Σχολεία χωρίς καθηγητές, πανεπιστήμια χωρίς χρήματα: Η κρίση που συνοδεύει τη Γαλλία προς τις κάλπες

Η αφορμή για το νέο κύμα διαμαρτυρίας δόθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου, σε λύκειο του Créteil, όπου οι μαθητές διαμαρτυρήθηκαν για τις κενές θέσεις εκπαιδευτικών