθίστε δίπλα σε Ισραηλινούς για επιπλέον ασφάλεια»: Η ανάρτηση της πρέσβεως του Ισραήλ μετά την πτήση της Flydubai


Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, όταν σημειώθηκε βίαιη αντιπαράθεση μέσα στο πιλοτήριο και το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος, προκαλώντας πανικό στην καμπίνα.

Μαρτυρίες επιβατών περιγράφουν κραυγές, κλάματα παιδιών και εικόνες αίματος, ενώ άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο αεροσκάφος παρενέβησαν για να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο. Το αεροπλάνο οδηγήθηκε τελικά με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.

Η πρέσβης του Ισραήλ, πάντως, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα ως προς την ερμηνεία του περιστατικού, αποδίδοντάς το ευθέως σε «τζιχαντιστική τρομοκρατία» και υποστηρίζοντας ότι στόχος τέτοιων ενεργειών είναι όχι μόνο το Ισραήλ αλλά και η υπονόμευση των σχέσεων που έχουν οικοδομηθεί μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ. Τα ακριβή κίνητρα του περιστατικού αποτελούν αντικείμενο της επίσημης έρευνας.
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